[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/08/30 107/08/29 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.55050 10.54920 0.00130 0.01232 大華銀多元特別收益平衡基金 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.90520 9.92540 -0.02020 -0.20352 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.90710 9.92720 -0.02010 -0.20247 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.85750 9.87940 -0.02190 -0.22167 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.85780 9.87960 -0.02180 -0.22066 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.19560 9.21120 -0.01560 -0.16936 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.46390 9.48280 -0.01890 -0.19931 中國信託台灣活力基金 14.98000 14.96000 0.02000 0.13369 中國信託台灣優勢基金 17.81000 17.72000 0.09000 0.50790 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.49000 10.44000 0.05000 0.47893 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.37000 9.36000 0.01000 0.10684 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.90000 9.83000 0.07000 0.71211 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.56000 10.48000 0.08000 0.76336 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.88620 9.88920 -0.00300 -0.03034 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.25110 9.25390 -0.00280 -0.03026 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.28490 10.28440 0.00050 0.00486 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.58550 9.58510 0.00040 0.00417 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.95430 10.88140 0.07290 0.66995 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.53940 9.47580 0.06360 0.67118 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.22710 11.22990 -0.00280 -0.02493 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.10430 10.10690 -0.00260 -0.02572 中國信託智能運動基金-台幣 11.28000 11.22000 0.06000 0.53476 中國信託智能運動基金-美元 11.01000 10.94000 0.07000 0.63985 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.20000 10.15000 0.05000 0.49261 中國信託智慧城市建設基金-美元 10.09000 10.04000 0.05000 0.49801 中國信託華盈貨幣市場基金 10.98680 10.98660 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.46960 9.47740 -0.00780 -0.08230 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.11790 9.12540 -0.00750 -0.08219 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.61020 9.61850 -0.00830 -0.08629 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.24790 9.25600 -0.00810 -0.08751 中國信託精穩基金 18.46200 18.46260 -0.00060 -0.00325 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.79000 11.74000 0.05000 0.42589 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 11.41000 11.35000 0.06000 0.52863 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 12.00000 11.94000 0.06000 0.50251 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.68000 11.62000 0.06000 0.51635 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 65.13000 64.76000 0.37000 0.57134 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 39.28280 39.26030 0.02250 0.05731 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 18.38000 18.51000 -0.13000 -0.70232 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.40920 11.40830 0.00090 0.00789 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.56650 10.60180 -0.03530 -0.33296 元大上證50基金 28.20000 28.55000 -0.35000 -1.22592 元大大中華TMT基金-人民幣 11.72000 11.75000 -0.03000 -0.25532 元大大中華TMT基金-新台幣 10.49000 10.55000 -0.06000 -0.56872 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.69000 13.62000 0.07000 0.51395 元大大中華價值指數基金-美元 12.93100 12.90400 0.02700 0.20924 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.38100 17.35400 0.02700 0.15558 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.56800 10.59300 -0.02500 -0.23600 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.20900 10.26800 -0.05900 -0.57460 元大中國平衡基金-人民幣 2.97000 2.96000 0.01000 0.33784 元大中國平衡基金-新台幣 13.33000 13.33000 0.00000 0.00000 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.60330 45.73560 -0.13230 -0.28927 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.48470 10.48040 0.00430 0.04103 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.70910 9.70510 0.00400 0.04122 元大中國機會債券基金-新台幣 9.68770 9.71690 -0.02920 -0.30051 元大巴西指數基金 5.31200 5.21200 0.10000 1.91865 元大巴菲特基金 29.05000 29.12000 -0.07000 -0.24038 元大日經225基金 28.71000 28.73000 -0.02000 -0.06961 元大台商收成基金 24.98000 25.09000 -0.11000 -0.43842 元大台灣50單日反向1倍基金 11.95000 11.93000 0.02000 0.16764 元大台灣50單日正向2倍基金 41.23000 41.30000 -0.07000 -0.16949 元大台灣中型100基金 34.18000 34.25000 -0.07000 -0.20438 元大台灣加權股價指數基金 26.24700 26.27500 -0.02800 -0.10657 元大台灣卓越50基金 87.95000 87.78000 0.17000 0.19367 元大台灣金融基金 18.31000 18.42000 -0.11000 -0.59718 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.63000 32.70000 -0.07000 -0.21407 元大台灣高股息基金 27.76000 27.77000 -0.01000 -0.03601 元大台灣電子科技基金 38.05000 37.88000 0.17000 0.44879 元大全球ETF成長組合基金 10.75000 10.72000 0.03000 0.27985 元大全球ETF穩健組合基金 14.95000 14.91000 0.04000 0.26828 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.57000 13.60000 -0.03000 -0.22059 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.51000 9.53000 -0.02000 -0.20986 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.28000 13.26000 0.02000 0.15083 元大全球不動產證券化基金-美元 12.57200 12.59100 -0.01900 -0.15090 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.78000 8.78000 0.00000 0.00000 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.69000 6.69000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.74000 8.73000 0.01000 0.11455 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.85000 6.84000 0.01000 0.14620 元大全球股票入息基金-美元配息 9.86100 9.82500 0.03600 0.36641 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.92000 10.88000 0.04000 0.36765 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.73000 9.70000 0.03000 0.30928 元大全球新興市場精選組合基金 13.60000 13.64000 -0.04000 -0.29326 元大全球農業商機基金 17.81000 17.68000 0.13000 0.73529 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 8.77200 8.76500 0.00700 0.07986 元大印度指數基金 10.44800 10.53500 -0.08700 -0.82582 元大印度基金 13.09000 13.15000 -0.06000 -0.45627 元大多多基金 19.98000 19.97000 0.01000 0.05008 元大多福基金 57.40000 57.21000 0.19000 0.33211 元大亞太成長基金 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.61020 8.63410 -0.02390 -0.27681 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.09020 7.10990 -0.01970 -0.27708 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.61900 9.58200 0.03700 0.38614 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.78000 9.75000 0.03000 0.30769 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.10600 10.02700 0.07900 0.78787 元大卓越基金 49.65000 49.69000 -0.04000 -0.08050 元大店頭基金 9.21000 9.15000 0.06000 0.65574 元大泛歐成長基金 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438 元大美元貨幣市場基金-美元 10.26950 10.26890 0.00060 0.00584 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.56660 9.56450 0.00210 0.02196 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.63680 31.64230 -0.00550 -0.01738 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.16340 38.08260 0.08080 0.21217 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.95470 18.99170 -0.03700 -0.19482 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.34950 19.27410 0.07540 0.39120 元大美國政府7至10年期債券基金 38.79750 38.79200 0.00550 0.01418 元大高科技基金 20.62000 20.64000 -0.02000 -0.09690 元大得利貨幣市場基金 16.25470 16.25450 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.98270 11.98260 