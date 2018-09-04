新股吸金＋Fed升息 1個月Hibor料9月底升見1.8%

9 月伊始，憧憬美國聯準會 (Fed) 將在本月升息，加上準備迎接大型新股，港幣拆款利率 (Hibor) 昨 (3) 日不跌反升，隔夜 Hibor 更升至 2 個月高位，持續在 1% 以上。財資界預期，香港 1 個月 Hibor 月底有機會升至 1.8%，並期銀行快會在 9 月升息。

據香港銀行公會資料顯示，Hibor 昨日全線上升，以短息升幅較明顯。隔夜 Hibor 昨報 1.385%，為 2 個月高位，較上日升約 0.27%。以往隔夜 Hibor 在月底時往往因結算需求上升，但一般在月初便回落，除了 6 月底及 7 月初小米 (1810-HK) 上市前夕，鮮有在月結後仍然呈上升趨勢，並高企 1% 以上。

與房貸利率相關的 1 個月 Hibor 亦升微升 0.07%，至 1.61%，與同期美元的利差收窄至約 0.5%；3 個月及 12 個月分別升至 1.99% 及 2.535%。港幣昨午後持續在 7.85 弱方兌換保證邊緣徘徊，最低一度見 7.8498；今 (4) 日最新報 7.849 兌 1 美元。

香港金管局上週共承接約 146 億港幣賣盤，銀行體系結餘收縮至港幣 763.5 億元。

大型新股、集資上限逾港幣 300 億元的美團點評，傳最快本週五 (7 日) 開始招股，市場預期 Hibor 勢必抽升。華僑永亨銀行經濟師李若凡預料，現時港股表現不太理想，料市場對美團的認購反應冷淡，未會對 Hibor 造成太大影響。

不過，她認為，展望至月底美國升息，屆時港美息差再度擴大，預期金管局進場干預次數轉趨頻繁，加上季結因素，料 1 個月 Hibor 有機會升至 1.8%，若突破則有機會上探 2%。

圖：香港銀行公會

她相信港金管局接錢規模不會太大，估計資本外流約港幣 200 億元，到 9 月底銀行體系總結餘仍可維持港幣 500 億元水平，大型銀行仍未有逼切性上調最優惠利率。

上商執行副總裁兼傳統銀行業務總監陳志偉則表示，香港有機會最快於 9 月升息，需緊盯未來一兩週 Hibor 走勢。

華僑銀行經濟師謝棟銘也持相同看法，指由於 Hibor 可能逐步上升，且港幣定期存款大幅上漲，銀行業淨利差仍存在收窄風險，因此該行相信銀行業年內將上調最優惠貸款利率 25 個基點。