佳邦(6284)、中光電(5371)、美律(2439)、震旦行(2373)、大成鋼(2027)

佳邦 (6284)：為保護元件暨天線廠，股東臨時會由 PSA 集團旗下取得一席董事、一席監察人，董事長則由華新科(2492) 法人代表陳培真接任，佳邦正式成為 PSA 華科事業群的一員，激勵股價跳空開高，亮燈 39.15 元漲停板。

中光電 (5371)：產品組合優化帶動合併毛利率上升，節能產品第三季出貨量將季增一成以上，此外，4K2K、固態光源及大型展演用高階專業機也會出貨，推升整體營運成長，股價放量拉出一根長紅棒，創下 2007 年以來新高。

美律 (2439)：受惠電競耳機供不應求，蘋果新機 9 月發表上市，預期營收將有爆發性成長，外資券商調升投資評等為「買進」，外資及自營商翻多，帶動股價轉強，飛越季線、半年線及月線之上，有望挑戰上檔 160 元整數關卡。

震旦行 (2373)：第二季及上半年營收增加，主要來自大陸事業持續成長，目前大陸營收占比已逾 7 成，大陸事業獲利貢獻超越台灣，外資持續加碼，盤中股價一度攻頂 109 元，創下新天價，正式加入百元俱樂部。

大成鋼 (2027)：在美國銷售的鋁比重已超過不銹鋼，毛利率也因此大幅提升，仍具低價庫存的利基，今年獲利成長可期，多頭展開反擊，有利朝向填權息之路邁進。