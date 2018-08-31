馬雲座上賓、王菲圈內人 他創辦的P2P公司近期要赴美上市了

今年世界盃期間，一條「史上最貴世界盃球迷團」的影音刷爆網路，大佬馬雲和蘇寧董事長張近東現身其中。一同談笑風生的，還有一個叫唐越的人。

唐越不是明星，但在創投圈也頗有名氣。華爾街投行出身的他，身上帶有濃厚的資本色彩。

1999 年至今，唐越先後創辦藝龍網、藍山中國資本、小贏科技。在藝龍網期間，他兩度操盤出售藝龍網控股權，收購兼並、剝離分立、買進賣出，利用高拋低吸賺取巨額利差，導演了一幕幕資本大戲，被視為資本圈最成功的「空手道」案例。

他是馬雲的座上賓，王菲、李亞鵬的「圈內人」，除了國際化的視野，有著中國網路界深厚的人脈關係和頂尖圈層資源。

不過，最讓唐越感到自我認同的身份可能還是創業者。他在受訪時曾說：創業最主要的是體驗，可能不是百分之百的結果導向；而相對投資人來說，創業者是真正把所有的責任、挑戰扛在身上的這一方。

2015 年 4 月，唐越（右五）與馬雲等人在寧波奉化

美國時間 8 月 28 日，小贏科技向美國證監會提交了 IPO 申請文件，擬在紐交所上市，計劃籌資 2.5 億美元。兩個月前，由同程旅遊與藝龍網合併成立的「同程藝龍」也遞交了 IPO 申請，上市地點是香港。

作為見證了中國網路發展歷程的連續創業者，如今，唐越又一次站在了 IPO 的渡口。

兩賣藝龍

1999 年 5 月，曾在華爾街做過 7 年投資銀行業務的唐越帶着 100 萬美元的種子資金，在美國成立了 e 龍（後更名藝龍）公司。當年 10 月，eLong.com 網站在北京正式開通。當時的藝龍定位於提供城市生活資訊服務，但初期業務進展並不順利。到 2000 年 1 月，100 萬美元便花得一分不剩。

2000 年 3 月，唐越與美國最大的網路通訊公司 Mail.com 達成交易，向後者出售 100% 的股權。此舉使得藝龍獲得了對方價值 6800 萬元的股票，以及足以償還此前對外所借的 350 萬美元現金。

「把藝龍賣給 Mail.com，是想背靠美國上市公司以獲得更寬的融資通道，計劃利用母公司的股票再融資，或者分公司再上市。」唐越這樣描述當時的規劃。

出人意料的是，僅僅過去一年，唐越再次出手以 300 萬美元資金從 Mail.com 手中庫藏股藝龍。2000 年，網路泡沫破滅。Mail.com 為自保決定出售藝龍。

「在網路公司發展的高峰時期，我們決定賣掉公司。在最低谷的時候，我決心庫藏股。」唐越說。

以 6800 萬美元賣出、以 300 萬美元買回，唐越這樣的「神操作「，在當年被媒體譽為資本市場上玩「空手道」最成功的一位。不僅如此，購回藝龍後，唐越還拉來老虎基金 1500 萬美元投資。

此後，藝龍擴大服務邊界，主要業務包括旅遊資訊、住宿預訂服務、交通票務及網路廣告服務，是國內最早一批 OTA（在線旅行平台）公司。

在資本加持下，藝龍開始從一家名不見經傳的小公司發展為國內第二大在線旅遊營運商，與老對手攜程在國內旅遊市場上死磕多年。

2004 年，唐越再度出售藝龍股權，向美國最大的 OTA 公司 Expedia 尋求戰略投資，後者控股了藝龍，持有 51% 的股份。此後，唐越終於迎來了 IPO 時刻：這一年 10 月 28 日，藝龍在那斯達克上市。

然而，兩年後，唐越卻辭去了他在藝龍的職位，淡出自己一手創辦的企業。2006 年，唐越離開藝龍，與美國 Blue Ridge Capital 共同創建了私募股權投資基金——藍山中國資本。

他在致藝龍全體員工的信中說：藝龍的整體經營仍然未能贏利，核心的酒店業務增長速度開始放緩，公司經營效率尚待提高，然而這不是他離開的全部原因。他解釋說，創業到了某一個階段，技能、興趣、專長和公司的發展不是百分之百相符。他受制於某些細節問題，不能忍受從早到晚泡在會議里梳理關係，「在藝龍的後期，從早到晚，我每天的工作除了開會還是開會」。

唐越退出後，藝龍先後迎來騰訊和攜程的入股。2017 年 12 月，騰訊投資的另外一家 OTA 公司——同程旅遊與藝龍宣布合併，更名為「同程藝龍」。2018 年 6 月 21 日，同程藝龍向港交所提交了 IPO 申請。

唐越的朋友圈

決定做投資這件事，唐越是經過慎重考慮的。他在接受媒體訪問時說：「在中國網路的創業者中，我是少數不多的幾個人，一方面具有豐富的創業經驗，另一方面對金融、資本市場和交易是非常熟悉和了解的，是可以掌握的。同時，我在國際資本市場上有大量人脈的資源，這些是非常優越的條件，使得我自己可以創立一個自己獨立的基金公司。」

