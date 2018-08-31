台灣新創企業家 攜手前進泰國「接地氣」

亞洲．矽谷計畫執行中心於 8 月 30 日至 9 月 1 日泰國台灣形象展期間，與外貿協會及泰國台灣商會聯合總會於曼谷辦理「亞洲 ‧ 矽谷物聯網論壇」，並帶領包含智慧觀光、電子商務、安全監控、AR/VR 與無人機等領域共九家新創企業分享台灣物聯網創新應用，並透過駐泰國經濟文化辦事處安排與當地業者及台商媒合開創商機，幫助台灣新創企業家前進泰國「接地氣」!

翔探科技也將在 8/31「亞洲 ‧ 矽谷物聯網論壇」上，與泰國 Samyarn Company Limited. (SMY) 簽訂合作意向書，為泰國開展無人機農藥噴灑及空中投遞物資等業務。另一家光禾感知也將獲得泰國最大空中鐵路公司 BTS 資金挹注，近期將進行合資簽約。而 SkyREC 所提供的 AI 大數據分析服務能透過數據持續優化，提升 18-30% 營業額，期待將大受到泰國百貨業的青睞。

泰國政府近年來致力於創業生態圈的發展並盼成為東南亞的新創企業中心和東方「矽谷」，台泰國之間的企業交流近年更是互動頻繁。亞矽表示，泰國位於中南半島中央的絕佳地理位置，相對於星馬低廉的人力及營運成本，對於有意願發展東南亞市場的企業與新創團隊，具有相當的吸引力。再加上我國目前極力推動「新南向政策」，泰國重設計、有市場，台灣則有高科技和高素質人才，只要結合雙方的優勢，雙方在物聯網創新的合作將可達到雙贏局面。

泰國近年推出的大規模產業升級計畫「泰國 4.0」相關獎勵投資方案，可望進一步吸引國外資本的投入。台灣新創團隊前進泰國，除可聚焦東南亞市場外，也可搭建與世界市場接軌之橋梁，進而獲得國際創投或企業的資金挹注，創造下新南向、新科技的灘頭堡。

透過亞洲 ‧ 矽谷計畫協助，國內物聯網企業已在泰國有亮眼的成功表現。例如凌網公司於去年已與泰國當地最大的雲端服務公司 (INET) 策略合作，合資成立電子支付公司 (ThaiDotCom Payment)，提供系統的建置與線上的繳款服務，在全泰國的 7-Eleven 正式上線；凌網也與中華電信取得建置憑證管理中心及相關顧問服務，成功第一次將國內的 PKI 應用服務經驗推廣到泰國。而新創企業的光禾感知科技 (Osense) 已和泰國最大空中鐵路 BTS 合作在曼谷 36 個車站建置室內地圖及導入導航、導購等服務，近期也將宣布合資成立公司，並擴展到全泰 100 個車站的技術服務佈建，是將當地台商行銷方案及台灣觀光等資訊導入曼谷捷運站體廣告的絕佳機會。

此次「亞洲 ‧ 矽谷物聯網論壇」共有九家台灣新創企業與會分享，包括製作台灣第一支水下 360 度影片在 YouTube 上已經有超過 300 萬觀看次數的潛進蔚藍、亞洲最大旅遊體驗的線上平台 KKday、服務遍及台日泰韓的旅遊購物服務平台 iCarry、開發新零售數據 AI 分析獲 2016 日本創新科技大賽首獎的 SkyREC、將視覺大數據分析應用於電子商務的 Viscovery、穿戴式行動視訊智能感測服務的博遠智能、提供即時火場逃生最佳路徑服務的瑞德感知、多軸旋翼無人機飛控系統的翔探科技以及成功且廣泛將 AR/VR 應用於房地產、車用、旅遊、教育等領域的 iStaging Corp. 宅妝。這些新創企業對於在東南亞市場發展有高度期待，藉由此次泰國行與當地百貨龍頭 Central Group、空中鐵道 BTS 集團、智慧城市開發商 AMATA 等交流，盼能夠更進一步拓展當地市場。

以 AI 技術為核心的無人機公司翔探科技也將在 8/31「亞洲 ‧ 矽谷物聯網論壇」上，與泰國 Samyarn Company Limited. (SMY) 簽訂合作意向書，為泰國開展無人機農藥噴灑及空中投遞物資等業務。SkyREC 以 AI 技術為背景，已與各大國際知名零售品牌如優衣庫、蘋果專賣店、宜家、Timberland 深度合作，其提供 AI 大數據分析服務能透過數據持續優化，提升 18-30% 營業額，期待將受到泰國蓬勃百貨業的青睞。

亞洲 ‧ 矽谷執行中心表示，如何讓國際級的加速器與台灣新創企業有更密切的交流，對於台灣產業與國際連結也相當重要，本次行程除協助新創企業與當地產業媒合交流外，也將拜訪蒙庫國王科技大學（King Mongkut's University of Technology Thonburi, KMUTT）加速器，KMUTT 為泰國具關鍵指標的科技大學，與泰國及全世界產業有密切著密切的合作關係，為泰國培育科技人才的重點科技大學。亞矽藉由此次拜訪期盼引進國際加速器經驗，以促進臺灣創新創業生態系國際化。