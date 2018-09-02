小心！ 9月美股常入坑 今年危險格外多

總結過去多年來美股每月的表現不難發現，九月是美國股市表現最差的一個月。而今年，由於美國中期選舉在即、美國與一系列重要貿易夥伴的摩擦不斷升級以及其他重要因素交織，九月美股面臨的不確定性更大。

今年以來，標普 500 已經累計上漲 8.5%。讓分析師們倍感意外的是，通常表現平平的八月，今年標普 500 漲了 3%，而且從未在任何一個交易日出現超過 0.8% 的波動。按照彭博社的說法，這是自 1967 年以來美股最平靜的 8 月份。

然而隨著中期選舉的臨近，美國獨立調查公司 CFRA 稱，美國股市將出現下挫。該公司預計，九月份，標普 500 指數將下跌 1%。此外，從歷次中期選舉年的數據來看，美股平均會在年末獲得累計 7.5% 的成長。

儘管歷史數據顯示中期選舉年美股表現通常不會令市場失望，但是在美銀美林全球宏觀經濟分析主管 Ethan Harris 看來，今年秋天是個坎兒：

不論是美國和諸多貿易夥伴的摩擦還是美國可能向其他國家徵收汽車關稅，亦或者是針對伊朗的制裁可能坐實，全球都面臨巨大的風險。從美國國內來看，國會可能再次用光預算面臨停擺，以及日益臨近的中期選舉都加劇了不確定性。今年秋天的『危機日曆』確實太滿了。九月只是其中的一個部分，風險蘊藏在整個秋季。

除此之外，市場預計聯準會會在九月再次升息。9 月 26 日聯準會發布的會議紀要以及主席鮑威爾的講話將提及聯準會對 12 月是否再次升息的立場。CNBC 援引市場分析公司 Informa Financial Intelligence 的首席宏觀策略師 David Ader 的觀點指出，鮑威爾不會在 9 月底表現得如在全球央行峰會上那般鴿派。Ader 說：

現在看來，12 月升息的機率比市場預期的都要大，我認為我們必須做好聯準會在下半年升息兩次的準備。這可能是美國股市面臨的真正風險。

在美股中，科技股是這輪牛市表現最搶眼的，但也有研究指出，科技股輝煌可能難以持續。

摩根士丹利的 Michael Wilson 在最新研報中指出，如果沒有亞馬遜、微軟和蘋果三隻個股帶動，標普 500 就不會一再突破歷史高點。

美銀美林的另一個數據更令人擔憂。從流入科技股的資金來看，已於前段時間達到頂峰，近期開始有所放緩，科技股的漲勢似乎難以延續。

資產管理公司 DWS 的美國區域首席資訊官 David Bianco 預計，今年秋季，美股可能面臨拋售風潮：

我們預測今秋美股可能會下挫 5% 至 9%，但也可能因為不確定因素太多，面臨更大的跌幅。

當然，這並不是對市場最悲觀的預期。

CNBC 在另一篇文章中援引就任於研究機構 Economic Cycle Research Institute 的 Lakshman Achuthan 的觀點指出，隨著美股最近再次爬升到歷史新高，拋售的風險也越來越大。Achuthan 認為：

現在看來，所謂的經濟增長率周期正處在下行區間，在這段時間中，經濟將面臨更多的風險。股市可能會出現 10% 至 20% 的回調。

此前，華爾街見聞提到，在美股屢創新高之際，VIX 指數卻反常地在攀升，且顯著高於 52 周低位。如此罕見的現象可能預示着當前這波美股升浪已瀕臨盡頭。

截至目前，道指和標普 500 指數已連續三周周線收陽，標普 500 指數本周出現四連漲，連日刷新曆史最高記錄。兩指數創出四年來最佳 8 月戰績。納指創 18 個月以來最佳單月表現。過去九周，美股有八周都在上漲，標普 500 指數年初至今的漲幅達到了 8.5%。而在去年這個時候，指數累計漲幅還不到 2%。

『新聞來源／華爾街見聞』