銅消費旺盛，江西銅業上半年淨利潤增長超50%

伴隨著轟轟烈烈的供給側改革，有色金屬行業迎來業績飛躍，鋁、桐、鎂等相關行業紛紛交出靓麗答卷。8月28日，江西銅業股份（00358.HK、600362.CN）發佈公告，宣告上半年淨利潤增幅超50%。

上半年淨利潤增長超50%

江西銅業股份有限公司為中國最大的銅生產基地，最大的伴生金、銀生產基地，以及重要的硫化工基地，公司的主要業務涵蓋了銅的採選、冶煉和加工，貴金屬和稀散金屬的提取與加工，硫化工，以及金融、貿易等領域。經過多年深耕，已經在銅以及相關有色金屬領域建立了集勘探、採礦、選礦、冶煉、加工於一體的完整產業鏈。

2018年上半年，江西銅業實現營業收入1045.05億元（人民幣，下同），同比增長6.33%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤12.78億元，同比增長53.89%；每股收益0.37元。

報告期内，公司產生營業成本、銷售費用、管理費用、財務費用分别為1009.92億元、3.27億元、7.34億元、4.43億元，較上年同期變動6.55%、9.71%、-6.82%、188.64%。由於融資活動規模從去年同期的5.86億元上升至28.8億元，導緻產生的貸款利息增多，財務費用增幅較高，除此之外，江西銅業的開支科目都在合理增減範圍内。

而對於此番業績增長的原因，江西銅業在公告中稱，是由於陰極銅及銅桿線單價上漲及貿易銷售量下降綜合作用的結果，截至2018年6月30日，LME銅收盤價6,619美元/噸，同比上漲約11.08%。

展望下半年，基於供給側改革對銅業市場的規範作用及環保壓力，地緣政治風險等因素，銅價支撐力度較強，江西銅業有望再接再厲創佳績。

下半年銅價支撐力度強

從2016年開始，淘汰銅產業落後產能一直在執行。2018年7月，工信部再度發文要求到2020年，規模以上企業單位工業增加值能耗比2015年下降18%，單位工業增加值用水量比2015年下降23%，綠色製造和高技術產業佔比大幅提高；加大過剩產能壓減力度。此外，採暖季臨近環保壓力驟升，限產或錯峰生產將加劇供應端緊張局面。

雙管齊下，不合規中小型銅企業退出市場頻率加快，銅供給收縮，將利好銅價；另外，上半年廢銅向精銅消費轉移帶動國内銅消費旺盛，實際的供給缺口仍然存在超出預期的可能。

對江西銅業而言，礦山資源儲備豐富，產業鏈完整，在銅精礦產量方面位居前列，“貴冶牌”陰極銅是中國第一個世界性銅品牌，明顯將受益於這輪行業利好。

作者：董虹

編輯：賀秋霞

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