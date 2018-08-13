台港591業績年增逾兩成 推升數字7月營收攀今年新高

在 591 房屋營收業績成長帶動下，數字 (5287)7 月營收攀上今年新高，達 1.31 億元，較上月成長 7.65%；累計前 7 月合併營收 8.41 億元，扣除 101 原創因素，較去年同期成長 6.87%。數字表示，591 房屋交易平台 7 月營收創歷史新高，台灣 591 及香港 591 分別較去年同期成長 20.24% 及 23.59%，主要係長期深耕台灣租、售房屋交易市場，累積會員數及線上刊登件數逐年成長，加上香港 591 品牌效益逐漸顯現。



數字指出，將透過持續優化平台、以豐富平台內容吸引消費者，逐步站穩香港市場，帶動 591 房屋交易平台營收再創歷史新高。