1個月Hibor升至1.46% 創2週半新高 息魔衝擊房貸估價

香港銀行同業拆款利率 (Hibor) 今 (22) 日漲跌互見，中長期 Hibor 上升，1 個月 Hibor 更升至 1.6% 以上；短期 Hibor 回落。房貸利率趨升已開始令銀行承房貸估價轉趨審慎。

據香港銀行公司今日最新數據顯示，與房貸利率息息相關的 1 個月 Hibor 升至 1.46748%，較昨 (21) 日升約 0.8 點子，連續 6 日上升，創 2 星期半新高；2 個月 Hibor 升至 1.66875%；3 個月 Hibor 升至 1.93536%。

長期拆款利率方面，半年期 Hibor 升至 2.13357%；1 年期 Hibor 微升至 2.50286%。

短期拆款利率跌幅介乎近 3 至近 5 點子，隔夜 Hibor 回落至 0.80643%；1 週 Hibor 跌報 1.10321%；2 週 Hibor 跌至 1.21705%。

１個月 Hibor 升至 1.46% 以上。(圖：香港銀行公會)

值得注意的是，香港二手房價連月向上衝高，即使踏入 8 月，仍頻錄新高價成交，惟隨著多項利空因素來襲，包括房貸利率趨升及貿易戰陰霾揮之不去，市場交投急放緩，亦令銀行承接房貸態度轉趨審慎，促使估價漸謹慎，尤以在 8 月成交的一批新高價成交，出現「估價不足」的情況，幅度介乎 5-13% 不等。

對此，美聯住宅部行政總裁布少明表示，房市近期轉趨放緩，銀行因應市況調低估值，造成估值不足，惟相差幅度不大，顯示銀行並未完全看淡後市；此外，由於房市長處上漲，一般銀行估價均較為滯後，自然難以追上房價上漲的速度，造成估價不足的現象。

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