0.00010 0.00083 元大富櫃50基金 13.41000 13.29000 0.12000 0.90293 元大華夏中小基金 7.46000 7.52000 -0.06000 -0.79787 元大新中國基金-人民幣 9.75000 9.78000 -0.03000 -0.30675 元大新中國基金-美元 9.21600 9.27300 -0.05700 -0.61469 元大新中國基金-新台幣 9.14000 9.20000 -0.06000 -0.65217 元大新主流基金 27.86000 27.83000 0.03000 0.10780 元大新東協平衡基金-美元 9.44700 9.48200 -0.03500 -0.36912 元大新東協平衡基金-新台幣 9.17000 9.21000 -0.04000 -0.43431 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.22590 10.22720 -0.00130 -0.01271 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.55640 9.58480 -0.02840 -0.29630 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.21720 10.25350 -0.03630 -0.35403 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.89740 8.92900 -0.03160 -0.35390 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.84920 9.85580 -0.00660 -0.06697 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.45010 9.45640 -0.00630 -0.06662 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.95730 9.96970 -0.01240 -0.12438 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.55780 9.56980 -0.01200 -0.12539 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.59160 9.59760 -0.00600 -0.06252 元大新興亞洲基金 11.70000 11.70000 0.00000 0.00000 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 8.95190 8.98390 -0.03200 -0.35619 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.72940 8.76060 -0.03120 -0.35614 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.15950 9.19770 -0.03820 -0.41532 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.93140 8.96860 -0.03720 -0.41478 元大萬泰貨幣市場基金 15.10230 15.10210 0.00020 0.00132 元大經貿基金 40.56000 40.55000 0.01000 0.02466 元大實質多重資產基金-人民幣 9.08000 9.06000 0.02000 0.22075 元大實質多重資產基金-美元 8.42700 8.43100 -0.00400 -0.04744 元大實質多重資產基金-新台幣 8.85000 8.86000 -0.01000 -0.11287 元大滬深300單日反向1倍基金 15.74000 15.59000 0.15000 0.96216 元大滬深300單日正向2倍基金 13.39000 13.67000 -0.28000 -2.04828 元大摩臺基金 40.63000 40.56000 0.07000 0.17258 元大標普500基金 26.94000 26.79000 0.15000 0.55991 元大標普500單日反向1倍基金 12.71000 12.78000 -0.07000 -0.54773 元大標普500單日正向2倍基金 36.34000 35.96000 0.38000 1.05673 元大標智滬深300基金 16.04000 16.18000 -0.14000 -0.86527 元大歐洲50基金 24.86000 24.82000 0.04000 0.16116 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.51890 9.53790 -0.01900 -0.19921 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.18380 10.18340 0.00040 0.00393 元大績效基金 57.67000 57.63000 0.04000 0.06941 元大韓國KOSPI200基金 22.70000 22.67000 0.03000 0.13233 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.69000 15.77000 -0.08000 -0.50729 日盛上選基金 34.82000 34.82000 0.00000 0.00000 日盛小而美基金 19.31000 19.31000 0.00000 0.00000 日盛中國內需動力基金 9.67000 9.72000 -0.05000 -0.51440 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.65120 11.63810 0.01310 0.11256 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.76060 9.74970 0.01090 0.11180 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.67270 11.67150 0.00120 0.01028 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.77300 9.77210 0.00090 0.00921 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.59380 10.59480 -0.00100 -0.00944 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.85420 8.85500 -0.00080 -0.00903 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.62000 10.65000 -0.03000 -0.28169 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.19000 10.25000 -0.06000 -0.58537 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.48000 10.55000 -0.07000 -0.66351 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 日盛日盛基金 14.15000 14.22000 -0.07000 -0.49226 日盛目標收益組合基金(美元) 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.89000 10.83000 0.06000 0.55402 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.16510 10.16590 -0.00080 -0.00787 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.53550 9.53620 -0.00070 -0.00734 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.98200 9.98480 -0.00280 -0.02804 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.36570 9.36830 -0.00260 -0.02775 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.41690 2.41210 0.00480 0.19900 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.67710 1.67370 0.00340 0.20314 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36570 0.36570 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25460 0.25460 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.14750 12.14900 -0.00150 -0.01235 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.31840 8.31940 -0.00100 -0.01202 日盛亞洲機會基金 7.15000 7.12000 0.03000 0.42135 日盛首選基金 17.77000 17.79000 -0.02000 -0.11242 日盛高科技基金 18.90000 18.84000 0.06000 0.31847 日盛貨幣市場基金 14.77030 14.77010 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 41.22000 41.44000 -0.22000 -0.53089 日盛精選五虎基金 39.08000 39.16000 -0.08000 -0.20429 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.48520 13.48500 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 32.77000 32.73000 0.04000 0.12221 台新MSCI中國基金 20.90000 20.90000 0.00000 0.00000 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.37000 17.35000 0.02000 0.11527 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 23.56000 23.62000 -0.06000 -0.25402 台新大眾貨幣市場基金 14.16190 14.16170 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.40670 10.38330 0.02340 0.22536 台新中美貨幣市場基金-美元 10.56040 10.56660 -0.00620 -0.05868 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.09680 10.10860 -0.01180 -0.11673 台新中國通基金 45.36000 45.42000 -0.06000 -0.13210 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.48660 0.48980 -0.00320 -0.65333 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 14.91800 15.02600 -0.10800 -0.71875 台新中國精選中小基金-美元 0.34390 0.34730 -0.00340 -0.97898 台新中國精選中小基金-新台幣 10.56000 10.67000 -0.11000 -1.03093 台新主流基金 24.58000 24.60000 -0.02000 -0.08130 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.60000 20.63000 -0.03000 -0.14542 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.67530 0.67610 -0.00080 -0.11833 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.34000 15.37000 -0.03000 -0.19519 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50160 0.50220 -0.00060 -0.11947 台新台灣中小基金 35.66000 35.73000 -0.07000 -0.19591 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.06440 10.03110 0.03330 0.33197 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.40610 9.40150 0.00460 0.04893 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.81000 8.81000 0.00000 0.00000 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.53200 10.52690 0.00510 0.04845 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.50040 10.49110 0.00930 0.08865 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.33270 11.32270 0.01000 0.08832 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276 台新印度基金 16.44000 16.57000 -0.13000 -0.78455 台新亞美短期債券基金 10.92690 10.94130 -0.01440 -0.13161 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.56000 8.56290 -0.00290 -0.03387 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28470 0.28460 0.00010 0.03514 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.89530 11.89930 -0.00400 -0.03362 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.39000 0.38990 0.00010 0.02565 台新真吉利貨幣市場基金 11.09110 11.09100 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.10840 30.06220 0.04620 0.15368 台新智慧生活基金-美元 10.88430 10.79240 0.09190 0.85153 台新智慧生活基金-新台幣 11.14000 11.05000 0.09000 0.81448 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.34050 8.34260 -0.00210 -0.02517 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.48940 8.49650 -0.00710 -0.08356 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.96680 8.96900 -0.00220 -0.02453 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.13440 9.14200 -0.00760 -0.08313 台新新興市場債券基金(A類型) 10.38480 10.41890 -0.03410 -0.32729 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33350 0.33440 -0.00090 -0.26914 台新新興市場債券基金(B類型) 7.74410 7.76950 -0.02540 -0.32692 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26190 0.26260 -0.00070 -0.26657 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.40000 5.40000 0.00000 0.00000 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 21.10000 21.11000 -0.01000 -0.04737 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.88800 10.84800 0.04000 0.36873 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產全球大消費基金 15.89000 15.78000 0.11000 0.69708 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.82490 11.83190 -0.00700 -0.05916 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.54960 9.55520 -0.00560 -0.05861 未來資產亞洲新富基金 20.74000 20.76000 -0.02000 -0.09634 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.56660 12.56640 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 12.69000 12.73000 -0.04000 -0.31422 未來資產新興市場債券基金A 8.73300 8.73860 -0.00560 -0.06408 未來資產新興市場債券基金B 6.63950 6.64380 -0.00430 -0.06472 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.10380 11.10300 0.00080 0.00721 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.93020 9.96440 -0.03420 -0.34322 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.28470 9.27910 0.00560 0.06035 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.55380 10.54740 0.00640 0.06068 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.91020 7.93130 -0.02110 -0.26603 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.05320 9.07750 -0.02430 -0.26769 永豐中小基金 55.16000 55.08000 0.08000 0.14524 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.76470 1.76070 0.00400 0.22718 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.33470 2.32950 0.00520 0.22322 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.06140 8.07180 -0.01040 -0.12884 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.34850 10.36180 -0.01330 -0.12836 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.90000 4.86000 0.04000 0.82305 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.09000 22.00000 0.09000 0.40909 永豐主流品牌基金 18.83000 18.88000 -0.05000 -0.26483 永豐永豐基金 37.58000 37.21000 0.37000 0.99436 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.92650 9.91600 0.01050 0.10589 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.99520 9.98460 0.01060 0.10616 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.87380 9.86460 0.00920 0.09326 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.94360 9.93440 0.00920 0.09261 永豐亞洲民生消費基金 11.36000 11.41000 -0.05000 -0.43821 永豐南非幣2021保本基金 12.94030 12.94260 -0.00230 -0.01777 永豐高科技基金 25.43000 25.43000 0.00000 0.00000 永豐貨幣市場基金 13.88310 13.88290 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.09930 2.09470 0.00460 0.21960 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.48260 2.47710 0.00550 0.22203 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.72440 7.73440 -0.01000 -0.12929 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.36930 10.38270 -0.01340 -0.12906 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.04440 7.05960 -0.01520 -0.21531 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.84950 10.87310 -0.02360 -0.21705 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.39000 9.43000 -0.04000 -0.42418 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.47000 7.52000 -0.05000 -0.66489 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 17.14000 17.27000 -0.13000 -0.75275 永豐臺灣加權ETF基金 57.37000 57.41000 -0.04000 -0.06967 永豐領航科技基金 41.78000 41.53000 0.25000 0.60197 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.58000 11.60000 -0.02000 -0.17241 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.19000 11.22000 -0.03000 -0.26738 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 永豐趨勢平衡基金 46.93000 46.95000 -0.02000 -0.04260 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.57670 11.57570 0.00100 0.00864 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.48460 9.48400 0.00060 0.00633 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.73780 9.73710 0.00070 0.00719 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.48980 9.48830 0.00150 0.01581 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.66250 9.66090 0.00160 0.01656 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.49600 9.49520 0.00080 0.00843 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.87870 9.87790 0.00080 0.00810 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.46740 9.46570 0.00170 0.01796 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.71990 9.71810 0.00180 0.01852 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.99000 10.98000 0.01000 0.09107 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.41000 10.43000 -0.02000 -0.19175 兆豐國際中小基金 16.23000 16.31000 -0.08000 -0.49050 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.25000 14.34000 -0.09000 -0.62762 兆豐國際中國A股基金(台幣) 18.94000 19.11000 -0.17000 -0.88959 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.84000 19.00000 -0.16000 -0.84211 兆豐國際生命科學基金 16.93000 16.81000 0.12000 0.71386 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.44620 10.43500 0.01120 0.10733 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.69630 10.68010 0.01620 0.15168 兆豐國際全球基金 32.72000 32.55000 0.17000 0.52227 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.27470 10.27410 0.00060 0.00584 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.02040 10.01830 0.00210 0.02096 兆豐國際國民基金 22.80000 22.79000 0.01000 0.04388 兆豐國際第一基金 13.35000 13.42000 -0.07000 -0.52161 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.97140 9.97540 -0.00400 -0.04010 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.91020 7.91340 -0.00320 -0.04044 兆豐國際萬全基金 20.78000 20.87000 -0.09000 -0.43124 兆豐國際電子基金 26.06000 25.95000 0.11000 0.42389 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 23.22000 23.24000 -0.02000 -0.08606 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.07000 16.04000 0.03000 0.18703 兆豐國際豐台灣基金 33.61000 33.70000 -0.09000 -0.26706 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.50290 12.50270 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫台灣基金 11.93000 11.96000 -0.03000 -0.25084 合庫全球高收益債券基金A類型 11.15380 11.16340 -0.00960 -0.08600 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.01020 12.01630 -0.00610 -0.05076 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.77360 10.77860 -0.00500 -0.04639 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.54110 11.54710 -0.00600 -0.05196 合庫全球高收益債券基金B類型 8.15660 8.16360 -0.00700 -0.08575 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.50780 9.51100 -0.00320 -0.03365 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.05110 9.05530 -0.00420 -0.04638 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.98160 8.98690 -0.00530 -0.05897 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.32630 9.33060 -0.00430 -0.04608 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.68000 10.66000 0.02000 0.18762 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.50000 