〈百貨喜迎旺季〉統一超小金雞秋季大改裝完成 下半年營運看增

百貨業即將進入全年最大檔期周年慶，在旺季腳步逐漸靠近下，統一超 (2912-TW) 轉投資統一時代百貨台北店宣布秋季改裝完成登場，以時下熱門餐飲為改裝主軸，鎖定通勤族、過路客以外帶店型態發揮最大坪效，並針對 APP 行動會員推出 1 點等於 1 元回饋的「超級點點成金」活動，業績動能持續加溫。

統一時代百貨去年全年稅後純益 3.1 億元、年增 18%，是統一超轉投資事業的獲利小金雞，今年上半年貢獻獲利 1.28 億元，年增幅高達 21%，隨著下半年旺季報到，挹注可期。

統一時代台北店指出，本次秋季改裝共 10 家全新櫃位、4 家重新改裝開幕櫃位，以時下熱門餐飲為改裝主軸，目標以外帶店型態發揮最大坪效，包括有 B2 美食街樓層盛大進駐台北首店 KALDI 咖啡農場，集結世界各國超人氣的美食選物店，以及 Saison du Soleil 麵包店改裝。

此外，統一時代台北店也結合集團資源強化星巴克咖啡外帶吧，並引進星巴克熱門品項氮氣冷萃咖啡，藉此擴大轉運站外帶咖啡銷售商機。

統一時代百貨台北店同時積極經營會員，隨著各品牌推出最新流行換季新品，9 月針對 APP 行動會員推出 1 點等於 1 元回饋的活動，達消費門檻即可以會員點數直接折抵消費，預計在周年慶前，將可再拉出一波買氣。