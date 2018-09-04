和勤8月營收2.11億元小幅攀升 預估9月起轉旺

高精密沖壓廠和勤精機 (1586-TW) 今 (4) 日公布 8 月營收達 2.11 億元，月增 2.11%，年增 6.29%，和勤精機主管指出，8 月受中國車廠放高溫假影響拉貨，估 9 月起到今年底前車廠拉貨力道將增強。和勤精機累計 1-8 月營收為 16.62 億元，年增 19.08%。

和勤精機主管表示，8 月兩大業務營收分別為：汽車零件 1.12 億元，占營收比重 53.15%；硬碟機構件 (VCM Plate)8800 萬元，占營收比重 41.75%。配合客戶調節產能，和勤 7、8 月已完成既有設備整改及優化，可迎接第 4 季的旺季來臨， 9 月起客戶增量計畫將落實，和勤也將邁向生產高峰。

和勤精機是大中華地區第二大精沖廠，汽車零件與硬碟機構件兩大業務穩定增長，第 2 季營收 6.51 億元，創單季歷史新高，毛利率 18.75%，季增 2.28 個百分點，年減 2.01 個百分點，稅後純益 4211 萬元，季增 1.78 倍，也較去年同期轉虧為盈；累計上半年營收 12.54 億元，毛利率 17.65%，年減 3.59 個百分點，稅後純益 5277 萬元，年增 29.71 倍，每股純益為 0.76 元。

和勤精機主管表示，下半年進入中國車市旺季，加上新產品電池殼殼體、雙金屬配油盤等陸續進入量產，下半年展望穩健樂觀。

同時，因應業務拓展，和勤也啟動擴產計畫，大陸嘉興和新廠在年底將在現有 4 個生產線外再增建第 5 條生產，在台灣中科四期二林園區將於 9 月 17 日舉行聯合動土典禮，未來硬碟產線將移回台灣生產，大陸廠則全數生產汽車零件，預計 2020 年底完成擴產計畫。