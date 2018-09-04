【大行報告】FXTM富拓：新興市場貨幣中短期内將繼續承壓

FXTM富拓發表報告指，中美貿易摩擦升級擔憂進一步拖累市場風險偏好。人們擔心如果特朗普政府本周對華2000億美元商品加徵關稅，那麽雙方可能爆發全面貿易戰。中國方面預計將予以回擊，對價值600億美元的美國進口商品加徵關稅。中美貿易關係緊張可能使全球經濟增長速度放慢，避險仍將是市場主題。

富拓研究分析師Lukman Otunuga認為，上週在土耳其里拉和阿根廷比索暴跌帶動下，新興市場貨幣全線走軟，本週開盤多個主要新興市場貨幣繼續下挫。印尼盾跌至20多年來的最低水平，南非蘭特兌美元跌1%。土耳其里拉進一步貶值，有消息稱該國8月份通貨膨脹率達到近18%，是央行目標5%的3倍多。不過，人民幣兌美元走高，未理會中間價下滑。

如果土耳其和阿根廷動蕩加劇，新興市場貨幣料受進一步打擊。在全球貿易關係緊張、美元企穩、美國加息前景樂觀的背景下，新興市場貨幣中短期内將繼續承壓。

負責英國脫歐事務的歐盟首席談判代表巴尼耶表示“強烈反對”英國首相文翠珊“脫歐”藍圖中的關鍵部分，英鎊兌美元暴跌。另外，數據顯示英國製造業以兩年多來最慢的速度擴張，更使英鎊走勢雪上加霜。鑒於英鎊連連受到脫歐相關不確定性和令人失望的經濟數據打擊，英鎊前景依然看跌。

在大洋彼岸，曠日持久的中美貿易談判刺激避險情緒，美元獲得避險買盤支撐。從技術面看，若多頭能守住95.00，則美元有望上探95.50。

商品市場方面，黃金的低迷走勢表明金價還在尋找新的方向性線索。儘管全球緊張貿易關係抑製風險偏好，但黃金併未受到青睐，這表明金價仍主要受到美元走勢影響。技術面顯示日線圖上1200美元心理位非常重要。若金價持續受阻於此，則將為下探1185美元打開通道。反之，若1200美元能提供強有力的支撐，則金價有望向1213美元邁進。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)