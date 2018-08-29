免運奏效 創業家平台7月訂單暴增5.2倍 統一超加入店取服務

著眼於今年以來競業陸續提高運費補貼門檻，創業家 (8477) 子公司創宇行動旗下 B2B2C 電商平台「松果購物」為搶食電商大餅，持續堅持全站免運策略，並積極投入金物流的布局，並宣佈松果購物正式攜手統一超(2912)7-ELEVEN 推出超商取貨服務。根據資策會於 2018 年 3 月發布的「消費者網購行為調查報告」，最受網購消費者喜愛的運送方式為超商取貨，佔所有物流型態近八成，顯見取貨便利性已成為影響民眾網購消費意願的關鍵要素之一。



松果購物表示，在去年 6 月首度推出全家 (5903) 超商取貨服務後，受到消費者好評，以今年 7 月份單月全家店取訂單數來看，已較去年 6 月份首推出時期成長 5.2 倍，今年 5 月份起更受惠於競業紛紛調高運費門檻，帶動松果購物免運的優勢崛起，整體全家店取訂單數 5 月起成長超過二成。



而看好消費者對於取貨便利性的廣大需求，今年除推出大型家居客約配送服務外，松果購物今再透過與 7-ELEVEN 的超商取貨合作，結合全台超過 5,200 家 7-ELEVEN 綿密據點擴大取貨便利性，宣告完成與超商雙雄的物流結盟，下半年將運用全站免運費的絕佳優勢，並透過波段的加碼回饋活動吸客，為營運注入一波強勁動能。



松果購物進一步指出，主要超取族群為 25-44 歲，又以女性佔比高達七成，雙北市超取訂單數居冠，佔整體超取訂單數的三成，其次則為台中市及高雄市。整體來看，目前全站已有超過六成的商品開通超取服務，其中數據顯示服飾婦幼、居家生活、3C 家電為主要三大熱門超取類別。