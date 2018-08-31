中華電導入LAA網路技術 提升區域性網路速率

中華電信 (2412) 今(31)日宣布導入 LAA(Licensed Assisted Access)網路技術，透過整合 LTE 執照頻段 (licensed band) 及 5GHz 免執照頻段 (unlicensed band)，與 4CA、5CA 搭配運用，有效提升網路容量與速度，預計 9 月開始於人潮密集的網路熱區陸續提供服務。LAA 網路技術為 3GPP 標準組織所制定之 LTE-Advanced Pro 技術之一，可延伸 LTE 至免執照頻段，藉由結合一個 LTE 載波(20MHz) 及三個免執照載波(各 20MHz)，提供頻寬達 80MHz 的四頻聚合網路服務，搭配 LTE 載波 4x4 MIMO 技術，可提供接近 1Gbps 理論下載速率。



中華電信行動通信分公司總經理陳明仕表示，為滿足客戶行動上網的需求，擁有業界最大頻寬的中華電信，近幾年來持續導入最新技術，例如 LWA、4CA、5CC、5CA、LAA… 等，致力於提供客戶最佳的行動網路服務，預計 9 月開始於人潮密集的室內場域、車站大廳、體育場等網路熱區，陸續提供 LAA 服務。使用 LAA 服務需搭配支援機型，中華電信獨家的 Sony XZ2 Premium，是全台首支銷售支援 LAA 技術之旗艦機種，預計年底前將有更多旗艦機種支援 LAA 技術。