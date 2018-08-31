歐股盤中─汽車類股疲軟 泛歐 Stoxx 600下跌0.45%

據傳美國總統川普最快將於下週，對中國祭出新一輪加徵關稅措施；今 (31) 日歐股早盤，主要指數走跌，泛歐 Stoxx 600 指數一度下跌 0.45%。

台北時間週五下午 5 點 36 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數下跌 0.45%，德國 DAX 指數下跌 0.89%，法國 CAC 40 指數下跌 0.66%，英國 FTSE 指數下跌 0.24%。

週五早盤，泛歐 Stoxx 600 指數走跌，受貿易緊張局勢影響，汽車類股跌逾 1.3%。

保時捷 (Porsche)、德國汽車零件供應商 Schaeffler，以及義大利輪胎公司 Pirelli，股價皆下跌逾 2.4%。

可口可樂計畫以 51 億美元，收購英國平價咖啡連鎖店 Costa，消息一出，Costa 母公司 Whitbread 股價大漲 17%。

最新一輪美中貿易談判，於上週四落幕，無重大進展，短期內僵局難解。

繼 7 月互對價值 340 億美元商品加徵關稅後，自 8 月 23 日起，美國與中國，如期執行第 2 波攻勢，互對價值 160 億美元進口商品，加徵 25% 關稅。

川普揚言，將另對價值 2000 億美元中國進口商品，加徵 25% 關稅，預計下週，就會宣布最終決定。

中國商務部日前呼籲，站在誠信基礎上磋商，才是解決問題的正確方式。

此外，歐盟貿易專員 Cecilia Malmstrom 對歐洲議會表示，若美國同意比照辦理，歐盟願把汽車關稅降至零。

不過，川普在接受彭博專訪時指出，歐盟的這項提議，「還不夠好」。

川普認為，「歐盟幾乎和中國一樣糟糕，只是規模較小。」