11.48000 0.02000 0.17422 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.76000 10.74000 0.02000 0.18622 合庫全球新興市場基金 9.21000 9.22000 -0.01000 -0.10846 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 合庫貨幣市場基金 10.13010 10.13000 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.41490 9.42660 -0.01170 -0.12412 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.67540 9.68850 -0.01310 -0.13521 合庫新興多重收益基金A類型 9.97450 9.99080 -0.01630 -0.16315 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.39780 11.40650 -0.00870 -0.07627 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.51590 13.51770 -0.00180 -0.01332 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.75370 8.76550 -0.01180 -0.13462 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.41790 9.43060 -0.01270 -0.13467 合庫新興多重收益基金B類型 7.84290 7.85570 -0.01280 -0.16294 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.72800 8.73400 -0.00600 -0.06870 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.08560 10.08550 0.00010 0.00099 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.49000 10.44000 0.05000 0.47893 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.67000 10.62000 0.05000 0.47081 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.15000 10.11000 0.04000 0.39565 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.33000 10.30000 0.03000 0.29126 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.98320 10.98140 0.00180 0.01639 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.98210 10.01180 -0.02970 -0.29665 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.79320 9.82800 -0.03480 -0.35409 安聯中國東協基金 15.76000 15.77000 -0.01000 -0.06341 安聯中國策略基金 13.89000 14.02000 -0.13000 -0.92725 安聯中華新思路基金-人民幣 13.89000 13.85000 0.04000 0.28881 安聯中華新思路基金-美元 13.02000 13.03000 -0.01000 -0.07675 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.17000 12.19000 -0.02000 -0.16407 安聯台灣大壩基金 28.97000 28.92000 0.05000 0.17289 安聯台灣科技基金 48.32000 48.24000 0.08000 0.16584 安聯台灣貨幣市場基金 12.49200 12.49180 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 32.03000 31.91000 0.12000 0.37606 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.15810 10.16520 -0.00710 -0.06985 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.09150 15.10450 -0.01300 -0.08607 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.66470 9.67300 -0.00830 -0.08581 安聯四季成長組合基金-美元 11.67000 11.61000 0.06000 0.51680 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.91000 11.86000 0.05000 0.42159 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.37400 12.37070 0.00330 0.02668 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.16640 10.16990 -0.00350 -0.03442 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.26790 12.27320 -0.00530 -0.04318 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.54170 9.53940 0.00230 0.02411 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.38040 9.38360 -0.00320 -0.03410 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.05080 9.05470 -0.00390 -0.04307 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.59000 11.55000 0.04000 0.34632 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.45000 11.43000 0.02000 0.17498 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.16000 11.09000 0.07000 0.63120 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.43000 10.40000 0.03000 0.28846 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.46000 11.42000 0.04000 0.35026 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.91000 10.87000 0.04000 0.36799 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.29000 10.24000 0.05000 0.48828 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.81000 9.77000 0.04000 0.40942 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.06480 12.05710 0.00770 0.06386 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.98420 10.98480 -0.00060 -0.00546 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.64980 10.65160 -0.00180 -0.01690 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.95570 8.95340 0.00230 0.02569 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.73720 8.73760 -0.00040 -0.00458 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.44570 8.44720 -0.00150 -0.01776 安聯全球人口趨勢基金 12.00000 11.96000 0.04000 0.33445 安聯全球生技趨勢基金-美元 10.35000 10.22000 0.13000 1.27202 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 38.80000 38.31000 0.49000 1.27904 安聯全球油礦金趨勢基金 8.93000 8.90000 0.03000 0.33708 安聯全球計量平衡基金 13.05000 13.03000 0.02000 0.15349 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.01440 12.02060 -0.00620 -0.05158 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.41520 10.42050 -0.00530 -0.05086 安聯全球新興市場基金 17.78000 17.79000 -0.01000 -0.05621 安聯全球農金趨勢基金 9.83000 9.74000 0.09000 0.92402 安聯全球綠能趨勢基金 9.40000 9.34000 0.06000 0.64240 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.73000 10.70000 0.03000 0.28037 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.55000 10.52000 0.03000 0.28517 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.61000 10.57000 0.04000 0.37843 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.48000 10.45000 0.03000 0.28708 安聯亞洲動態策略基金 23.39000 23.32000 0.07000 0.30017 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.06540 10.06380 0.00160 0.01590 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.82130 9.81960 0.00170 0.01731 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.55750 83.52580 0.03170 0.03795 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.43010 12.43910 -0.00900 -0.07235 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.54400 65.51570 0.02830 0.04320 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.66930 9.67640 -0.00710 -0.07337 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.58200 2.58160 0.00040 0.01549 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.50500 10.53590 -0.03090 -0.29328 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.19520 2.18930 0.00590 0.26949 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.71720 8.74350 -0.02630 -0.30079 宏利台灣動力基金 32.61000 32.63000 -0.02000 -0.06129 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.30940 10.29190 0.01750 0.17004 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.05910 10.05250 0.00660 0.06566 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.11260 8.10130 0.01130 0.13948 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.06770 8.06110 0.00660 0.08187 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.09000 11.07000 0.02000 0.18067 宏利全球債券組合基金 13.05900 13.06840 -0.00940 -0.07193 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.78270 2.78670 -0.00400 -0.14354 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.71980 11.73850 -0.01870 -0.15930 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.69180 8.70550 -0.01370 -0.15737 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.42630 2.41730 0.00900 0.37232 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.91100 10.93360 -0.02260 -0.20670 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.84540 3.86290 -0.01750 -0.45303 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.62090 0.62350 -0.00260 -0.41700 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.97000 18.05000 -0.08000 -0.44321 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.83880 11.83310 0.00570 0.04817 