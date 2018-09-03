印度Q2經濟增長全球之最 但面臨風險與日俱增

印度政府 31 日公布，今年第 2 季的 GDP 年增 8.2%，成為全球經濟增長最快速的國家，然而，《彭博社》指出，印度正面臨一些重大風險，例如油價高漲、新興市場整體承受的壓力與明年大選前的政治不確定性。

上述因素恐導致印度盧比持續走低，該貨幣為今年亞洲貨幣中表現最差的。此外，印度將在 2019 年 5 月進行大選，選出人民院的議員，若在選舉前印度再次被政治癱瘓，對經濟復甦將造成影響，為投資者須考量因素。



牛津經濟研究院 (Oxford Economics) 的印度和東南亞經濟負責人 Priyanka Kishore 表示：「今年接下來的時間，前景並不樂觀，經濟改革的動能，可能在 2019 年大選前放緩，因為政府將把注意力轉移到贏取選票上。」



31 日印度官方公佈的數據顯示，截至 6 月的一季，GDP 年增 8.2%，經濟增長速度領先中國同期的增長率 6.7%，為 9 個季度以來的最快增幅，彭博社的調查中值預估值為 7.6%。

印度 GDP 增長率

儘管印度在全球貿易中佔的份額較少，但並不是完全不受全球貿易鬥爭的影響，當中影響印度經濟最主要的因素為油價，美國對伊朗重啟制裁，使原油價格走升。

美國期望各國在 11 月 4 日前，完全終止從伊朗進口石油，對此印度將與美國進行談判，將同意減少從伊朗的進口石油量 30% 至 40%，期望美國能給予制裁豁免，

野村控股的數據顯示，油價每攀升 10 美元，將使印度的通膨率上漲 30 至 40 個基點，並對經濟增長造成約 15 個基點的傷害。

若將印度盧比貶值納入計算，問題將變得更嚴重，印度石油規劃設計和分析辦公室 (PPAC) 的數據顯示，盧比兌美元貶值，使印度石油進口成本每年增加 1090 億盧比 (約 15 億美元)。

過去一年以來，美元兌印度盧比不斷攀升，3 日暫報 1 美元兌 70.795 盧比。

美元兌印度盧比走勢

野村控股的分析師 Sonal Varma 在報告中指出，由於貨幣緊縮、油價攀升、全球經濟增長放緩以及選舉前投資支出的減少，印度經濟增長將出現周期性放緩。經濟學家預計，截至 2019 年 3 月的 3 季，經濟增長分別為 7.4%、7.1% 和 7%，此數值低於印度央行平均預測增長的 7.4% 增長率。