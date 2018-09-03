新天地產集團(00760-HK)終止收購鷹潭林安項目

新天地產集團(00760-HK)公布，由於若干行政困難，經真誠磋商後，間接非全資附屬公司廣州國郵與廣東林安及天倫控股訂立一份終止協議，以終止收購鷹潭林安項目，並即時生效。

根據終止協議，廣州國郵及賣方同意股份轉讓協議項下的任何權利及義務將終止，及任何一方不得根據股份轉讓協議向其他方提出任何申索。於本公佈日期，該集團並未根據股份轉讓協議就收購事項向賣方預付任何代價。廣州國郵及賣方已進一步確認，股份轉讓協議項下並無任何其他糾紛，亦無與之有關的任何其他糾紛。

7月25日，該公司旗下間接非全資附屬廣州國郵以1000萬元人民幣收購鷹潭林安全部股權。鷹潭林安主要從事中國物流園的開發及營運，主要資產為位於鷹潭市物流園發展項目的首期工程用地，項目總佔地面積約46.7萬平方米。該公司已計劃在該地塊內建設一個物流訊息交換中心、3座寫字樓及10個物流展覽中心，總建築面積約7.9萬平方米。截至六月底，若干樓宇主體建築之建設正在進行中。

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