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.53350 10.53120 0.00230 0.02184 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.20590 10.20710 -0.00120 -0.01176 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.99920 8.99480 0.00440 0.04892 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.58850 8.58660 0.00190 0.02213 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.49820 8.49910 -0.00090 -0.01059 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.50640 8.52120 -0.01480 -0.17368 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.73430 2.73960 -0.00530 -0.19346 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39680 0.39760 -0.00080 -0.20121 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.04210 12.07110 -0.02900 -0.24024 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.90390 0.90570 -0.00180 -0.19874 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.32080 7.33880 -0.01800 -0.24527 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.02540 2.02930 -0.00390 -0.19218 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29140 0.29200 -0.00060 -0.20548 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.97520 8.99740 -0.02220 -0.24674 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32780 0.32850 -0.00070 -0.21309 宏利萬利貨幣市場基金 13.64190 13.64170 0.00020 0.00147 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.68000 2.67000 0.01000 0.37453 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.16000 12.11000 0.05000 0.41288 宏利臺灣股息收益基金 28.41000 28.53000 -0.12000 -0.42061 宏利澳幣保本基金 12.16550 12.16810 -0.00260 -0.02137 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.94000 9.90000 0.04000 0.40404 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.86000 10.82000 0.04000 0.36969 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.01000 11.00000 0.01000 0.09091 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.72000 11.66000 0.06000 0.51458 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.36000 11.35000 0.01000 0.08811 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 12.01000 12.01000 0.00000 0.00000 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.22770 10.20170 0.02600 0.25486 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.55860 9.56360 -0.00500 -0.05228 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.94730 8.95720 -0.00990 -0.11053 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.64230 10.65410 -0.01180 -0.11076 貝萊德亞美利加收益基金 9.29000 9.27000 0.02000 0.21575 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 10.10000 10.05000 0.05000 0.49751 貝萊德新台幣基金 12.93400 12.93400 0.00000 0.00000 貝萊德寶利基金 27.06000 27.11000 -0.05000 -0.18443 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.22530 11.23030 -0.00500 -0.04452 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.90410 9.95440 -0.05030 -0.50530 保德信大中華基金-人民幣 9.84000 9.79000 0.05000 0.51073 保德信大中華基金-美元 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 保德信大中華基金-新台幣 29.00000 29.03000 -0.03000 -0.10334 保德信中小型股基金 46.91000 46.86000 0.05000 0.10670 保德信中國中小基金-人民幣 9.18000 9.23000 -0.05000 -0.54171 保德信中國中小基金-美元 8.92000 9.01000 -0.09000 -0.99889 保德信中國中小基金-新臺幣 8.57000 8.66000 -0.09000 -1.03926 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.24690 9.29970 -0.05280 -0.56776 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.30570 9.35520 -0.04950 -0.52912 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.37340 9.42230 -0.04890 -0.51898 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.11940 10.17210 -0.05270 -0.51808 保德信中國品牌基金-人民幣 8.90000 9.00000 -0.10000 -1.11111 保德信中國品牌基金-美元 8.87000 8.96000 -0.09000 -1.00446 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.62000 9.71000 -0.09000 -0.92688 保德信台商全方位基金 36.32000 36.29000 0.03000 0.08267 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 30.76000 30.74000 0.02000 0.06506 保德信全球消費商機基金 18.73000 18.68000 0.05000 0.26767 保德信全球基礎建設基金 12.53000 12.53000 0.00000 0.00000 保德信全球資源基金 8.24000 8.22000 0.02000 0.24331 保德信全球醫療生化基金-美元 10.40000 10.34000 0.06000 0.58027 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 34.31000 34.14000 0.17000 0.49795 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.82310 9.82230 0.00080 0.00814 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.64050 10.63970 0.00080 0.00752 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.28470 9.28950 -0.00480 -0.05167 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.04260 10.04780 -0.00520 -0.05175 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.20380 8.21160 -0.00780 -0.09499 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.81880 10.82920 -0.01040 -0.09604 保德信亞太基金 21.92000 21.93000 -0.01000 -0.04560 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.50100 8.50090 0.00010 0.00118 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.26350 11.26340 0.00010 0.00089 保德信店頭市場基金 33.72000 33.57000 0.15000 0.44683 保德信拉丁美洲基金 6.59000 6.56000 0.03000 0.45732 保德信金平衡基金 30.64000 30.70000 -0.06000 -0.19544 保德信金滿意基金 44.08000 44.17000 -0.09000 -0.20376 保德信科技島基金 27.04000 27.06000 -0.02000 -0.07391 保德信高成長基金 96.28000 96.72000 -0.44000 -0.45492 保德信第一基金 27.00000 26.99000 0.01000 0.03705 保德信貨幣市場基金 15.76910 15.76890 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.74480 10.71400 0.03080 0.28747 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.87630 10.85150 0.02480 0.22854 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.97640 10.95110 0.02530 0.23103 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.40330 10.38540 0.01790 0.17236 保德信新世紀基金 10.64000 10.69000 -0.05000 -0.46773 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.98540 7.99690 -0.01150 -0.14381 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.79620 10.81190 -0.01570 -0.14521 保德信新興趨勢組合基金 11.29000 11.23000 0.06000 0.53428 保德信瑞騰基金 15.54610 15.54600 0.00010 0.00064 保德信歐洲組合基金 10.66000 10.62000 0.04000 0.37665 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.71320 9.72660 -0.01340 -0.13777 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.94140 9.95510 -0.01370 -0.13762 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.65180 9.66970 -0.01790 -0.18511 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.76290 9.77970 -0.01680 -0.17178 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.84430 9.85400 -0.00970 -0.09844 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.83080 9.84150 -0.01070 -0.10872 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.67620 9.69280 -0.01660 -0.17126 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.67890 9.69550 -0.01660 -0.17121 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.96880 9.98970 -0.02090 -0.20922 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.95930 9.97260 -0.01330 -0.13337 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.01710 10.02590 -0.00880 -0.08777 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.83610 9.85390 -0.01780 -0.18064 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.83590 9.85370 -0.01780 -0.18064 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.55940 9.56980 -0.01040 -0.10868 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.39770 9.41320 -0.01550 -0.16466 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.95550 1.95350 0.00200 0.10238 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.66280 2.66050 0.00230 0.08645 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29500 