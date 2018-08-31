玩低調無意趕超任何人？孫宏斌：融創自己就是榜樣！

8月31日早間，港股大型内房企業融創中國 (01918-HK) 公佈了其截至今年6月30日止6個月中期業績，成為中國房地產頭部企業中最後一家為上半年業績揭榜的公司。

業績公告顯示，2018年上半年融創延續其高速發展勢頭，交出的成績單中各項指標依舊亮眼。期内融創及其聯屬公司實現合同銷售金額1915.3億元（人民幣，下同），按年同比增長76%；集團總收入465.8億元，按年同比大幅增長215.3%；毛利亦同比大增251%至115.3億元，毛利率則上升2.5個百分點至24.7%。

上半年融創的利潤水平也實現超高速增長，期内集團錄得淨利潤63.6億元，較去年同期增長287.7%；核心淨利潤為66.1億元，同比增長292.3%。同時，這兩年融創一直在強調的去槓桿、降負債工作在今年上半年也取得相應成果，期内集團有息負債較去年末減少約95億元，淨有息負債率較去年末下降約9.5個百分點。

（來源：港交所）

再上規模？孫宏斌：融創自己就是榜樣，不想趕超任何人

眼下已經坐穩行業TOP4位置的融創在今年上半年再次交出漂亮成績單，那在未來是否會保持“衝勁”繼續跑步向前呢？

對此，融創董事會主席孫宏斌31日上午出席集團2018年中期業績發佈會時就表示，融創會越來越好，相信未來保持規模不是難事，但會遵循安全第一的原則，腳踏實地尋求安全增長。這樣“低調”的作風似乎與融創近些年所表現的激進和勇猛大不相同了，當然，成長到如今這個體量的融創需要考慮的事情自然更多。

對於再上規模，孫宏斌在發佈會現場就指融創沒想趕超任何人，但這番論調的背後卻併不是出於所謂的“佛係”，甚至可以說是相當“傲嬌”了：孫宏斌表示，融創在併購、佈局和產品服務上一直是被學習的對象，自己就是榜樣，還趕超什麽别人呢？他舉例指在融創的小區里，住的最多的就是開發商們，言下之意其產品是受到同行廣泛認可的，按他的話來說就是：“我們沒想趕超任何人。現在是别人都在學我們，我們為什麽要趕超别人呢？”

談市場：調控依然不會放松，融創沒有壓力

這些年，融創造就了堪稱令人歎為觀止的成長速度，孫宏斌總結融創這幾年發展較好的原因表示，這主要得益於公司對市場的準確判斷。

他提到融創在2016年10月時做出的兩個判斷，一是認為此次樓市宏觀調控的嚴峻程度超過想象，且短期不會放松；二是認識到隨著調控的持續會改變市場的消費預期。他指，融創在這兩個政策判斷之下發展得非常小心，除了一些併購項目，自2016年10月後幾乎沒有在公開市場拿地。而當下，他就表示自己現在對市場的判斷也仍然認為，短期内房地產調控政策依然不會放松，併且隨著調控的持續，市場購買預期也仍將發生改變，因此融創會小心謹慎地把公司做安全。同時他也表示近兩年公司已經越來越安全了，現金穩定，及在接手萬達資產包的情況下負債率也在下降。

對於近期市場表現出的焦慮現象，孫宏斌認為有兩個主要原因，一是對佈局的選擇，二是來自限價的壓力。他指一些房地產公司若佈局錯了，比如三四線城市或四五線城市現在冷得比較快，這種壓力可能就會比較大。不過他就指融創在這兩個方面都沒有壓力，因公司主要資源都在一二線城市，三線也是佈局在經濟比較好的三線城市，此外公司項目按限價賣也基本是賺錢的，所以沒有壓力。

至於未來的增長，他表示相信公司今年還能實現增長，今年還招了1200名大學畢業生，希望能夠提高團隊能力為下一步的發展做好準備。

談投資：買融創房子不如買融創股票

隨著市場形勢的轉變，這兩年業内各大房地產商的拿地策略越發謹慎，那麽融創未來在投資拿地方面會比較看好哪些地方呢？對此，孫宏斌就指，國内各個地區房地產發展本來就很不均衡，比如前兩年調控政策出來時許多地方還沒有怎麽漲價，像青島和西安等城市，他表示從公司投資角度當然還是看好目前低價仍較低的這類城市。不過他就建議個人投資者除了有自住需求的，買融創的房子還不如買融創股票賺錢的空間大。

融創行政總裁汪孟德就表示，未來融創拿地策略仍會堅持以一二線核心城市為主，總體放在核心二線以上城市的方向不會改變。關於地價水平，汪孟德認為2016-2017年公開招拍掛拿地的價格確實處在較高的水平，但相信未來1-2年肯定會往下走；不過他也指每個區域不一樣，隻是像需求較為不好的城市地價就應該會持續下調。

談併購：融創在市場具有很大優勢

市場近期土地流拍現象較為嚴重，業内逐漸把收併購作為重要的拿地方式。孫宏斌就指，隨著市場變化，收併購的機會其實越來越多，比如中小開發商更願意選擇被併購，他也認為收併購對於中小開發商來說是一個很好的選擇，總之他認為其實併購機會是越來越多了。

但這個機會又是誰的呢？孫宏斌就指在併購方面融創一直很有優勢，一是這幾年融創在市場中的積累了較好的併購口碑，他表示在併購市場的口碑是非常難建立的，需要吃過很多虧才能積累出好的口碑。其次是經驗，孫宏斌表示融創在快速拍板決策、併購後的融合及管理方面擁有許多經驗，因此他指隨著市場變化融創在市場併購上還是具有很大的優勢。

多元化基本停止：“主業有問題才需要多元化”

孫宏斌又指，集團一直堅持投資消費升級和美好生活領域的方向沒有改變，併稱公司目前手頭的文旅項目開發完後，融創將成為國内持有文旅物業最多的開發商，因此文旅板塊很有競爭力。其他方面，他表示融創一直積極在看文化娛樂、醫療健康、教育、養老方面的投資機會，稱目前在這方面的投資還比較少，因為比較貴。

至於多元化方面，孫宏斌在發佈會上表示融創的“多元化”目前基本停止，除了房地產主業就是文旅，併稱現在沒有多元化發展的計劃。但業内同行卻紛紛佈局多元化發展戰略，對此融創怎麽看？孫宏斌重拾“金句”技能，他在現場直言：“主業有問題才會去多元化，主業做得好沒必要多元化。”

他表示除了房地產主業，未來作為融創“第二主業”的文旅板塊也有十萬億市場，雖然確實需要長時間的培育，但行業很定會有發展且門檻較高，他表示融創文旅做好了也是行業内最大的開發商了，有房地產主業和文旅兩個具競爭力的板塊就足夠了。

怎麽看許家印投資FF汽車？孫宏斌：不太了解

有趣的是，經歷過樂視這個“失敗的投資”之後，一向快人快語的老孫此次在這些相關問題上開始不再有“表達欲”了。現場有記者提問孫宏斌對許家印投資FF汽車怎麽看，孫宏斌就簡單明了地給出四個字回應稱“不太了解”，似不想多談。

對於海航項目，孫宏斌就指此前拿下的就是個“小項目”，但表示那個項目挺好的，又透露未來不會再接手海航其他資產。另外孫宏斌也預言未來兩年房地產行業的業績分化會更嚴重，但就指融創會越來越好。

作者：彭小留

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