大立光8/16將除息發近百億元現金 填權息與否分析師看法兩極

大立光 (3008-TW) 今 (30) 日公告，預計 8 月 16 日進行除息交易，每股將配 72.5 元現金股利，總計將發出 97.25 億元現金；不過，以現階段大立光股價而言，投資人是否參與除息，排除掉因個人稅率的不同考量，分析師則有兩極化的看法，分析師張陳浩建議參加除息，但黃漢成則指，此時股價位階不利填息，建議投資人不要參加。

大立光今日董事會決議，8 月 16 日將進行除息交易，每股將配 72.5 元現金股利，以今日收盤價 5180 計算，現金殖利率約 1.4%，遠低於目前房貸利率 1.63%。

張陳浩指出，以大立光除息日程來看，距離蘋果發表新款 iPhone 時程接近，預料將有很高的機率快速填息。

張陳浩也認為，以大立光去年 8 月 17 日除息 63.5 元經驗來看，去年除息前一日股價 5565 元，除息當日收在 5640 元，等於除息當日即填息達 39 元，填息幅度達 61%，而除息後 5 個交易日，大立光就出現歷史新天價 6075 元。

不過，黃漢成則認為，排除掉每個人因所得稅稅率不同考量，目前大立光股價由 3000 元水準上衝到今日的 5180 元，已屬相對高價，恐不利股價填息；而從技術線型角度來看，值得參與除息的價位，應該是在拉回到年線 4659 元或季線的 4506 元附近。

分析師認為，股價位階高低關係著除權息後能否順利完成填權息，如已除息的國巨 (2327-TW)，因股價處於歷史高檔，至今仍貼息，即將除息的華新科 (2492-TW)，今日也同樣出現龐大棄息賣壓，這兩檔重量級被動元件股，股價表現都有不少壓力。

大立光目前台中精密機械園區二廠持續進駐人員及設備，第 2 季良率已改善，大立光今年第 2 季稅後純益 55.01 億元，每股純益為 41.01 元，上半年每股純益為 70.97 元。

大立光也獲日系外資看好，上修獲利預估，並給予買進評等，目標價由 5330 元調高近 2 成至 6370 元，是近期內外資給予大立光股價目標價中，首見 6 字頭。

日系券商並上修大立光獲利預估，今年營收由 568 億元上修為 579 億元，每股純益由 205.34 元上修為 214.55 元，最新上修後預估 2019 年每股純益為 289.57 元，2020 年則上修為每股純益 307.42 元。