歐股盤前─美加NAFTA談判無果！歐洲期貨指數全面走跌

由於對貿易戰的擔憂，新興市場貨幣不穩定，歐洲期貨指數週一 (9 月 3 日) 全面走低。

台北時間週一 (9 月 3 日) 下午 2 時許，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 期貨指數下跌 0.21%，暫報 3384.0；英國 FTSE 100 期貨指數下滑 0.09%，暫報 7448.2；德國 DAX 期貨指數挫跌 0.41%，暫報 12309.2，法國 CAC 40 期貨指數重跌 0.24%，暫報 5393.0。

匯率方面，歐元 (EUR) 兌美元 (USD) 匯率小漲 0.04%，台北時間週一 (9 月 3 日) 下午 2 時許，一度漲至 1.1614，截稿前暫報 1.1608。

歐元 (EUR) 兌美元 (USD) 匯率小漲 0.04%。(圖：investing)

政經消息，上週美加貿易談判依舊沒有重大進展，外媒引述知情人士表示，美國總統川普私下態度強硬，表示絕不對兩國的新雙邊協議有任何妥協，最新一輪談判將於美東時間週三 (9 月 5 日) 繼續。

川普對美中貿易也一樣強硬，川普上週四 (8 月 29 日) 公共意見徵詢期結束後，有可能在本週宣布對 2000 億美元的中國輸美商品加徵關稅。

與此同時，在上個月阿根廷披索和土耳其里拉遭大幅拋售崩跌後，本月市場參與者仍對不穩定的新興市場貨幣抱持謹慎態度。