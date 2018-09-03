2018陸企500強 國家電網、中石化、中石油前三強

由中國企業聯合會、中國企業家協會第 17 次公佈的「中國企業 500 強」排行榜週日 (2) 日揭曉。國家電網以人民幣 2.4 兆元營收位列榜首，中國石化 (0386-HK)、中國石油(0857-HK) 別以人民幣 2.21 兆及 2.20 兆營收居於第二、第三名。

同時，2018 中國企業 500 強入圍門檻為人民幣 306.89 億元，入圍門檻首次突破人民幣 300 億元大關，實現了 16 連升。

企業 500 強營收人民幣 71.7 兆元，突破人民幣 70 億元大關，年增 11.2%，略快於 GDP 名義增速，與名義 GDP 的相對比例趨於穩定。相當於去年大陸經濟總量的 86%，比日本、德國、英國的經濟總量相加還要多。

從行業來看，人民幣「千億」營收企業達到 172 家，人幣「兆元」營收企業增至 5 家，國家電網、中國石化和中國石油的營收都在人民幣 2 兆元以上，工商銀行 (1398-HK) 和中國建築 (601668-CN) 的營收在人民幣 1 兆元以上，其中，中國建築成為 2018 年「千億」俱樂部兆級的新成員，也是近 3 年來首次有新增企業邁過兆元門檻。

從總部分佈來看，第一、第二梯隊列入圍企業差距有所縮小，蘇魯浙淨增加企業最多。東部地區企業連續增加，長三角地區成為中國企業 500 強的重要成長搖籃。

從行業來看，2018 中國企業 500 強中製造業入圍企業數量增加了 5 家，但服務業在 500 強中的主體地位反而進一步鞏固，服務業在營業收入中的占比進一步提高。在二級細分行業中，金融業的地位十分突出，在多個指標上佔據絕對優勢，貢獻了全部中國企業 500 強淨利潤的將近一半。

總體上 500 強企業有 4 大特點：

一、營收增速加快，500 強營收人民幣 71.7 兆元，突破 70 兆元大關，年增 11.2%。淨利人民幣 3.2 兆元，年增 13.3%，增速提高 10.1 個百分點；虧損企業數量明顯減少。

二、結構優化勢頭不減，新業態新模式不斷湧現。鋼鐵煤炭行業去產能成效顯著，金融與實體利潤嚴重失衡局面改變；轉換發展動能取得積極進展，若干互聯網生態型企業成為榜單中新的亮點。

三、研發強度較大提升，專利質量明顯提高。大陸企業 500 強共投入研發費用人民幣 8951 億元，年增 21.6%；平均研發強度為 1.56%，提高 0.11 個百分點；擁有專利 95.6 萬件，年增 29.6%，其中發明專利 34.6 萬件，較上年大幅增加 51.7%。

四、國際地位更加突出，跨國經營能力穩步提升。107 家大陸企業入圍世界 500 強，保持持續成長態勢；2018 大陸跨國公司 100 大平均跨國指數為 15.8%，年升 0.9 個百分點。