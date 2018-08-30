美中貿易戰延燒 陸商務部：雙方應在誠信基礎上磋商

最新一輪美中貿易談判，於上週四落幕，無重大進展，短期內僵局難解；對此，中國商務部今 (30) 日表示，雙方應站在誠信基礎上磋商，才能解決貿易爭端。

繼 7 月互對價值 340 億美元商品加徵關稅後，自 8 月 23 日起，美國與中國，如期執行第 2 波攻勢，互對價值 160 億美元進口商品，加徵 25% 關稅。

美國總統川普揚言，將另對價值 2000 億美元中國進口商品，加徵 25% 關稅，預計 9 月初，就會宣布最終決定。

根據路透社報導，中國商務部發言人高峰週四於例行記者會中指出，無論美方如何施壓，中國都將按照既定步調，執行改革開放，維護多邊貿易體制和貿易自由化。

高峰說，站在誠信基礎上磋商，才是解決問題的正確方式，兩國「將就下一步安排，保持接觸。」

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 首席中國經濟學家 Robin Xing 日前稱，貿易戰對供應鏈的破壞，可能會使中國 GDP，減少 0.7 個百分點；若美國另對 2000 億美元商品加徵關稅，供應鏈受創程度恐加劇。

最新製造業數據顯示，中國出口訂單持續放緩，貿易戰似乎已對中國經濟，造成影響；Robin Xing 研判，中國 8 月經濟活動，將進一步走弱，但北京當局可能會藉由舉債，減緩 9、10 月份的影響。