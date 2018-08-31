〈生技法說〉太醫中日市場添柴火 年營收增10% 獲利相對有壓

太醫 (4126-TW) 今 (31) 日舉辦法說會，今年上半年，由於廠房擴建搬遷，導致費用增加、獲利減少，預計今年將是太醫最困難的一年，下半年隨著中國、日本市場需求回升，法人估年營收可望成長 10%，挑戰連 13 年正成長，不過受遷廠影響，今年每股純益恐不如去年 3.59 元表現。

太醫擴建新廠，產能擴增 2 倍，年產值約 18 億元，不過每個月新廠攤提費用約 700 萬元、舊廠約 400 萬元，全部攤提完預計需要 50 至 60 年，不排除將舊廠出售、降低費用，以去年 5 月起攤提至年底估算，影響去年每股純益約 1 元。

太醫第 2 季營收為 4.27 億元，季增 4.66、年減 4.55%，毛利率 24.92%，季減 0.48 個百分點、年減 4.11 個百分點，營益率 11.92%，季減 0.83 個百分點、年減 5.19 個百分點，寫下歷史新低，稅後純益 0.42 億元，季增 13.51%、年減 24.54%，每股純益 0.63 元，寫下 2009 年以來同期新低。

觀察太醫第 2 季主要營收來源，管類醫材占比 25%、密閉式抽痰管約 23%，傷口引流套組 12%，袋類約 10%，毛利率以管類產品表現最佳。太醫銷售地區，如中國、日本等地，今年至今營收年增率達 15% 以上，下半年持續看增。

太醫目前在成熟國家開闢代工市場、新興市場國家經營自有品牌，雖然兩者占營收比例約當，不過自有品牌毛利率高出代工約 5 個百分點。

累計太醫上半年營收為 8.39 億元，年增 ％，毛利率 24.68%，年減 6.1 個百分點，營益率 12.33%，年減 6.36 個百分點，稅後純益 0.79 億元，年減 32.15%，每股純益 1.2 元。

法人估，太醫今年下半年中國地區仍將貢獻雙位數以上營收成長，不過今年 11、12 月將再有一次搬遷，估將再有一次性費用支出，今年每股純益表現要超過去年 3.59 元，恐怕很有壓力。