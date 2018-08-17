股價逼近一年多低谷 京東第二季GMV增速乏力 研發投入大增影響利潤

繼騰訊財報之後，京東財報令中國科技股進一步承壓。京東第二季營收、每股收益等核心數據均不及市場預期，股價進一步下挫。

第二季財報公布後，美股盤前中概股京東一度大跌超 7%，之後翻紅，開盤後震盪下行，盤中曾漲約 2.6%，跌幅一度超過 3.6%，最終收跌 1.21%，收報 31.97 美元，接近 17 個月來低谷。今年 1 月創最高紀錄以來，京東股價累跌約三分之一。

盤前公布的季報顯示，京東第第二季調整後每 ADS 收益 0.33 元人民幣，分析師預估 0.70 元人民幣；第第二季凈營收 1,223 億元人民幣，年增率增長 31.2%，低於分析師預估的 1,229.1 億元人民幣，年增率增速創上市以來最低。

彭博報導指出，京東第二季持續經營業務的凈虧損約為分析師預期的八倍。其認為，京東財報遜於預期可能導致市場對中國科技企業的情緒進一步惡化。

此前一日，本周三公布的騰訊財報顯示，第二季多項數據不及市場預期。第二季實現營收 736.75 億元人民幣，市場預期 776.6 億元；營收年增率增長 30%，增速創 2015 年第二季以來新低；當季凈利潤 178.67 億元，年增率下降 2%，為 2005 年第三季以來首次季度負增長，市場預期為 193 億元。

從經營數據來看，雖然有 618 促銷，但是第二季京東 GMV 增速卻幾乎同上季度持平，顯示出 GMV 增速乏力。

在非美國通用會計準則下（Non-GAAP）歸屬於普通股股東的持續經營業務凈利潤為 4.781 億元人民幣（約 7230 萬美元），實現了連續九個季度的盈利。

當期京東商城的經營利潤率為 1.1%，較去年同期 0.8% 有所上升。其中，消費者對家電、食品飲料、化妝品、家居用品以及嬰兒用品的強勁需求，是推動這一業績上漲的主要因素。為了持續在這些品類占有優勢，京東當季投資了寺庫、TOPLIFE 等奢侈品牌，並與無印良品展開合作。

當期凈服務收入達到了 118 億元人民幣，年增率增長 51.0%；來自於物流和其他服務收入上半年年增率大幅增長 151%。

第第二季調整後每 ADS 收益 0.33 元人民幣，低於分析師預估 0.70 元人民幣。

第第二季京東商品交易總額 4,374 億元人民幣，年增率增速 30.5%，和上季度增速基本持平。

第二季令人矚目的京東 618 促銷並不盡如人意。今年 618 期間京東累計下單金額為 1592 億元，年增率增長僅為 32.8%，並沒有明顯帶動第二季 GMV 增長。這意味著京東 GMV 的增速已經顯著放緩。

此前京東股價連續 52 周下跌，也是因為其業績報告顯示 GMV 增速下滑，市場對此充滿擔憂。2018 年 Q1 京東的 GMV 增速甚至只有 30.4%，創下了近兩年來的新低，第二季 GMV 增速僅略高於第一季，顯示出 618 帶動能力乏力。

截至 2018 年 6 月 30 日，京東過去 12 個月的活躍用戶數為 3.138 億，較截至去年 6 月 30 日的 2.583 億年度活躍用戶數，年增率增長 21.5%。

京東預計第第三季營收 1,045 億元人民幣至 1,090 億元人民幣，彭博搜集的分析師預估值為 1,090.4 億元人民幣（區間 1,060.5 億元人民幣至 1,129 億元人民幣）。

KeyBanc 資本市場公司稱，京東第第三季收入指引比之前擔心的要好一些。

數據：公司公告，華爾街見聞整理

2018 年第第二季京東歸屬於普通股股東的持續經營業務凈虧損為 22.125 億元人民幣（約 3.344 億美元），去年同期為 2.870 億元人民幣。2018 年第第二季非美國通用會計準則下（Non-GAAP）歸屬於普通股股東的持續經營業務凈利潤為 4.781 億元人民幣（約 7230 萬美元），去年同期為 9.765 億元人民幣。

京東營業收入年增率增長 31.2%，為上市以來的最低增速。報告期內，營業成本年增率增長 31.3%，達到 1058 億元。京東稱，營業成本的上升主要來自於公司直營業務，與向第三方賣家提供物流倉儲服務相關的成本以及與在線市場服務相關的流量獲得成本。

此外，物流開支年增率增長 28.7% 至 82 億元；市場營銷開支年增率增長 29.1% 至 53 億元；研發投入大幅增長 79.8% 至 28 億元；行政開支增長 23.1% 至 13 億元。

數據：公司公告，華爾街見聞整理

此外，第二季持續經營業務共有 11.86 億元虧損，去年同期則有 1.14 億元盈利。京東稱，虧損主要是因為今年 1 月以來實行的新會計準則造成的 27 億元長期投資公允價值變動。

此前，美國知名投資研究機構 MKM Partners 發布報告稱，京東的股價正處於歷史低點，鑒於對營收以及京東物流的增長預期，京東股價有望在第第二季之後迎來新一輪上漲。

MKM Partners 認為，持有京東物流和京東金融大量股票的京東，在這兩部分業務紛紛迎來新一輪估值上漲的情況下，自身的股價仍然被空前低估。雖然股價恢復到歷史高點尚需要時間，但該機構預測第第二季之後，京東股價有望迎來上漲，這對於逆向投資者來說無疑是福音。

從積極的方面來看，今年第一季京東在線銷售凈收入年增率增長了 31% 至人民幣 915 億元，約為 146 億美元，占第第一季總營收的 91%。而其中，對家電、食品飲料、化妝品、家居用品以及嬰兒用品的強勁需求，是推動這一業績上漲的主要因素。可以看到的是，京東在繼續投資相關領域，以擴大其供應鏈的能力，從而加強電商業務的發展。

另外，京東在國際市場上的擴張也同樣值得關注，其在新興市場不斷投入。而此前也和谷歌布合作，京東將可以在谷歌的購物網站上展示自己的產品，對其擴大用戶和銷售都是一大利多，此外，這些產品將可以進入歐洲和美國市場。這也將擴大京東在中國市場以外的市場規模。