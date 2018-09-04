“一帶一路”專案橫生變數，看中國中鐵如何泰然處之

上周，港股上市的內地大型基建建設集團中國中鐵(00390-HK)公佈了其截至今年6月30日止6個月中期業績，今日中國中鐵在香港舉行2018年中期業績發佈會，集團董事長兼黨委書記李長進攜一眾高管出席並作交流。

先說說中鐵此次交出的成績單。財報顯示，截至今年6月30日止6個月，中國中鐵實現總收入3161.02億元（人民幣，下同），按年同比增長5.9%；上半年中鐵綜合毛利率為9.8%，較2017年同期的9.2%上升0.6個百分點；期內錄得公司擁有人應占淨利潤為95.52億元，按年同比增長23.9%。

值得一提的是，中鐵上半年收入增速較今年一季度的10.13%有所放緩，不過半年淨利增速則較今年一季度的21.92%略高，但集團半年收入及淨利也雙雙創下中鐵歷史同期最好水準，因此總的來講中鐵此次交出的中期業績還算不錯了。

“帶路”新簽下降，料年底定有增長

今年上半年，中鐵實現新簽合同6347億元，同比增加13%，其中境內業務實現新簽合同6043.1億元，按年同比增長13.4%；境外業務則實現新簽合同303.9億元，同比增長6.2%。截至今年6月30日，中鐵手頭未完成合同金額27695.8億元，較去年末增加7.7%。

這裏有個細節就是，雖然上半年中鐵海外業務新簽合同錄得同比增長，不過其來自“一帶一路”沿線國家的新簽合同金額就同比減少33.1%至477.9億美元。對此中鐵董事長李長進今日在業績發佈會現場就回應表示，海外專案不可控的因素很多，有些海外專案運作短的動輒都要5年，有些則長達10年，所以不可控因素較國內專案都要多。

他就指，集團今年上半年海外新簽（一帶一路沿線）確有下降，但可能下半年突然新簽中了幾個大的專案以後量又上去了，比如最近集團開發深度比較有把握的幾個專案可能在10月份或11月份中標以後，這個量可能就會上去。李長進放話稱，雖然目前還“說不清楚”，但到了年底可以肯定，他預計集團全年新簽不會低於去年，到年底肯定有增長。

各業務表現分化，房地產漲超5成

值得注意的是，在中鐵新簽合同中，各業務表現也呈分化態勢。當中基建板塊的公路新簽合同同比下跌了14.5%，中鐵解釋原因是受上半年全國PPP專案規範清理和資管新規出台的影響，集團獲得的PPP模式的公路工程業務訂單減少所致；而受上半年國家城市軌道交通建設規劃審批放緩和投資類城市軌道交通專案同比減少，中鐵上半年來自城市軌道交通業務的新簽合同也減少了4.9%。

（中鐵2018年中期新簽合同金額情況，來源：港交所）

鐵路和市政則分別增加了10.4%及17.5%，據悉中鐵目前在大中型鐵路建設市場佔有率達57.9%，市政新簽合同增加則主要受益於新型城鎮化建設的深入推進帶來的積極影響。總的來看，中鐵上半年整個基建板塊新簽合同同比增加9.1%；勘察設計與諮詢服務同比增加8.4%；工程設備與零部件製造則同比增加5.7%，表現均還算穩健。

不過另一邊廂的房地產開發業務新簽合同就同比大幅增加了53.7%至240.2億元，其他業務也同比大增53.8%至539.3億元。業績公告顯示，今年上半年中鐵房地產二級開發專案共計170個專案，分佈在北京、上海、廣州、深圳等50個城市。期內房地產業務銷售面積213萬平米，同比增34.8%，新增土地儲備80.55萬平米，同比大增10.88倍，截至今年6月底，中鐵在建房地產專案占地面積3368萬平米，待開發土儲面積1525萬平米。

房地產業務增幅出挑，一方面為中鐵帶來一定業績貢獻，但由於新增土儲部分的資金開支等也令集團上半年經營現金流多流出8億元，總之家大業大的中鐵在業務發展的同時也需要兼顧與財政方面的平衡。

