歐股盤前─市場關注美中貿易戰 歐洲Stoxx 50期指上漲0.09%

據傳美國總統川普最快將於下週，對中國祭出新一輪加徵關稅措施；今 (31) 日歐股盤前，指數期貨走揚，歐洲 Stoxx 50 指數期貨一度上漲 0.09%。

台北時間週五下午 2 點 24 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.09%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.20%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.19%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.12%。

經濟數據方面，歐元區將於倫敦時間週五上午 10 點，公布通膨數據。

最新一輪美中貿易談判，於上週四落幕，無重大進展，短期內僵局難解。

繼 7 月互對價值 340 億美元商品加徵關稅後，自 8 月 23 日起，美國與中國，如期執行第 2 波攻勢，互對價值 160 億美元進口商品，加徵 25% 關稅。

川普揚言，將另對價值 2000 億美元中國進口商品，加徵 25% 關稅，預計下週，就會宣布最終決定。

中國商務部日前呼籲，站在誠信基礎上磋商，才是解決問題的正確方式。

受上述消息影響，美股週四結束 4 連漲，道瓊工業指數收跌 137.65 點 (0.53%)，至 25986.92 點；標普 500 指數收跌 12.91 點 (0.44%)，至 2901.13 點；那斯達克指數收跌 21.32 點 (0.26%)，至 8088.36 點。

此外，歐盟貿易專員 Cecilia Malmstrom 對歐洲議會表示，若美國同意比照辦理，歐盟願把汽車關稅降至零。

不過，川普在接受彭博專訪時指出，歐盟的這項提議，「還不夠好」。

川普認為，「歐盟幾乎和中國一樣糟糕，只是規模較小。」