綠葉製藥(02186-HK)：LY 03012緩釋片已獲準開展臨床試驗

綠葉製藥(02186-HK)公佈，集團的在研新化合物及中國1.1類化學新藥LY 03012緩釋片已獲中國國家藥品監督管理局批準開展臨床試驗。

LY 03012為一種口服的小分子化合物，非臨床研究顯示，作為一種全新的腦内單胺類神經遞質轉運體抑製劑，可以入腦併抑製突觸前膜5 – 羟基色胺轉運體( serotonin transporter, SERT )、去甲腎上腺素轉運體( noradrenaline transporter, NET )和多巴胺轉運體( dopamine transporter, DAT)，從而增加突觸間隙的去甲腎上腺素、5 –羟基色胺和多巴胺濃度，進而通過增強疼痛調節的下行抑製通路發揮鎮痛作用。此外，LY 03012還能調節機體的睡眠–覺醒週期，能夠在發揮鎮痛作用的同時，併預期不引起任何相關中樞係統不良反應，例如鎮靜和嗜睡。

集團已經為LY 03012申請了化合物專利、晶型專利和緩釋片劑型專利。化合物及晶型專利已在中國、美國、歐洲、日本及韓國等國家取得。LY 03012申報的適應症為糖尿病週圍神經痛、纖維肌痛和骨關節炎等慢性疼痛的治療。除中國外，集團亦致力於在美國，歐洲，日本及其他國家和地區註冊和上市LY 03012。

公司相信，LY 03012將有力豐富集團鎮痛領域的產品線，從而持續推進集團在鎮痛領域的發展。除LY 03012外，集團還有丁丙諾啡透皮貼片等多個創新鎮痛藥物在研發。

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