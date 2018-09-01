「通俄門」有新錘：又一人認罪 川普就職委員會或非法接受外國人獻金

上周，川普的前任律師科恩主動認罪，前競選經理馬納福特被控 8 項刑事罪名成立，兩位「身邊人」落馬一度令川普被彈劾機率驟增。本周五，美國「通俄門」調查又有新進展。

馬納福特的前助理、47 歲的 Sam Patten 認罪並免於起訴，承認沒有合法披露為烏克蘭政府遊說的代理人身份，並將配合調查。更驚人的是，他披露出川普就職委員會非法接受了外國人捐款。

Patten 認罪的消息傳出後，美股短線走低。結合美加貿易談判遲遲未果，道指一度跌超百點。但市場整體反應不大，美元指數在周五美股午盤時漲破 95 關口，現貨黃金跌破 1200 美元 / 盎司。

最主要的原因是，Patten 認罪與審判馬納福特直接相關，與川普的關係暫時不大。

川普就職委員會或非法接受外國人捐款

法庭文件顯示，Patten 曾僱傭了一位不具名的美國人擔任「稻草買家」（straw buyer），借其身份為一位「著名的」烏克蘭寡頭花 5 萬美元購買了 4 張川普就職典禮的入場券。「稻草買家」從 Patten 與一位俄羅斯人創辦的諮詢公司處拿到支票，該支票被烏克蘭寡頭的塞浦路斯帳戶報銷。

美國聯邦選舉委員會規定，勝選總統的就職委員會不能接受來自外國公民的錢，Patten 的做法顯然違規，目前尚不清楚川普就職委員會中，是否有人知情這筆錢來自烏克蘭。彭博社揭露，川普就職委員會籌集了創紀錄的 1.07 億美元，比 2008 年歐巴馬的就職委員會籌款高出一倍。

為了掩蓋僱傭「稻草買家」一事，Patten 還承認了其他刑事犯罪行為，包括用拒絕提交文件的形式，干擾美國參議院情報委員會在 2018 年 1 月某次問詢活動，給出了虛假和有誤導性的證詞來掩飾買票代理的事宜。該國會委員會也向美國司法部提請發起刑事調查。

認罪的馬納福特助理與俄羅斯有關聯

調查發現，Patten 從 2014 年起為上述烏克蘭寡頭及其反對集團政黨（Opposition Bloc Party）服務，傭金至少 1 百萬美元。這位寡頭很像該黨黨首 Sergei Lyovochkin，馬納福特當年正是為此人及其政黨遊說。該黨官網顯示，2017 年 1 月（川普就職典禮在 1 月 20 日舉行）Lyovochkin 恰好在美國華盛頓，而這個政黨是親俄羅斯的。

2015 年，Patten 與一位俄羅斯人 Konstantin Kilimnik 共同成立了政治諮詢公司 Begemot Ventures International Ltd。其中 Begemot 在俄語裡表示「龐然大物」，公司官網稱會「幫助客戶贏得大選、強化政黨建設、在國內外受眾面前塑造正確形象、取得更好的結果」。

值得注意的是，美國 FBI 認為，Kilimnik 曾為俄羅斯聯邦軍事情報機構格魯烏（GRU）工作，關係一直持續到 2016 年美國總統大選，但被此人否認。6 月對馬納福特的指控中，Kilimnik 也被特別檢察官穆勒團隊缺席指控，認為他涉嫌干擾馬納福特一案的證人。而 Kilimnik 不僅是 Patten 的商業合作夥伴，也做過馬納福特在烏克蘭遊說和諮詢工作的善後處理。

雖然三人都與烏克蘭遊說工作相關，也與俄羅斯有千絲萬縷的聯繫，目前不能確定 Patten 和 Kilimnik 誰先認識了馬納福特。Patten 曾在 2008 年擔任小布什政府國務院主管民主和全球事務的助理國務卿，2000 年代初幫助美國國際共和學會（IRI）組建了莫斯科辦公室，K 是員工之一。

英國劍橋分析公司再被提及 或與美國大選有關

此外，Patten 還與川普競選過程存在關聯。美國偏左派的新銳網站 Daily Beast 曾在 4 月透露，Patten 參與過英國劍橋分析公司的微觀靶向（mircotargeting）工作，隨後這種針對競選受眾的模式「被至少一位主要的美國總統候選人採用」。

雖然這位主要的候選人沒有點名，熟悉 3 月 Facebook「數據泄露門」醜聞的人不難發現，這位候選人似乎就是川普。英國劍橋分析公司據稱參與了川普總統競選，非法獲得了至少 8700 萬用戶的 Facebook 賬號資訊，進行的工作也是「微觀靶向」類的助選活動。

美國前聯邦檢察官 Harry Sandick 表示，尚不清楚 Patten 認罪後「配合調查」的性質。除了能提供「稻草買家」為川普就職委員會非法捐款的動機之外，可能還會作為 9 月對馬納福特第二場審判的出庭證人。穆勒團隊一直給馬納福特施壓，希望得到川普是否與「通俄門」有關的證據。

華爾街見聞主編精選《歷史總是驚人相似 川普距離被彈劾還有多遠？》曾提到，科恩和馬納福特的「落馬」，預示着對川普總統的彈劾程序從理論上的危險變為鮮活的現實：

川普非常忌諱外界把他與因水門事件醜聞黯然下台的前總統尼克松相提並論，然而兩人的相似度除了大環境下的經濟政策（大打貿易戰、公然干涉聯準會獨立的貨幣政策），以及對法律和道德的極具蔑視之外，連危機「套路」都如此雷同……

許多人認為，民主黨手中握有的「實錘」足夠成功彈劾川普，一旦中期選舉獲勝掌控眾議院，許多民主黨人私下認為他們最終會走到那一步（即彈劾總統）。

民主黨人現在保持低調的原因在於不想讓川普贏取民眾的「同情分」，特別是在他們對八年來首次中期選舉獲勝信心十足的關頭。此外，他們還想等到特別檢察官羅伯特穆勒就川普「通俄門」和妨礙司法公正一事發布調查報告，民主黨人相信穆勒的報告將會助他們一臂之力。

『新聞來源／華爾街見聞』