抓到中國PTA大漲元凶？這家大廠被舉報壟斷操縱價格

中國苯二甲酸 (PTA) 現貨緊張，今 (4) 日傳出大廠逸盛石化遭舉報壟斷操縱 PTA 價格翻倍，導致下游工廠倒閉。近兩個月來，PTA 價格從每噸人民幣 5500 元翻漲到 8062 元。相關消息傳出後，PTA 午後開盤一度大跌近 3%。

逸盛石化主營業務為生產、銷售 PTA，由浙江恆逸石化 (000703-CN)、榮盛石化（002493-CN）兩家 A 股上市公司出資成立，旗下擁有浙江逸盛、逸盛大化和海南逸盛家工廠，其 PA 整體產能約每年 1400 萬噸，約佔中國 PTA 市場市佔高達 40%。

《新浪財經》報導，今日市場傳出，逸盛石化靠著寡頭壟斷地位，哄抬 PTA 價格，逼得下游中小企業不得不高價購買現貨，目前 PTA 利潤每噸已來到 200 元，創下歷史記錄。

舉報內容更指出，逸盛石化已連續三周在市場高價回購現貨，營造現貨緊缺的局面，導致下游尼龍、聚酯纖維、編織等中小企業必須以高價購買原料，相關企業已出現大幅虧損，有的企業甚至已經停產、減產，相關消息也驚動中國官方媒體央視報導，要求相關部門進行監管。

上月初，桐鄉市經編商會桐鄉市經編商會就發布《停產倡議書》，當中痛斥上游化纖企業只顧眼前利益，不顧下游企業死活，打亂了整個市場秩序，嚴重影響產業上下游產業鏈發展，更號召當地的經編企業在清理完庫存之後，停產放假。

今日舉報消息傳出後，PTA 期貨價格午後大跌，每噸價格最低來到 7650 元，跌幅近 3%。恆逸石化 (000703-CN) 午後跌幅一度超過 2%，榮盛石化（002493-CN）逼近 1%，隨後雙雙拉回。

PTA 今日走勢 (圖自新浪財經)

不論上述舉報內容是否屬實，恒逸石化預計第三季獲利相當豐厚，可望來到人民幣 11-13 億元，相當於上半年獲利總和，較去年同期成長區間落在 141-185% 左右。

分析師指出，恒逸石化第三季獲利預計亮眼，主要受 7 月 PTA 價格一路暴漲所致，加上 7 月下旬後人民幣貶值、原料 PX 上游檢修等因素，為 PTA 帶來了難得的上漲機會。