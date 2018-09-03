中日經濟蓬勃發展 政治角力卻走向不可協調的分歧

儘管中國與日本的經貿交流日趨活絡，當前兩國政治關係卻越來越冷；對此，日本首相安倍晉三上週日 (2 日) 表示，有信心改善與中國的關係，稱兩國關係已回到「正軌」上。

中國與日本兩國的經貿蓬勃發展，2017 年整年，日本對中國出口業務蓬勃發展，在 2016 年下降 3.5% 後，2017 年飆升至 20.5%。然而，回顧今年 7 月以前，日本向中國出口月 35.2% 的商品，比去年同期增長 10.6%。

中國企業仍掌握日本經濟的關鍵命脈，2017 年對中國淨口額占日本經濟成長的三分之一。

日本首相安倍晉三 2012 年表示，中國是維持日本經濟發展不可或缺的國家。我們需要運用智慧，避免政治問題來左右經濟問題。

然而，中日政治關係惡化陷入困境，日本對中國業務在 2015 年至 2016 年急劇下降，隨著 2016 年末美國總統大選過後，中國的貿易和安全局勢開始席捲整個太平洋，日本對中國業務開始萎縮。

CNBC 週一 (3 日) 報導，中國和日本很清楚兩國具有不可協調的分歧，所以目前沒有任何進展。

8 月 28 日內閣會議批准並公開《日本 2018 年版防衛白皮書》，由中國官媒新華社公開批評，該文件對中國國防不負責任的言論，其中異常合理化東海和南海海上活動和釣魚島附近活動。

新華社評論更尖銳提出警告：「鑑於全球經濟現在面臨的不確定性，日本也應該珍惜與中國關係的和解。」

美國因貿易問題對各國施壓，貿易保護主義興起，也激起中國與日本之間關係的微妙變化，日本首相安倍晉三正積極修復兩國關係。

安倍晉三預計將在 10 月底訪問中國，他表示，李克強總理 5 月訪問日本，中日關係完全回到正軌，他將邀請中國國家主席習近平未來訪問日本。

中國與日本財政部長上週 (31 日) 於北京會唔，之後日本財務大臣麻生太郎也對中日關係表示樂觀。

隨著美中貿易戰升溫，各國製造業紛紛撤出中國，日本大廠也不例外。中國 8 月財新製造業採購經理人指數 (PMI) 創 14 個月新低，達 50.6，而根據 HIS Markit 公布最新數據，日本新訂單交易增長，日本 8 月 PMI 達 52.5，較 7 月高 0.2。