0.29570 -0.00070 -0.23673 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43600 0.43690 -0.00090 -0.20600 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.43690 8.45900 -0.02210 -0.26126 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.70020 11.73080 -0.03060 -0.26085 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.49460 9.48980 0.00480 0.05058 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.61830 11.61120 0.00710 0.06115 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.62240 8.64290 -0.02050 -0.23719 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.57440 10.59950 -0.02510 -0.23680 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.05280 10.06950 -0.01670 -0.16585 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.97790 9.99780 -0.01990 -0.19904 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.03380 10.04480 -0.01100 -0.10951 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.59230 10.60390 -0.01160 -0.10939 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.94230 9.95800 -0.01570 -0.15766 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.74470 9.75930 -0.01460 -0.14960 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.05060 10.06570 -0.01510 -0.15001 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.72090 9.74010 -0.01920 -0.19712 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.91080 9.92930 -0.01850 -0.18632 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.39940 10.38210 0.01730 0.16663 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.12740 6.15020 -0.02280 -0.37072 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.51840 10.55760 -0.03920 -0.37130 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64940 11.64930 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 20.09000 20.00000 0.09000 0.45000 施羅德樂活中小基金-I類型 4583.13000 4563.56000 19.57000 0.42883 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.27830 10.29310 -0.01480 -0.14379 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.29300 11.30150 -0.00850 -0.07521 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.53930 10.54950 -0.01020 -0.09669 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.14330 9.15640 -0.01310 -0.14307 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.56780 9.57510 -0.00730 -0.07624 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.37950 9.38860 -0.00910 -0.09693 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.47930 10.49430 -0.01500 -0.14293 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.02830 11.03660 -0.00830 -0.07520 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.97240 10.98300 -0.01060 -0.09651 柏瑞五國金勢力建設基金 6.30000 6.30000 0.00000 0.00000 柏瑞巨人基金 13.32000 13.30000 0.02000 0.15038 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.65460 13.65440 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 16.32000 16.34000 -0.02000 -0.12240 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.45100 13.46220 -0.01120 -0.08320 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.82580 11.83050 -0.00470 -0.03973 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.43400 12.44010 -0.00610 -0.04903 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.87970 8.88710 -0.00740 -0.08327 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.77830 6.78400 -0.00570 -0.08402 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.76330 8.76680 -0.00350 -0.03992 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.51450 8.51120 0.00330 0.03877 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.74760 10.75290 -0.00530 -0.04929 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.32800 8.32970 -0.00170 -0.02041 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.00120 12.00600 -0.00480 -0.03998 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.65290 11.66260 -0.00970 -0.08317 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.85940 11.85480 0.00460 0.03880 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.31880 11.32440 -0.00560 -0.04945 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.98260 8.99010 -0.00750 -0.08343 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.79160 9.79550 -0.00390 -0.03981 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.73220 9.72840 0.00380 0.03906 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.55880 9.56350 -0.00470 -0.04915 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.41380 9.41570 -0.00190 -0.02018 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.31840 10.31890 -0.00050 -0.00485 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.18330 10.17900 0.00430 0.04224 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.06640 10.06350 0.00290 0.02882 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.14440 10.13980 0.00460 0.04537 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 10.07140 10.07180 -0.00040 -0.00397 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.87220 9.86800 0.00420 0.04256 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.82180 9.81890 0.00290 0.02953 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.90040 9.89590 0.00450 0.04547 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.29920 10.29960 -0.00040 -0.00388 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.18320 10.17900 0.00420 0.04126 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.06650 10.06350 0.00300 0.02981 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.14450 10.13990 0.00460 0.04537 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 10.07140 10.07180 -0.00040 -0.00397 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.87240 9.86820 0.00420 0.04256 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.82180 9.81890 0.00290 0.02953 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.90040 9.89590 0.00450 0.04547 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.68750 10.68970 -0.00220 -0.02058 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.87200 11.86780 0.00420 0.03539 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.28450 11.28330 0.00120 0.01064 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.07160 9.07340 -0.00180 -0.01984 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.76670 9.76320 0.00350 0.03585 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 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柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.76690 11.75500 0.01190 0.10123 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.42340 12.41870 0.00470 0.03785 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.30060 11.30080 -0.00020 -0.00177 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.87140 9.87310 -0.00170 -0.01722 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.39960 10.38900 0.01060 0.10203 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.34360 10.33970 0.00390 0.03772 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.30300 10.30320 -0.00020 -0.00194 柏瑞環球多元資產基金-N類型 10.01240 10.01420 -0.00180 -0.01797 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.19460 10.18420 0.01040 0.10212 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.91200 11.90750 0.00450 0.03779 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.24370 10.24390 -0.00020 -0.00195 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.46000 14.32000 0.14000 0.97765 