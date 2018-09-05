中手遊遞件申請港股上市 上半年獲利年增66%

大陸 IP 遊戲營運商中手遊科技 (CMGE) 今 (5) 日向港交所 (0388-HK) 遞件申請主板上市，由中金及法巴擔任聯席保薦人。

招股書顯示，中手遊 2015 年、2016 年、2017 年營收分別為人民幣 9630 萬元、10 億元、10.12 億元；2018 年上半年營收為 6.72 億元，上年同期為 5.8 億元，年增 15.86%。

獲利方面，2015 年、2016 年、2017 年獲利分別為人民幣 - 3 億元、2 億元、3.07 億元，期內獲利率分別為 - 313.2%、20%、30.3%；2018 年上半年獲利為 1.63 億元，去年同期為 9781 萬元，年增 66.29%，獲利率為 24.2%，去年同期為 16.8%。

中手遊已收購北京軟星 (台灣大宇前附屬公司)51% 股權，持有超過 26 個 IP 授權並擁有 68 個自有 IP。目前擁有 5 個熱門 IP 系列，即「仙劍奇俠傳」、「軒轅劍」、「大富翁」、「明星志願」和「天使帝國」。該公司已物色 50 款遊戲，並有機會於明年底前推出。

中手遊還計畫收購 Angel Fund(持有台灣大宇 20.3% 股權的單一最大股東)51% 權益，計畫收購事項完成後，中手遊將成為台灣大宇的單一最大股東。

當前，Fairview Ridge 為中手遊最大股東，持股為 38.52%，Zhike L.P．為第二大股東，持股為 19.26%，一家香港企業持有 16.30% 股權，為第三大股東。中手遊兄弟 BV 持股為 5.08%，Silver Joyce 持股為 2.96%，JW Holding 持股為 10%。

中手遊曾經在美國上市，但在 2015 年 7 月，中手遊進行私有化。這也是時隔 3 年後，中手遊再次衝刺資本市場。上市集資所得淨額將用於擴充及改善 IP 遊戲發行及開發業務，與手遊生態系統中的參與者進行併購活動。