唐越認為，既然他有這樣一個條件，不去用它也是一種浪費。

據公開可查的資訊，除了上述幾家公司的創始人，唐越還在數個社會公益、行業組織和企業家協會任職。

2012 年 7 月 1 日，由李亞鵬、王菲發起的「北京嫣然天使兒童醫院」正式開業。唐越是嫣然天使兒童醫院的 8 位創始人之一。

圖中右一為唐越

2015 年 4 月，馬雲和一些企業家去了趟寧波奉化，主要是集中在一起開會，同時宣布成立一個叫「桃花源生態保護基金會」的公益機構。

公開資料顯示，「桃花源生態保護基金會」的董事會聯席主席由馬雲和馬化騰擔任。此外，還有國內一批知名企業家及公益人士參與其中，如銀泰集團創始人兼董事長沈國軍、眾安在線董事長歐亞平、華誼兄弟董事長王中軍等等，其中亦包括唐越。

此外，由馬雲擔任理事長的中國企業家俱樂部，唐越也是理事之一。2018 年 8 月 19 日，中國企業家俱樂部剛剛舉辦過一場高端論壇，93 歲的馬來西亞總理馬哈蒂爾 · 穆罕默德到訪發表演講，並與近 400 位政商學界嘉賓及媒體代表進行了對話，其中就包括馬雲、馬蔚華、劉永好、劉東華、陳東升、沈國軍、張茵、夏華、唐越、馮軍、程虹等中國企業家俱樂部理事。

據一位企業家透露，唐越與馬雲私交頗深。2017 年 3 月，小贏科技宣布完成來自蘇州金螳螂企業（下稱「金螳螂」）、上海城市地產等投資的 10 億元 B 輪融資。金螳螂是馬雲、虞鋒共同創立的雲鋒基金旗下投資的公司，2013 年 6 月，雲鋒基金入股金螳螂，2018 年 5 月，金螳螂還宣布投入不超 2 億元參投雲鋒基金。

唐越曾說：「我創立小贏科技，主要是受了馬雲、馬化騰以及馬明哲這『三馬』成立的眾安保險的啟發，網路金融領域仍有諸多機會。」

2014，小贏科技成立，半年之後便與眾安保險達成了深度戰略合作。根據公開資料，2015 年，小贏科技與眾安保險簽署戰略合作協議，雙方在風控、數據、獲客領域開展合作。眾安保險為小贏平台眾安保險專區銷售的理財產品提供本息全額保障。

一位 P2P 業內人士對全天候科技稱：「眾安能和小贏合作就是實力的證明，眾安怎麼沒給其他 P2P 背書呢」。

在投資領域，唐越表示，藍山中國資本「不侷限於任何行業，也不侷限於任何公司」，網路、新媒體等高科技領域肯定是藍山資本投資的方向，但不會是全部。高科技和新媒體中存在較多的短期流通性泡沫，使得超額回報的機率相對較小。

唐越強調：「每個項目要投 1000 萬美元到 3000 萬美元，不會投太小的創業企業，對於一般成功的公司，我們只有有限的興趣」。此前，藍山資本的「大手筆」包括：中國最大的生物柴油公司古杉生物、中國最大的醫療領域網路定製平台海虹世康等等。

唐越還投過另外一個著名的案例——ITAT。這家以處理庫存服裝為主業的線下連鎖公司曾在短期內迅速擴張，2013 年初在港遞交 IPO 申請，之後很快就被曝財務造假而終止上市，最終跌落神壇。

投身 P2P

小贏科技就是唐越走向網路金融的新創業項目。在互金強監管和 P2P 暴雷潮洶湧的當下，唐越仍然認為金融是一個非常長的「雪道」。而他自認為是金融中最懂網路的人，以及網路行業中最懂金融的少數人之一。

在 2017 年的一場峰會上，唐越講述到：「有朋友問我現在在做什麼，我說做網路金融方面的，他們的第一反應是：你肯定不是做 P2P 的。在許多人眼中，P2P 是洪水猛獸，和非法集資沒什麼區別，這是對 P2P 的誤解。」

在唐越看來，P2P 金融是最大的共享經濟，當人們把閒置的資金通過去仲介的形式給到有資金需求的人手中，這個行為在中國傳統金融服務中是缺位的。

他表示：「A 股上市公司中有接近一半的利潤被傳統金融機構拿走了，剩下的企業中相當一部分利潤是來自於理財和借貸的活動，所以我覺得金融是最能獲得大幅度增長的藍海，而且這個藍海在未來 5 年、10 年的變化是不可逆轉的。」

小贏科技的招股書顯示，公司旗下擁有小贏理財、小贏網金、小贏普惠、小贏卡貸等多個品牌。如唐越所說，小贏平台的理念就是做中國人的一站式理財服務平台，所有的理財需求都可以買到。這半年多來，為了實現「最安全的高收益」的承諾，小贏科技一直在探索如何實現真正安全可控的普惠金融之路，為投資人和借款人創造價值。

小贏科技的 A 輪融資來自周大福。2015 年 10 月，周大福以 6000 萬美元投資小贏科技。之所以未選擇傳統的 VC 而選擇了周大福，唐越稱，小贏未來希望借力周大福探索更多元的投資理財產品，為投資人帶來包括黃金在內的更全面資產配置。

招股書披露，小贏科技 2016 年、2017 年凈收入分別為 2.3 億元、17.9 億元， 2018 年上半年總凈收入為 18.5 億元，凈利潤為 4.4 億元。上線僅一年，其平台交易額就突破了 70 億元，投資餘額接近 20 億元。

據奧緯諮詢（Oliver Wyman）提供的報告顯示，2018 年上半年，小贏卡貸的在貸餘額 131.6 億元，排在信用卡代償產品領域的第一位；小贏優貸的在貸餘額 70.3 億元，排在其所在信用貸款領域產品的第三位。