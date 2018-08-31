【A股收評】白馬股利空頻發今重挫 8月慘淡收官滬指月跌5.25%創指月跌逾8%

截止收盤，滬指收報2725.25點，跌0.46%，成交額1148億；深成指收報8465.47點，跌1.02%，成交額1337億；創業板收報1435.20點，跌1.56%，成交額403億。今日滬股通淨流入29.07億，深股通淨流入13.03億。

引言：外圍新興市場再度陷入動蕩格局，歐美股市隔夜全線收跌；國内人民幣貶值，國外新興市場動蕩，兩座大山製約A股止步不前。今日權重股表現優於題材股，個股漲少跌多，盤中不足二十餘隻個股漲停，市場情緒不佳。短期來看，市場難改頹勢行情，預計後市A股仍維持震蕩運行。

繼昨日三連陰收跌1.14%後，滬指今日低開後一路震蕩下行，滬指一度跌近1%考驗2700點整數關口，創業板指跌幅逾1.5%；觸底後在銀行、證券等大金融板塊奮力拉升下滬指，維穩護盤意圖明顯，三大股指悉數反彈且午盤前滬指率先翻紅。但可惜量能不濟，午後各大股指再度疲軟，指數再度遭遇打壓持續走低，創業板指弱勢未改，兩市維持寬幅震蕩。

截止今日A股收盤，滬深漲停20家(涵蓋新股及ST類)，跌停23家，上漲個股719隻，下跌個股2570隻。從盤面上看，知識產權保護、銀行、房地產、基建、養殖業等板塊漲幅幅居前;在線旅遊、電子競技、次新股、ST板塊、白酒、家電等板塊跌幅居前，網遊概念、維生素、IP變現、生物疫苗等大幅走低，消費、醫藥表現較弱。

大金融強力護盤 白馬股殺跌

8月31日起A股納入MSCI權重將提升至5%，在這一預期下場内資金也都不自覺就往大藍籌靠攏。本次A股納入MSCI指數5%權重，對應流入A股資金總量約175.8億美元，本次權重提升預計帶來的增量資金約達人民幣600億元左右。大金融板塊的崛起，往往是一個行情啓動的先鋒隊，同時對於行情不好的時候，也存在反彈護盤的功能。

值得一提的是，今日中報披露正式收官，白馬股地雷卻接連不斷被曝出，復星醫藥(600196)遭員工舉報股價巨挫盤中放量一度逼近跌停收跌;伊利股份(600887)中報業績增速大幅下滑股價逼近跌停開盤收跌7.21;格力電器(000651)中報分紅不及預期股價大幅低開。白馬股歷來都是公募基金的主陣地，現如今個股利空頻發自然會對整體A股造成嚴重拖累。

消息面上多重利空製約A股企穩

本週人民幣兌美元中間價再度出現下調，意味著當前國内經濟運行面臨一些新問題新挑戰。加之外圍市場再陷危機，資本市場恐慌情緒蔓延；教育部等八部昨日委聯合印發防控兒童青少年近視實施方案，實施網絡遊戲總量調控，限製未成年人使用時間等，此舉對遊戲行業影響巨大，導緻網遊概念股紛紛重挫；國常會再推舉措支持實體經濟發展，鼓勵增加小微企業貸款，中長期來看，人民幣貶值有望控製在合理穩定區間，國民經濟有望保持穩定運行；同時，有媒體爆料稱國稅總局近日下達通知將對有限合夥基金徵收20%所得稅的政策進行糾偏(最高稅率可高達35%)，政策後續如果真正落地執行很可能會對私募做多能力構成限製。總體消息面上，鑒於近期黑天鵝事件頻出，建議投資者儘量規避高風險個股。

A股“入富”倒計時 千億元增量資金候場

日前，指數提供商富時羅素CEO Mark Makepeace公開表示，若富時羅素決定下個月(9月份)將A股納入其旗艦指數，屆時富時羅素國際指數給予A股的權重可能高於競爭對手MSCI。證監會8月26日再次明確表態，積極支持A股納入富時羅素國際指數，提升A股在MSCI指數中的比重。據悉，初步的納入因子可能會參照MSCI，首批納入富時羅素國際指數的因子可能是5%，甚至有可能會更高。

分析人士表示，千億元增量資金已在A股門外候場。如A股被納入富時羅素國際指數，預計初始權重為5%，後續將增至32%，根據目前該指數約1.5萬億美元的規模，理論上有望給A股帶來5000億美元以上增量資金。

8月收官戰 多重利空製約A股企穩

今日是8月收官日，也是月K收官日；本週滬指累計跌幅0.15%，全月滬指下跌5.25%，深成指跌7.77%，創業板跌8.07%，創業板指月線五連陰。9月A股能否開門紅演繹新一輪反彈行情，要激發市場人氣還得靠中小創出馬才行，否則大盤的止跌回升神馬的都是昙花一現，反彈無力後兩市很容易再度回落，今天午後的情形便是最好的例證。

眼下，國内人民幣貶值，加之外圍市場再陷危機，阿根廷比索兌美元大幅收跌逾20%；人民幣匯率貶值及國外新興市場動蕩，兩座大山製約A股止步不前，市場恐慌情緒再度加重。同時下月5日美國針對中國2000億美元商品徵稅問題箭在弦上，令人擔憂，在此之前，市場仍有顧慮，勢必對投資者信心產生一定消極影響。短期來看，多重利空消息製約A股企穩上行。

作者：毛莉

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