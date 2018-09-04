雄岸基金：未來數字資產可成為人類最大資產

雄岸基金始創人姚勇傑認為，區塊連可構建一個可信的世界，可將脆弱的個體自主信任變成機器信任，用智能合約解決問題，以及為反壟斷服務。他認為區塊鏈並非單純的獨立技術，而是需要與大數據等眾多新興技術整合發展，從而改變生產關係，構建公平、公正和共享的世界。他又指，FaceBook等現在的互聯網公司，最多8年內都將用區塊鏈重塑一遍。

姚勇傑認為數字資產未來可成為人類最大資產，目前其日成交量已超過納斯達克，未來還將超過全球石油交易量，他呼籲大家應有所準備，積極擁抱數字資產。

另外，虛擬貨幣挖礦機生產商早前傳出赴港上市消息，今日峰會上，嘉楠耘智區塊鏈事業部總監邵建良稱，公司更關注在技術層面提升能力，未來會更關注在人工智能和區塊鏈領域發展，目前公司正在準備IPO工作。本月，嘉楠耘智將發佈基於人工智能的芯片KPU，未來將應用於裸眼3D以及智能駕駛等產品。

他認為區塊鏈不只是有垂直領域的針對性機會，而是一個可以帶來普遍性機會的行業，是底層的革命。未來嘉楠耘智將關注區塊鏈基礎設施、區塊鏈+生態以及包括礦機和礦池在內的硬件產業鏈等領域。

文：鄒舒惠

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