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 25.58000 26.10000 -0.52000 -1.99234 國泰大中華基金 20.50000 20.45000 0.05000 0.24450 國泰小龍基金 15.75000 15.69000 0.06000 0.38241 國泰中小成長基金 44.17000 44.02000 0.15000 0.34075 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.19860 4.21170 -0.01310 -0.31104 國泰中國內需增長基金台幣級別 18.91000 19.03000 -0.12000 -0.63058 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.71260 0.71680 -0.00420 -0.58594 國泰中國內需增長基金美元級別 0.67250 0.67660 -0.00410 -0.60597 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.18360 2.17810 0.00550 0.25251 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.64430 9.65190 -0.00760 -0.07874 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.18800 8.19440 -0.00640 -0.07810 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31570 0.31580 -0.00010 -0.03167 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.50980 11.50880 0.00100 0.00869 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.68360 1.68820 -0.00460 -0.27248 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.98930 10.01960 -0.03030 -0.30241 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33040 0.33120 -0.00080 -0.24155 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.41230 4.41960 -0.00730 -0.16517 國泰中國新興戰略基金台幣級別 19.86000 19.96000 -0.10000 -0.50100 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.64140 0.64430 -0.00290 -0.45010 國泰中港台基金人民幣級別 3.29220 3.29980 -0.00760 -0.23032 國泰中港台基金台幣級別 14.83000 14.91000 -0.08000 -0.53655 國泰中港台基金美元級別 0.48450 0.48700 -0.00250 -0.51335 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 28.07000 28.05000 0.02000 0.07130 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.35000 12.37000 -0.02000 -0.16168 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 37.26000 37.20000 0.06000 0.16129 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.37310 10.37940 -0.00630 -0.06070 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.37320 10.37960 -0.00640 -0.06166 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.37360 10.37990 -0.00630 -0.06069 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33750 0.33750 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33750 0.33750 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33750 0.33750 0.00000 0.00000 國泰台灣貨幣市場基金 12.41230 12.41220 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 28.02000 27.91000 0.11000 0.39412 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.50740 2.49410 0.01330 0.53326 國泰全球高股息基金-台幣級別 11.31000 11.29000 0.02000 0.17715 國泰全球高股息基金-美金級別 0.36800 0.36710 0.00090 0.24516 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.50580 0.50270 0.00310 0.61667 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.30000 13.28000 0.02000 0.15060 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46050 0.45940 0.00110 0.23944 國泰全球資源基金台幣級別 5.96000 5.92000 0.04000 0.67568 國泰全球資源基金美元級別 0.19130 0.18990 0.00140 0.73723 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41970 0.41830 0.00140 0.33469 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37940 0.37820 0.00120 0.31729 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.44500 0.44360 0.00140 0.31560 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.24000 11.21000 0.03000 0.26762 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.51900 0.51550 0.00350 0.67895 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.08000 21.07000 0.01000 0.04746 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 22.58000 22.63000 -0.05000 -0.22095 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.52260 2.51550 0.00710 0.28225 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.41000 11.41600 -0.00600 -0.05256 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.26080 10.26620 -0.00540 -0.05260 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.37110 0.37120 -0.00010 -0.02694 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.33380 0.33380 0.00000 0.00000 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50690 0.50510 0.00180 0.35637 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.86000 11.91000 -0.05000 -0.41982 國泰亞洲成長基金美元級別 0.39900 0.40050 -0.00150 -0.37453 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 19.20000 19.15000 0.05000 0.26110 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.62520 0.62330 0.00190 0.30483 國泰科技生化基金 35.56000 35.37000 0.19000 0.53718 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 27.85000 27.80000 0.05000 0.17986 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.04000 13.07000 -0.03000 -0.22953 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.68650 39.62310 0.06340 0.16001 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.39440 19.43440 -0.04000 -0.20582 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.62350 19.55490 0.06860 0.35081 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 40.18050 40.20610 -0.02560 -0.06367 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.39210 41.39520 -0.00310 -0.00749 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.31660 43.33010 -0.01350 -0.03116 國泰紐幣2021保本基金 12.17490 12.17060 0.00430 0.03533 國泰紐幣八年期保本基金 12.46860 12.46500 0.00360 0.02888 國泰紐幣保本基金 12.43350 12.43420 -0.00070 -0.00563 國泰高科技基金 13.22000 13.14000 0.08000 0.60883 國泰國泰基金台幣I級別 23.75000 23.63000 0.12000 0.50783 國泰國泰基金台幣級別 23.75000 23.63000 0.12000 0.50783 國泰富時中國A50基金 18.13000 18.38000 -0.25000 -1.36017 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33720 0.33710 0.00010 0.02966 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47040 0.46860 0.00180 0.38412 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.68000 11.61000 0.07000 0.60293 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.37860 0.37630 0.00230 0.61121 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.52830 0.52320 0.00510 0.97477 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.92000 10.91000 0.01000 0.09166 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35430 0.35350 0.00080 0.22631 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49430 0.49150 0.00280 0.56968 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.53130 10.55970 -0.02840 -0.26895 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.56040 7.58080 -0.02040 -0.26910 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35610 0.35700 -0.00090 -0.25210 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25370 0.25430 -0.00060 -0.23594 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.23200 2.23030 0.00170 0.07622 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 10.01020 10.03690 -0.02670 -0.26602 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.32500 0.32570 -0.00070 -0.21492 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 40.02770 40.12280 -0.09510 -0.23702 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 19.14000 19.36000 -0.22000 -1.13636 國泰新興市場基金台幣級別 11.89000 11.90000 -0.01000 -0.08403 國泰新興市場基金美元級別 0.38730 0.38760 -0.00030 -0.07740 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.22410 2.22120 0.00290 0.13056 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.46560 1.46370 0.00190 0.12981 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33640 0.33690 -0.00050 -0.14841 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36240 0.36300 -0.00060 -0.16529 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22390 0.22420 -0.00030 -0.13381 