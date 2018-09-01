別急着為美股歡呼 2月初暴跌前夕的怪異現象又出現了

過去一年多以來，由於市場憂慮情緒不高，股指和「恐慌指數」VIX 在絕大多數時間中都呈現出相反的走勢。但最近，這種常態被打破了。

在美股屢創新高之際，VIX 指數卻反常地在攀升，且顯著高於 52 周低位。如此罕見的現象可能預示着當前這波美股升浪已瀕臨盡頭。

截至目前，道指和標普 500 指數已連續三周周線收陽，標普 500 指數本周出現四連漲，連日刷新曆史最高記錄。兩指數創出四年來最佳 8 月戰績。納指創 18 個月以來最佳單月表現。過去九周，美股有八周都在上漲，標普 500 指數年初至今的漲幅達到了 8.5%。而在去年這個時候，指數累計漲幅還不到 2%。

事實上，在剛剛結束的 8 月，標普 500 指數從未在任何一個交易日出現超過 0.8% 的波動。按照彭博社的說法，從某種程度上來講，這是自 1967 年以來美股最平靜的 8 月份。

然而，用於衡量市場對潛在的股市動盪擔憂的 CBOE VIX 指數的漲幅比股指更大，本周上漲 15%，8 月累計漲 7.5%。

VIX 指數通常都與美股走勢負相關，它原本應該在市場情緒出現明顯改變時才會上漲。但至少目前來看，投資者對持續上漲的美股並沒有明顯不適。

但是現在我們看到，VIX 與標普 500 指數的走勢相同了，上一次出現這一幕還是在 1 月份，即美股被猛烈拋售前夕。

每個投資者都不會忘記，在接下來的 2 月份美股那震人心魄的暴跌。從 1 月 26 日觸及當時峰值之後，道指在 2 月 8 日就迅速進入了技術派所謂的調整區間。

下圖為二者的走勢變動，圖片來自 McClellan Market Report 創始人 Tom McClellan：

為何 VIX 與美股股指的走勢變得方向一致了呢？

確實有一些因素可以作為 VIX 與美股走勢趨同的解釋，包括從歷史統計看，9 月往往是美股在一年中表現最糟糕的月份，有些投資者可能通過 VIX 多頭倉位提前做一些風險對沖。

但如果上述假設錯了呢，如果 VIX 指數走高是在暗示一些未來可能出現多頭們並不希望看到的事情呢？

彭博社援引 UBS 策略師 Keith Parker 的話提醒，美股可能在 9 月份下跌，而高盛國際策略師 Christian Mueller-Glissman 建議投資者買入短期標普 500 指數賣出期權，以規避調整風險。

「我們看到了一些股市波動性抬頭的催化劑，」Christian Mueller-Glissman 在最新研報中這樣寫道。「與去年的低波動性相比，今年的宏觀環境不太有利。全球經濟增長勢頭為負，貨幣政策收緊，經濟政策更加具有不確定性。」

『新聞來源／華爾街見聞』