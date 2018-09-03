阿里巴巴拓展國外業務：有望與印尼 俄羅斯政府合作

鉅亨網編譯林懇 2018年9月3號10點59分

外媒報導，印尼通訊部長週日表示印尼將與阿里巴巴 (BABA-US) 執行長馬雲，研究如何利用阿里巴巴的生態系統來增加出口，特別是印尼對中國的出口。同時，阿里巴巴也與其俄羅斯夥伴進入了「進階版」的談判合作合資內容。

印尼部長 Rudiantara 週六會見馬雲和印尼總統 Joko Widodo 後表示，還在討論如何共同開發技術人才，以滿足印尼和該地區的需求。

俄羅斯官員也表示，阿里巴巴應能於俄羅斯網路公司 mail.ru、俄羅斯主權財富基金 RDIF 合作投資。RDIF 的參與代表政府給予的後盾。

阿里巴巴創始人兼執行長馬雲曾在雅加達參加 2018 年亞運會，2017 年被任命為印尼政府的電子商務顧問。

阿里巴巴股價週五 (31 日) 收盤上漲 0.23% 來到 175.01 美元。

阿里巴巴股價日線趨勢圖

顧問公司麥肯錫 McKinsey 曾於 8 月 30 日發布的一份報告中估計，到 2022 年印尼電子商務市場的價值將從 2017 年的 80 億美元增長到至少 550 億美元。

阿里巴巴是中國最大的電子商務公司，但其生態系統包括支付寶支付平台，和雲計算部門。阿里巴巴的俄羅斯業務也不是全勝的。去年 9 月，阿里巴巴曾在俄羅斯展開了 Tmall 交易平台，但也與俄羅斯國營銀行 Sberbank，也是俄羅斯最大間銀行，談判失敗。

Rudiantara 表示，細節將在 10 月份與馬雲的第 2 次訪問中敲定。