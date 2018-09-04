【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

受到下週蘋果將發表新 Iphone 影響，推動今日蘋概股由大立光帶動下，反彈上攻，傳產及金融類股亦同步走高，推動今日台股呈現上漲格局，終場台股上漲 57.16 點，漲幅 0.52%；籌碼面上，外資現貨部位買超 36.09 億元，期現貨部位合計買超 27.23 億元。

《國際金融市場焦點分析》

週一美股休市，今日早盤亞股延續週一行情走勢，雖早盤 A50 指數及上證指數呈現下跌，不過受到中國宣佈降稅措施，推動市場風險偏好回升，帶動午盤上證指數由黑翻紅呈現上漲，A50 指數則由金融及地產類股上漲帶動下，上漲近 200 點；香港 9 月有望升息，將帶動 Hibor-Libor 利差收斂，市場擔憂港幣再度觸碰最低擔保下限減緩，推動今日恆生指數由銀河娛樂及長和帶動下上漲。

《國際商品市場焦點分析》

油市交易人持續關注 11 月的伊朗制裁將導致的供給面風險，伊朗國營石油公司的官員預計 9 月原油出口將從 6 月的每日約 230 萬桶降至 150 萬桶左右，此降幅是高過市場預期的，也支撐布侖特原油期貨再度走高；在阿根廷披索重貶下，市場傳聞政府可能重新對部分農作物實施出口關稅，以便擴大外匯收入，玉米期貨價格受到激勵，週二早盤電子盤再度走高。

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