別人出場我入場 去年報酬最佳的中國基金 近期大買這兩支股票

全國科技股都在大漲，卻唯獨中國科技股跌跌不休，形成明顯對比。不過，有一隻報酬最佳的中國基金此時卻趁機大舉進場，大買阿里巴巴 (BABA-US) 與騰訊 (0700-HK) 股票。

過去一年報酬最佳的大中華股票基金的 Cederberg Capital 創辦人 Dawid Krige 指出，他在 8 月份買入更多的阿里巴巴與騰訊股票，更形容這些股票很適合讓他存小孩的大學基金。他所管理的基金資產約六億美元，從 6 月以來已經跌了超過 16%，仍是目前報酬最佳的中國基金，7 月份回報率高達 27%。

Krige 指出，目前檯面上多數影響大盤的因素，不論是川普、貿易戰、土耳其危機以及中國去槓桿等，預計都是短期因素。長期投資中國股票的他更形容，中國股市本來就很不穩定，強調當前是長期投資人進場的大好時機。

該基金旗下持有大量阿里巴巴、騰訊和貴州茅台等科技與消費類股，看好這些股票將隨中國新興中產階級崛起而受益。不過，近來隨著中美貿易衝突、中國經濟降溫而大受影響，今年形勢開始往下走，截至 8 月 29 日，該基金上個月收益率為負。

來看 Krige 近期加碼的兩檔股票，以阿里巴巴來說，儘管近期貿易戰重挫中國市場，Krige 並沒有賣出手中阿里巴巴的任何持股，並增持中國食品，他認為中國食品將是國有企業改革的受益者。至於阿里巴巴上一季獲利下滑，主要是大舉投資所致，未來將取決於這些新業務的發展。

按照先前經驗來看，他分析阿里巴巴在資本配季的紀錄十分良好，所做的眾多投資，不論是雲端、支付或是網路影音，最終都有不錯的表現。更形容如今加碼投資是「擴大護城河」的舉動。

至於近來灰頭土臉的騰訊，主要是因為中國官方對線上遊戲的限制越來越多，騰訊當前市值比起今年 1 月高點已經損失了近 1750 億美元。但 Krige 並不擔心，直指目前沒看到任何有關中國政府反騰訊、反網路遊戲或任何負面訊息。

雖然監管機關為解決網路成癮問題，對網路遊戲下達新限制，讓騰訊上周五股價大跌 5%，到了這周一又再跌 2%，直到周二上午才反彈 1%。Krige 認為：「雖短期內政府監管帶來了不確定性，但我認為這些事情會撼動騰訊長期在遊戲產的主導地位。」看好遊戲業務會持續挹注騰訊獲利。

分析人士指出，事實上中國官方新的限制措施對騰訊遊戲的影響並不大，真正受到影響的是中小型廠商，但近期但遊戲業接二連三的利空消息，再加上先前公布騰訊第二季手遊收入已經季跌 19%，還是讓騰訊股價持續低迷。

如同 Krige 所言，中國的股市本就是波動不斷，投資人現在得考慮，自己是否能夠忍受這樣高低起伏的波動。至少對 Krige 來說，他絕對願意承擔這些波動，布局長期投資，而他旗下的投資人也絕對願意 Krige 這麼做。

該基金最低投資金額為 10 萬美元，主要吸引機構和富裕家庭。績效費的門檻殖利率按三年滾動計算，新的股票類別要求三年鎖定期。他說，他的基金今年有淨資金流入。