海底撈更新招股書 上半年營收增逾5成 9月17日公開招股

已成功通過上市聆訊的連鎖火鍋店海底撈，初步計劃下週三 (9 月 12 日) 路演，9 月 17 日公開招股，9 月 24-27 日掛牌，集資約 10 億美元 (約港幣 78 億元)。不過，時間表仍有機會變動。

海底撈昨 (3) 日更新初步招股書，今年上半年，海底撈營收達人民幣 73.42 億元，比上年同期的人民幣 47.56 億元增長 54.4%。2017 年公司營收總額為人民幣 106.37 億元，2015 年營收為人民幣 57.56 億元。

目前海底撈超過 9 成餐廳收入來自大陸業務，其中又以大陸二線城市為主要來源，今年上半年營收為人民幣 34.68 億元，佔整體經營收入 48%，海外業務則以新加坡為主，期內收入錄得人民幣 2.28 億元，佔整體經營收入 3.2%，但美國、台灣及日本等地區分別錄得收入增幅 1.73 倍、1.64 倍及 1.17 倍。

期內香港的唯一分店營收近人民幣 3450 萬元，佔整體經營收入 0.5%，平均每月收入為人民幣 574.3 萬元，與去年 10 月開業到 12 月 31 日止的兩個月收入 1621 萬元相比稍見放慢。

集團期內大陸分店的同店銷售按年均上升，一線、二線及三線城市的增長百分比分別為 12.2%、4.2% 及 6.3%，惟海外分店的同類百分比下降 2.8%，招股文件解釋是因為海外餐廳菜單項目價格下調，所以令人均消費亦下降。

海底撈分店數目快速上升，今年上半年新開業餐廳有 71 家，其中 3 家關閉，63 家已達初步月度收支平衡。招股文件透露，集團打算 2018 年全年開設 180 至 220 家新餐廳，料其中約 15 至 25 家為海外新餐廳。

截至目前，海底撈已開設 95 家新餐廳，當中包括香港位於銅鑼灣的第二家分店，另有 162 家已簽租約但未開業的餐廳。集團亦計劃在英國倫敦及加拿大等擁有較多華人居住的地區開設新分店。

海底撈計畫集資約 10 億美元 (約港幣 78 億元)，其中，海底撈將發行已擴大後股本 8.01%，當中 91% 作國際配售，餘下的 9% 為公開發售。