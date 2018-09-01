川普稅改後遺症 3000億美元的資金缺口讓他和聯準會互懟

近年來，現金充裕的科技巨頭將大量資金投入公司債，僅蘋果公司就持有超過 1500 億美元的公司債，甚至超過了世界上最大的一些債務基金。

但彭博指出，隨著美國減稅政策的出台，科技公司已經從海外轉移回創紀錄的 3060 億美元股息，投資公司 Strategas Securities 預計，到年底這一數字可能會達到 7000 億美元，而這也導致了短期公司債券市場出現空白。

美銀美林的數據顯示，包括蘋果、微軟、甲骨文在內的 20 家公司都曾是短期公司債券的買家，曾經每個季度這些公司購買 250 億美元的債券，但現在卻以每季度 500 億美元的規模出售，給市場帶來了每年 3000 億美元的缺口。

這一逆轉也讓已受聯準會升息打擊的市場壓力倍增。彭博巴克萊指數顯示，短期公司債殖利率今年跳漲至 3.19%，接近 8 年來的高點。由於科技公司購買較長期債券的頻率較低，短期公司債券殖利率的增長速度明顯快於長期公司債券殖利率的增速。

近日，川普也屢屢表達對聯準會的不滿，多次在公開場合抱怨聯準會升息，稱其本期望現任聯儲主席鮑威爾能推行寬鬆貨幣政策。

而針對川普批評聯準會的言論，聯準會主席鮑威爾尚未作出回應，但聯準會官員們在央行年會上表示，川普的話並不會對他們的決定產生影響。

其實川普的減稅政策影響的不只是短債市場，同時也會提高財政赤字，根據聯邦預算委員會的預測，未來五年內，政府赤字將增加 3 兆美元。

而川普所實施的貿易政策，也給美國企業帶來負面影響，尤其是供貨鏈遍布全球的跨國公司受到雙重打擊：一方面它們的產品在外國被徵收報復性關稅，因此價格上漲，對當地消費者的吸引力降低；另一方面，從國外進口鋼、鋁等原材料的美國企業生產成本上升。

《日本經濟新聞》在 7 月曾報導稱，美國發動的貿易戰已開始對美國企業的業績造成負面影響。通用汽車和家電巨頭惠而浦相繼下調業績預期。雖然美國經濟目前仍保持強勁，但市場擔憂企業的投資意願和個人消費意願會因貿易戰下降，從而擴大對企業業績的打擊，對實體經濟造成陰影。

『新聞來源／華爾街見聞』