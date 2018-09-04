跑步機逐月放量 力山股價強彈站上所有均線

力山 (1515) 近年致力布局的健身機市場下半年將再迎來一段爆發，去年該事業即大幅成長超過 100%，逐步追上原有的木工機事業，今年比重預計更將超越木工機，成為未來主要營運成長動能。新產品包括跑步機及飛輪，毛利率都較木工機來得高，在原事業並未衰退之下，新事業一放量也會帶動獲利大幅成長。據了解，跑步機 8 月出貨超過 1000 台，9 月、10 月還會再成長，之後數月也會持續維持一個高檔水準，力山去年 7 月營收即明顯成長，導致今年 7 月營收年增率意外轉負，依照公司營運狀況來看，8 月以後營收表現應會逐月走升，可先觀察 8 月營收是否如期成長。股價今日開高走高，底部整理後出量表態，一舉站上所有均線，最高來到 51.5 元，漲幅逾 7%，9 週 K 值即將翻揚，趨勢偏多，不過近日個股開高走低者不少，觀察月線約 49~50 元能否站穩。