談變數：有難度，但趨勢向好

作為國家大型基建集團，中鐵在“一帶一路”沿線國家相關專案中承擔著重要角色，不過近來一些“帶路”專案也遭遇了諸多變數，比如新上任的馬來西亞總理馬哈蒂爾此前就宣佈取消或中止了一些中資專案，這對集團未來在“一帶一路”沿線國家的專案發展會否形成一定阻力呢？

對此，李長進在業績發佈會現場回應表示，國家宣導的一帶一路建議得到了沿線各個國家的大力支持，也取得了重大的進展，尤其是基礎設施和互聯互通方面，取得了重要成果。

他談到最近參加了一個泰國的經濟論壇，稱泰國也在積極推進中泰間的合作，更指中泰鐵路可能很快（不是年底就是明年）也要開工。李長進表示，加上中老鐵路，中老泰這個過去所說的“泛亞鐵路”方案，泰國還希望未來能通到新加坡，形成一個國際大通道；又指現在在哈薩克斯坦、俄羅斯到法國，也在研究規劃一個大通道，所以“一帶一路”沿線國家還是非常支持這一倡議的。

當然，他也指出由於這是一個非常龐大的系統，推進起來並不簡單，並稱任何一件事情肯定有一定的難度，不可能一帆風順，尤其是在資金問題上。但他仍然肯定表示，儘管有很多困難，在“一帶一路”的專案建設總的方向和趨勢還是向好發展的。

中鐵：集團在馬業務不多，大馬城仍在觀望

談到在馬來西亞的專案，李長進就指國家與馬來西亞政府原來合作的一個東部沿海公路（沿海鐵路），是利用中國政府貸款的專案，這個專案還沒有全線開工，現在已經停下來了，不過中鐵並沒有參與該專案。他介紹表示中鐵參與的是另一個南部鐵路專案，並透露該專案沒有停止，目前還在繼續施工。新馬高鐵方面，他表示目前還沒有啟動招標程式，所以談不上有什麼損失。

李長進亦指，對公司來說在馬來西亞的業務不是太多，一個是參與了城市軌道交通正常的施工，這個已經基本結束，未受影響；參與的南部鐵路的施工，是中國政府貸款的專案，現在也在正常推進；另外就是外界關注的大馬城專案，他表示大馬城專案在馬來西亞前總理納吉布在任時被單方面中止推進，但是馬方在宣佈中止專案的同時也把中鐵投進去的錢全額返還了，因此集團沒受損失。

他提到大馬城專案在納吉布退任時搞過一次招標，中鐵退出後也進行了一次招標但沒有成功。同時李長進也透露，大馬城專案在政府換屆以後也在清理，馬哈蒂爾上台以後有意讓中鐵繼續推進該專案，只是中鐵還在觀望期，也在重新進行梳理和算賬，所以該專案目前還在擱置階段。

印尼高鐵料10月全線開工

中鐵另一個頗受關注的是印尼高鐵專案，對於專案進展情況，李長進表示其前不久也到了印尼高鐵做調研，他指出印尼高鐵專案目前主要的難度就是征地拆遷。

他指，土地私有化以後，政府要從百姓手上拿地徵收確實難度比較大，所以目前整個施工主要難點就是征地拆遷，而資金方面開發銀行已經放貸，並不受影響。他透露印尼政府對此也高度重視，正加大征地拆遷的力度，成立專門的政府機構來辦理征地拆遷的手續；而當地總統也表態，個別難度較大的將通過法律途徑來強拆強征。他表示從6月份到8月份當地征地拆遷的進度目前已在加快，現在全線雖然沒有全面開工，但是有很多局部工點都在陸續開工，他預計印尼高鐵專案到10月份可以實現全線開工。

從財報及管理層透露的資訊來看，有自身業績的持續平穩增長做基礎，儘管一些外部客觀問題確實存在，但眼下的中鐵依然表現出了樂觀和泰然。股價方面，4日中鐵股價在早段較為波動，最低曾跌至6.64港元，不過午後走勢開始回溫，到尾市已扭轉跌勢，報6.71港元升0.149%，市場表現似也回歸淡定。

文：彭小留

編：黎璐璐

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