【異動股】環保工程板塊走強 盛運環保(300090-CN)漲停

今日早盤，環保工程板塊走強，截止發稿，盛運環保(300090-CN)漲停報2.98元，興源環境(300266-CN)盤中一度大漲近7%，現漲5.26%報3.6元，神霧節能(000820-CN)漲逾5%，神霧環保(300156-CN)漲3.0%報5.84元，科融環境(300152-CN)、上海洗霸(603200-CN)、南華生物(000504-CN)等跟漲。

近日，生態環境部舉行例行新聞發佈會。生態環境部環境影響評價司司長崔書紅、規劃財務司副司長汪鍵介紹了“放管服”改革有關情況。8月20日，藍天保衛戰強化督查進入第六輪次，按照生態環境部總體安排，從本輪次起，將汾渭平原11個城市納入範文，全面開展督查。8月20日至25日，90個督查組共檢查4416個企業(點位)，發現各類涉氣環境問題598個，佔全部問題數的57.7%。汾渭平原的11個城市包括山西省呂梁、晉中、臨汾、運城市，河南省洛陽、三門峽市，陝西省西安、鹹陽、寶雞、銅川、渭南市以及楊淩示範區。從督查情況看，該地區的涉氣環境問題呈現出問題突出、類型多樣的特徵，主要存在“散亂污”企業整治不徹底、應淘汰的燃煤鍋爐未拆除、工業企業未安裝污染防治設施、污染防治設施不正常運行等突出問題。

8月30日，生態環境部印發《關於生態環境領域進一步深化“放管服”改革，推動經濟高質量發展的指導意見》保護合法合規企業權益，堅決反對形式主義、官僚主義，各地在生態環保督查執法中嚴格禁止一律關停、先停再說等敷衍應對做法，堅決避免以生態環境保護為借口，緊急停業、停工、停產等簡單粗暴行為。堅決遏製假借生態環境保護督察等名義開展違法違規活動，對不作為、亂作為現象，發現一起、查處一起，嚴肅問責。

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