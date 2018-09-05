博大8月營收連4月創高 Q3營收可望創高 醫療及運輸為未來成長動力

博大 (8109) 為直流電源轉換器廠，受惠利基型醫療及運輸等布局展現成效，推升 8 月營收 1.32 億元，連續四個月創新高，法人估，博大第三季營收有望創新高；下半年及今年業績會比去年好。盤中股價走揚。博大科技 8 月營收 1.31 億元，月增 8%，年增 23.07%；累計前 8 月營收 8.68 億元，年增加 13.38%。



法人指出，博大專注於非 PC 消費者市場，是利基型、獲利佳的電源供應器，客戶與產品自電信、工業應用擴展至運輸與醫療等，目標提高目前比重 30% 的自有品牌業務。



博大今年上半年合併營收為 6.14 億元，營業毛利為 3.05 億元，合併毛利率為 49.78%，稅後盈餘為 2.25 億元，年成長 1.06 倍，每股盈餘為 3.44 元，博大鐵道工程相關產品將是推升今年業績成長重要動能；法人指出，醫療及運輸將是博大未來成長動力。