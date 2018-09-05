〈鉅亨主筆室〉數位革命被19,345.49美元/BTC終結！

壹、前言

(圖一：Window 微軟股價月 K 線圖，鉅亨網首頁)

從第一台桌上型電腦開始，人類開始步入「數位化」產品世界中，包含自此之後的筆記型電腦、平板電腦與電話、電視等目前多已經「數位化」。「數位化」就是以電流的 0 與 1 為單位，所組成的無限量指令組合。但是凡是數化化運作，多需要數位化平台；微軟的 Window 介面平台，過去還被美國公平會以「反托拉斯法案」調查過。但現在除蘋果可用 MAC 與之抗衡外，已經被視為理所當然、「就是這樣」。很少人忘了沒有 Word、Power Point、與 Excel 時要如何做簡報的窘境。未來所有影音、音樂與電影，多將繼續透過數位化儲存媒介、與更寬廣的 5G 廣為享用。檢視微軟股價月 K 線圖，或可理解「數位化」的價值。2011 年初微軟公司股價為 22.73 美元 / 股，2018 年已上揚到 111.15 美元 / 股；如果股本未曾改變，總市值就已經增高到 4.905 倍；難怪美國股市「價值投資常勝軍」巴菲特先生說，美國股市未來將進一步會有榮景。巴菲特的柏克夏股票基金，是微軟股權的主要持有者。

貳、但是數位化貨幣無法表彰各國獨特產業特徵！

人類數位化後軟體開發、與運用的極端化是為「虛擬貨幣」(Virtual Currency)，「虛擬貨幣」是透過電腦硬體，運用無數軟體、經歷複雜深度演算、挖掘出來一種「貨幣」，或是 Fed 前主席伯南克稱之為的：「數位支付技術」。近代最早的電子、或「虛擬貨幣」就是「比特幣」(BITCOIN)。根據維基百科記載，它是在 2009 年 3 月 1 日，由化名「中本聰」的日本人，運用沒有無國界的「對等網路」，使用具有共識的「主動性開發源軟體」，所創造發明的一種電腦圖像；而擁有這個圖像，就會有列印出鑄幣的權利。依照發明者當初設計，全球「比特幣」(BTC) 總量將永遠不會超過 2,100 萬個。由「虛擬貨幣」到實際真的要運用在日常生活中，使用比特幣是要透過「私鑰數位」簽章程序。經過這個程序才可以，允許個人直接支付給他人；不用經過清算等第三方機構。2017 年 8 月 1 日，中國數位專家再以此為基礎，獨特地發展出所謂「比特幣現金」(BITCOIN CASH)。維基百科說，中國專家主張在區塊鍊上可擴充容量，並且抵制閃電等第二層網路。對於這些「數位貨幣」的挖掘，財金學者是相當陌生的。由於比特幣與人類當前所使用，與黃金為最後準備的「貨幣」支付制度相當不一樣。

依照貨幣銀行學理論，人類由實體貨幣金、銀、銅、鐵等鑄幣，再進入到廣用紙鈔的世界；繼而發明塑膠貨幣即信用卡，最後多還是得回歸到「實體貨幣制度」下，由各國的中央銀行管理。而且在兌換的過程中，它的價值是動態一致與長期穩定的。所有各國貨幣對美元單一兌換，透過美元再與其它國家貨幣兌換，建構出複雜多項的外匯市場。可是比特幣無法、或是還未能演變到這樣的功能；現在光是價值的浮躁，就讓擁有者無法寬心適應。雖然在比特幣的兌換機構中，它可以兌換美元，再由美元去兌換各種貨幣；但是它無法表達一個國家、或是經濟體特色。如果說它是數位世界的黃金，可能較為貼切、真還不為過。因為它在短短 5 年時間中，就由 645 美元 / BTC、飆升到 19,345.49 美元 / BTC，也就是在 2017 年 12 月 12 日、Fed 再升息與美股道瓊最高點前夕泡沫化了。

目前各國貨幣價值雖然多決定於美元，但是與實體經濟購買力評價有緊密連結；GDP 成長率高則匯率會上揚，反之則停滯不前。但是比特幣的兌換價值卻是浮動的，問題不在於它現在已有結算機構，清算機制與商品兌換商店。而是比特幣無法表彰各國產業特色，例如澳洲貨幣表達的與礦產產業景氣有關，匯價會因為預期鐵礦砂將會出現榮景而上揚。而新台幣匯率則與科技製造代工，東南亞各國貨幣深受外資與本土產業影響，美元當然是金融強國、也建立在窗新科技快速發展上。要具備貨幣與產業對稱性的特性，是需要時間沉澱與堆疊的。所有的新知識或工具多建立在，累積的文獻、實驗室與實際世界驗證後，就是在錯誤學習中長大。即使是貨幣的歷程也是如此，舊台幣、新台幣、美元兌換黃金、美元不兌換黃金等，這些制度的更迭只是在適應人類經濟、產業的生活制度或習慣。在古典學派 (Classical School) 的眼中，貨幣只是一層面紗或是只是支援實體經濟的工具。貨幣政策開啟其積極功能是起源於英格蘭銀行，它將貨幣的被動效果轉為積極。貨幣之所以可以由被動消極，轉為有積極功能，主要在於有了「類貨幣」、就是「債券」；也就是英格蘭銀行最擅長的「公開市場操作」(Open Market Operation )。比特幣可以發行比特幣債券？也會具備公開市場操作的機能？以上這一些多是將貨幣銀行理論，對實體與金融經濟的積極作用，試著用在比特幣身上。

