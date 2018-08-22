美國期中選舉將近 臉書、微軟遭俄伊連袂攻擊

美國期中選舉將於 11 月舉行，市場消息傳出，微軟和臉書已先後遭到俄羅斯和伊朗連袂攻擊，企圖發布假消息與假網域操控民意風向，臉書週三 (22 日) 表示，已刪除源自伊朗和俄羅斯的 652 個假帳戶、內容農場網頁和社群。微軟昨日 (21 日) 即時揪出俄羅斯駭客團體，並公告其釣魚網站的假網域名稱。

週二 (21 日) 臉書 (FB-US) 上漲 0.07%，來到每股 172.62 美元。同日微軟 (MSFT-US) 收跌 0.83% 至每股 105.98 美元。但受到該攻擊消息拖累，兩家公司盤後雙雙走跌，臉書下跌 0.59%，來到每股 171.60 美元，微軟盤後續跌 0.65% 至每股 105.29 美元。

週二 (21 日) 微軟盤後續跌 0.65% 至每股 105.29 美元。

臉書受到網路安全公司 FireEye 提醒而採取行動，確認名為 Liberty Front Press 的內容網頁，該內容自 2013 年建立，散發親俄、親伊、反川普、煽動美伊之間的關係等消息。

臉書目前已刪除源自伊朗和俄羅斯的 652 個假帳戶、內容農場網頁和社群。(圖：Mark Zuckerberg / 臉書)

臉書執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 臉書今 (22 日) 日發文表示，上月已檢測傳播煽動性分歧內容和錯誤訊息並刪除 32 個網頁和假冒帳戶，但本月發現更多類似活動，目標不僅限於美國本地，還有英國、中東和拉丁美洲，目前已刪除源自伊朗和俄羅斯的 652 個假帳戶、內容農場網頁和社群。

祖克柏文中還稱，透過人工智慧並強化廣告政策，臉書能更加積極主動地搜尋和刪除不良內容以及虛假帳戶。沒有一家公司可以獨自贏得這場鬥爭，我們還與外部專家、政府和其他公司密切合作，以防止在美國期中選舉期間受到干擾。

微軟週二 (21 日) 公告駭客攻擊手法。

週二 (21 日) 微軟公告，Strontium 駭客團體利用「魚叉式網路釣魚 (spear-phishing) 」攻擊的假網域名稱，表示這些駭客意圖干預即將到來的美國期中選舉。

入侵政治機構的駭客組織名為「Strontium」(又稱「Fancy Bear」) 與俄羅斯情報局密切相關，試圖用假網域偽裝美國參議院網站、並愚弄美國保守派智庫，鎖定美國民主和共和黨人士，意圖造成兩派之間的分歧。

微軟總裁兼法務長史密斯 (Brad Smith) 表示，這類行動類似於 2016 年美國大選和法國選舉中的駭客行為，重點就是要破壞民主。

俄羅斯方面則是全盤否認了這類釣魚攻擊，俄羅斯發言人 Dmitry Peskov 表示，沒有證據顯示這些域名攻擊是否成功或最終目標是什麼。

專門追蹤虛假宣傳活動的機構 New Knowledge 研究主任 Renee DiResta 表示，伊朗、俄羅斯等國參與一場持續不斷的資訊戰，我們的 (美國) 社群系統很容易受到各種對手的操縱，惡意傳播虛假消息，以誤導世界各地的人們。

史丹佛國際安全合作中心研究員 Andrew Grotto 提到，科技產品就是戰場，諸如臉書或是微軟這些公司需對網路罪犯採取立即的行動，不但基於公民責任，也是基於維持客戶對產品信任度，否則最終將會影響其營運。