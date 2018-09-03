中國建築與埃及簽訂96億美元總承包合同 涉及建築和石化領域

路透北京9月3日 - 全球規模最大的投資建設集團--中國建築集團有限公司宣布，周日分別和埃及投資與國際合作部簽署35億美元的埃及新首都中央商務區二期項目總承包合同，與埃及東部油氣公司簽訂了61億美元的埃及蘇伊士煉油及石化廠項目總承包商務合同。

中國建築網站周一刊登的新聞稿稱，埃及新首都中央商務區二期項目毗鄰在建的中央商務區一期項目，由20多棟商住及配套綜合建築組成，總建築面積180萬平方米。埃及新首都中央商務區建成後將成為埃及新首都商業價值最大、綜合功能最強的核心地塊。

“埃及新首都中央商務區一期項目已全面展開，中國建築有信心、有實力確保項目完美履約，全力以赴將該項目建設成為‘一帶一路’上的標志性工程。”中國建築集團有限公司副總經理鄭學選表示。

新聞稿並透露，埃及蘇伊士800萬噸煉油及石化廠項目位於中埃兩國重點合作的蘇伊士運河經濟開發區內，建成後將大大提高埃及煉油及石化產品的生產和出口創匯能力，促進埃及經濟的產業升級和快速發展，帶動中國石化行業設備、技術和標準的出口。

中國建築集團有限公司是中國建築領域唯一一家由中央直接管理的國有重要骨幹企業。中建集團主要以上市企業--中國建築股份有限公司(601668.SS)為平台開展經營管理活動，擁有上市公司7家，二級控股子公司100余家。

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