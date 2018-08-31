【亞洲投顧】盤勢分析

◆盤勢分析

加權股價指數終場跌 - 29.81 點，收在 11063.94 點、成交值新台幣 1200.674 億元，量能有放大。昨天美股四大指數下跌，特別是費半下跌的較多，造成內外資同步看好台積電，開盤就下跌開出，拉低了期現貨的指數，亞洲及新興市場表現平平，且土耳其貨幣還是弱勢外，阿根廷也陷入貨幣危機當中，MSCI 季度調降台股權重今天盤後生效，台股開低走低，尾盤跌幅收斂，力守 11000 點之上。。

權值股表現，大立光 (3008) 開在 4735 元後，就跳水到 4645 元，之後在盤下遊走，，最後收 4705 元，跌了 40 元。而台積電 (2330) 光輝失效，開低到 257.5 元，之後一路走低，最低到 254 元，最後收在 256 元，跌 7.5 元，帶著指數拉低。鴻海(2317)，則開盤 80.7 元後，就掉到 80.3 元，之後平盤下振盪，最後收到 80.5 元，跌 0.4 元。

期貨方面，今日開盤在 10975 點，後來上漲一些到 11000 點，之後就下殺到 10953 點，後來就反彈到最後收在 11022 點左右，收平盤。

外資今天賣了 7104 口，自營和投信則是共買 754 口。現貨量又突破昨量，外資今天供獻差不多 36 億元，期貨量則由買轉賣，賣的還不少，收盤拉到平盤？盤後又跌回來，難是真的是黑天鵝來了嗎？

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