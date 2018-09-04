港股午盤微漲0.03% 長實領漲藍籌 航空、生技股齊揚

恒生指數今 (4) 日低開 0.34%，隨後在 27700 點上下震盪，截止午間收盤，恒生指數漲 0.03%，報 27721.21 點。國企指數跌 0.21%，報 10790.65 點；紅籌指數跌 0.17%，報 4282.58 點。

長實集團 (1113-HK) 漲 3.42%，領漲藍籌；長和 (0001-HK)；騰訊控股 (0700-HK) 漲 1.32%。

航空股上漲。北京首都機場 (0694-HK) 漲 4.86%；中國國航 (0753-HK) 漲 1.12%；中國東方航空 (0670-HK) 漲 1.01%。

生物科技板塊上漲。三生製藥 (1530-HK) 漲 3.63%；復星醫藥 (2196-HK) 漲 3.06%；金斯瑞生物科技 (1548-HK) 漲 1.33%。

耀才證券研究部副總監陳偉聰表示，從技術上看，恒指連日走弱，由於資金不斷抽走，市場預期香港 9 月或將升息，短期反彈完成後再向下探 27000 點機會極大，暫以 8 月 24 日低位 27532 點為初步支撐點。

截至午盤，滬股通淨流出人民幣 0.23 億元，港股通 (滬) 淨流入人民幣 2.77 億元；深股通淨流入人民幣 1.3 億元，港股通 (深) 淨流入人民幣 2.42 億元。

滬股通中資金流入最多的是北方導航，淨流入人民幣 9114 萬元，其次為中航沈飛、航太資訊、中直股份、復星醫藥。資金流出最多的是萬華化學，淨流出人民幣 1.18 億元。

深股通中資金流入最多的是中航飛機，淨流入人民幣 1 億元，其次為海格通信、大華股份、東華軟體、盛運環保。資金流出最多的是格力電器，淨流出人民幣 1.84 億元。