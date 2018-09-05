麥肯錫研究：AI對刺激經濟成長的貢獻與蒸汽機的發明相當

根據麥肯錫全球研究所 (McKinsey Global Institute) 的一項模擬結果，至少未來 10 年，人工智慧 (AI) 每年可以為國內生產總值 (GDP) 成長率貢獻 1.2 個百分點。

麥肯錫在週三 (5 日) 早晨發布的報告中表示，總體而言，到 2030 年，人工智慧可以為全球經濟活動帶來 13 兆美元的成長，其成長貢獻與其他革命性技術 (如蒸汽機) 相同。

該研究所的模型預計，到 2030 年，大約 70% 的企業將採用至少一種形式的 AI，並且絕大部分企業將全面採用這項科技。

AI 使用大型數據集和演算法來模仿人類行為。世界上最大的兩個經濟體美國和中國都在競相投資這項科技。麥肯錫報告指出，特別是北京已將 AI 作為其 5 年計劃的一部分，該計劃將持續到 2020 年，並希望在 2030 年成為該科技的領導者。

該報告的作者之一、麥肯錫全球研究院高級研究員成政珉 (Jeongmin Seong) 在接受《CNBC》採訪時表示，沒有人工智慧，中國可能無法實現其成長率目標。」

他指出，中國的勞動生產率低於全球平均水平，而經濟正轉向消費導向。成政珉表示，他預計人工智慧將對銷售和市場行銷產生重大影響，從而推動消費者支出。

他還預測人工智慧將為供應鏈和製造業務帶來顯著回報。

麥肯錫的報告闡述了人工智慧如何透過多種管道影響經濟，包括協助或增加人力勞動替代人力資源，擴大可用產品和服務，增加全球數據流量和創造財富。

人工智慧是否只有利於發達國家，未有定論。 （圖: AFP）

但該報告指出，該技術的實施可能會產生一系列企業和社會重組成本，並擾亂就業，減少消費。

野村首席日本經濟學家 Takashi Miwa 表示，「提高生產力、節省勞動力的科技對全球所有經濟體來說都是一個具有挑戰性的問題。」他表示，人工智慧等技術可能會導致更嚴重的收入不均。

麥肯錫的分析發現，那些將自己定位為人工智慧領導者的國家大多是發達經濟體，與當前水平相比，其經濟效益可以增加 20% 至 25%。報告指出，新興經濟體可能僅獲得一半的收益。

成政珉說，「是否會造成不平等並未確定。未來取決於我們如何形塑。」