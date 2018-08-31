貝萊德加入「逼宮」隊伍 曾要求馬斯克讓出特斯拉董事長一職

特斯拉「天價私有化」鬧劇剛剛落幕，公眾仍對馬斯克存有疑慮，懷疑他是否有能力身兼董事長與 CEO 兩職於一身，領導這一電動車企業。

不過，遠在鬧劇開演之前，特斯拉的股東們就流露出了撤換馬斯克的想法。

全球最大投資管理公司貝萊德周四（8 月 30 日）向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件顯示，其管理的基金曾投票支持特斯拉選出獨立董事長替換馬斯克的職位。

今年 6 月的股東大會上，與貝萊德一樣支持這一動議的股東少於 1700 萬股，另有超過 8600 萬股投出反對票，動議以失敗告終。

最新文件顯示，至少有一位主要投資者支持由兩個人來分擔董事長和 CEO 的角色，但貝萊德是首次爆出支持這一改革。路透社數據顯示，貝萊德是特斯拉前十大股東之一，持有其全部 1.7 億股股票中的 650 萬股。

貝萊德發言人在一封郵件聲明中指出，

貝萊德對待投資管理的態度受到我們對客戶的信託責任驅動。我們與企業進行接觸並代理投票的方式與我們為客戶創造長期股東價值的承諾一致。

貝萊德並非唯一「逼宮」馬斯克的股東。出於對馬斯克薪酬及董事會獨立性的擔憂，代理諮詢公司 Institutional Shareholder Services 同樣站在貝萊德這一邊。

目前，特斯拉的董事幾乎全是馬斯克的熟人，不僅有他的兄弟 Kimbal，也有他旗下另一家公司 SpaceX 的合夥投資人 Ira Ehrenpreis 和董事 Antonio Gracias，還有他所收購的 SolarCity 公司的前 CFO Brad W Buss。

不過，這個 8 月，馬斯克私有化特斯拉的大新聞可謂是將他的這一班老鐵坑得焦頭爛額，董事會對他的不滿情緒日漸加劇。

由於不知道這位特立獨行的 CEO 還將做哪些出格的事，董事會現在唯一能做的就是將負面影響降至最低。

『新聞來源／華爾街見聞』