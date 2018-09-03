人民幣續收升至近一周新高 貿易戰陰影下逆周期因子見效

路透上海9月3日 - 人民幣兌美元即期CNY=CFXS周一續收升至近一周新高，中間價則跌逾百點至一周新低。交易員稱，美元指數走升一度加劇市場購匯需求，但中間價明顯高於市場預期，盤中有大行提供美元流動性，加上午後歐元跳漲亦助力人民幣，短期仍需關註監管態度和美指表現。

他們並表示，美國很可能對另外2,000億美元中國進口商品加征關稅，中美貿易戰潛在升級可能繼續施壓人民幣，在關鍵風險沒有釋放前人民幣料難以反彈；逆周期因子持續發揮作用，持續沖淡強美元影響，如果匯率缺乏彈性可能會累積風險。

“結匯比較明顯，尤其是下午歐元跳漲，...加上季節性的結匯也會逐漸出來。”一中資行交易員認為，人民幣後期會有比較強的走勢，哪怕美指上一些，政策和實盤都有支撐，短期升破6.8很有可能。

另有交易員指出，市場在慢慢領會央行的政策傾向，“而貿易戰仍舊是一大變數，如果中美貿易戰升級，美元避險會受到青睞。”

另一中資行交易員則稱，今日人民幣中間價跌幅明顯偏低，打折比較明顯，估計監管層還是希望人民幣匯率穩一穩。

全球匯市方面，美元周一持於一周高點附近，美國與加拿大貿易談判陷於僵局後， 市場對全球貿易感到憂心。“貿易關系緊張大體上支撐美元，但市場並不利於冒險，”ING駐倫敦的外匯策略師Vir aj Patel說。

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