但是如果不用橫向分析、而用縱深分析法，若將比特幣視為數位化時代的價值代表；則要去熟悉深度電腦程式與軟體，挖掘所需要的知識與方法過程，就是比特幣的基本價值。一個比特幣如果是 19,345.49 美元，則 2,100 萬個是 4 兆 625 萬 5,529 美元、40,625,529 萬美元。這個看似非常泡沫化的價格，卻只有美國一年 GDP 規模的 22.56%。若也將中國視為「數位化國家」，這個數據也不到中國一年 GDP 規模的 33.85%。這樣的邏輯推演如果比擬為，全球黃金數量與價格所推算出的總市值，也似乎闡述貨幣早就該與黃金脫鉤了。但是比特幣與黃金最大的不同是，它是有限量的；黃金的礦藏有多少？或許可以估算，雖然目前也是在開採中、但是數量還在擴張中。未來全球經濟 GDP 還會再成長，因此黃金價值不會回到與貨幣掛勾價位上。

但是黃金是由與貨幣官定價格脫勾後，隨著 GDP 擴張而價值發達到匪夷所思的高價位地步。但是比特幣、或是以太幣等等，現在多還是「商品」(Goods)。如果將比特幣與實體經濟連結，它的價格必然與金價長線昂揚發展是逆向；因為它不會也無法滿足實體經濟交易需求，可能還會妨礙全球 GDP 總量成長。幾世紀以來的人類，使用黃金為價值儲藏習慣已根深蒂固。而數位貨幣的價格，可以代表全球數位化革命的價值？如果答案是肯定，則比特幣在 2017 年 12 月 12 日所呈現的 19,345.49 美元 / BTC，這個高價格就是數位化革命第一次的「登峰造極」，或就直接說就是泡沫化；因為它要從虛擬世界中奔出，但無法與實際真實世界結合、連謀合多還談不上。店家可以接受信用卡、但可能無法接受虛擬貨幣。比特幣挖掘成功，代表一個電腦高手的優異表現；由普通程序概觀、它代表一個數位化勳章。其實它應該與人的 Talent 結合，挖掘出虛擬貨幣的多是電腦高手。而在 2017 年 12 月 12 日之際，代表全球數位化階段發展已暫時告一段落。

肆、結論：全面化的改變是漸進式的、因為生活的事是千絲萬縷！

因為數位化的運用所發展出來的共享經濟，如金融業的機器理財、電腦網路交易平台、甚至是大陸盛行的互聯網、台灣產業界暢談的物聯網、美國火紅的電動車與無人駕駛等等、目前多還在發展初期；還沒有數位化周邊產品配合的還很多。例如近兩年以來都更建商所提的，車位充電設備必然取代傳統陽春停車位；但目前汽車電動化發展，速度仍然不如想像快速；而無人駕駛的汽車發展也是，要從電動、無人駕駛充份運用 AI 等。

(圖四：電動車的關鍵零組件：鋰電池，鉅亨網 AFP)

要從數位化到人工智慧，也不是那麼隨心所欲；首先要有深度學習的程式語言，還要有有效的數據資料可以學習。生活經驗是世代堆疊，人工智慧除了像人類取經之外，高速電腦本身也可以不斷自我學習。但是不管 Digital 或是 AI 化，它所涉及的實際世界多需要在同一個介面，同一種資料型態之下才能發揮所能。而所有產業的生產技術多是千絲萬縷，除非在真空的環境下才能達成完全理論理想目標。比特幣等加密貨幣是數位化勳章，但人類現在生活模式基本上仍建立在，堆疊的知識與工具基礎上。例如蒸汽機動力革命也需要鋼鐵與軌道工業，以數位化提升生活效用也是。比特幣天價 19,345.49 美元 / BTC，讓我們想到的是數位化的高峰到來，或是第一個蓬勃發展的數位化革命已告一段落；但是未來這一些改變還是會繼續進行，只是屆時多是夢想的兌現，不再是創新聳人聽聞的理念了。

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