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.31650 10.33410 -0.01760 -0.17031 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.67090 6.68220 -0.01130 -0.16911 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.53000 13.51000 0.02000 0.14804 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 37.80000 37.93000 -0.13000 -0.34274 國泰價值卓越基金 15.69000 15.59000 0.10000 0.64144 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.54000 11.49000 0.05000 0.43516 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.39510 0.39330 0.00180 0.45767 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.85730 38.94630 -0.08900 -0.22852 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.93000 21.84000 0.09000 0.41209 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.60000 19.60000 0.00000 0.00000 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 20.29000 20.17000 0.12000 0.59494 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.09070 12.09460 -0.00390 -0.03225 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39680 0.39680 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.64510 9.64050 0.00460 0.04772 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.33090 8.35400 -0.02310 -0.27651 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.72060 10.71560 0.00500 0.04666 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.36670 9.39260 -0.02590 -0.27575 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.18950 11.18880 0.00070 0.00626 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.84870 9.88400 -0.03530 -0.35714 第一金大中華基金 28.40000 28.21000 0.19000 0.67352 第一金小型精選基金 39.49000 39.19000 0.30000 0.76550 第一金中國世紀基金-人民幣 13.07000 13.09000 -0.02000 -0.15279 第一金中國世紀基金-美元 8.23670 8.27520 -0.03850 -0.46525 第一金中國世紀基金-美元-N 8.23750 8.27600 -0.03850 -0.46520 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.64000 9.69000 -0.05000 -0.51600 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.64000 9.69000 -0.05000 -0.51600 第一金中概平衡基金 26.89000 26.79000 0.10000 0.37327 第一金台灣貨幣市場基金 15.25230 15.25210 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.86400 177.86200 0.00200 0.00112 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.24900 10.19450 0.05450 0.53460 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.24900 10.19450 0.05450 0.53460 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.39000 10.34000 0.05000 0.48356 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.39000 10.34000 0.05000 0.48356 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.84700 14.75950 0.08750 0.59284 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.84750 14.76010 0.08740 0.59214 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 14.20000 14.12000 0.08000 0.56657 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.20000 14.13000 0.07000 0.49540 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.89810 9.89670 0.00140 0.01415 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.90150 9.90010 0.00140 0.01414 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.54260 9.54390 -0.00130 -0.01362 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.56760 9.56890 -0.00130 -0.01359 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.37710 10.37550 0.00160 0.01542 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.01460 10.01600 -0.00140 -0.01398 第一金全球大趨勢基金 24.27000 24.13000 0.14000 0.58019 第一金全球不動產證券化基金A 8.38140 8.35590 0.02550 0.30517 第一金全球不動產證券化基金B 5.96020 5.94210 0.01810 0.30461 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.48950 9.48840 0.00110 0.01159 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.49060 9.48960 0.00100 0.01054 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.21000 9.20000 0.01000 0.10870 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.85100 9.84990 0.00110 0.01117 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.85230 9.85120 0.00110 0.01117 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.66620 8.65790 0.00830 0.09587 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.24210 10.23230 0.00980 0.09578 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.70560 9.69430 0.01130 0.11656 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.70480 9.69350 0.01130 0.11657 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.99390 7.99000 0.00390 0.04881 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.86670 8.86400 0.00270 0.03046 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.86720 8.86440 0.00280 0.03159 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.20300 11.19010 0.01290 0.11528 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.20400 11.19100 0.01300 0.11616 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.03040 10.02550 0.00490 0.04888 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.83180 14.82720 0.00460 0.03102 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.62560 14.58880 0.03680 0.25225 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.64380 14.60700 0.03680 0.25193 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.74000 13.71000 0.03000 0.21882 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.77000 13.74000 0.03000 0.21834 第一金亞洲科技基金 19.52000 19.46000 0.06000 0.30832 第一金亞洲新興市場基金 13.45000 13.54000 -0.09000 -0.66470 第一金店頭市場基金 10.01000 9.90000 0.11000 1.11111 第一金創新趨勢基金 25.41000 25.32000 0.09000 0.35545 第一金電子基金 35.63000 35.47000 0.16000 0.45109 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 21.08000 21.09000 -0.01000 -0.04742 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 18.71000 18.68000 0.03000 0.16060 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 8.99000 8.98000 0.01000 0.11136 統一大中華中小基金(美元) 8.28000 8.30000 -0.02000 -0.24096 統一大中華中小基金(新台幣) 12.19000 12.21000 -0.02000 -0.16380 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.46000 10.42000 0.04000 0.38388 統一大東協高股息基金(美元) 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 統一大東協高股息基金(新台幣) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 統一大滿貫基金-A類型 36.26000 36.22000 0.04000 0.11044 統一大滿貫基金-I類型 36.26000 36.22000 0.04000 0.11044 統一大龍印基金 15.32000 15.33000 -0.01000 -0.06523 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.58000 9.63000 -0.05000 -0.51921 統一大龍騰中國基金(美元) 8.84000 8.91000 -0.07000 -0.78563 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.99000 10.08000 -0.09000 -0.89286 統一中小基金 26.85000 26.94000 -0.09000 -0.33408 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.81610 9.79390 0.02220 0.22667 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.23500 9.24040 -0.00540 -0.05844 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.94040 8.94870 -0.00830 -0.09275 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.66270 11.63630 0.02640 0.22688 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.89960 10.90610 -0.00650 -0.05960 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.54690 10.55680 -0.00990 -0.09378 統一台灣動力基金 18.40000 18.46000 -0.06000 -0.32503 統一全天候基金-A類型 114.16000 114.69000 -0.53000 -0.46212 統一全天候基金-I類型 114.19000 114.71000 -0.52000 -0.45332 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.99210 8.93180 0.06030 0.67512 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.76460 8.73080 0.03380 0.38714 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.72470 8.69370 0.03100 0.35658 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.30130 9.23890 0.06240 0.67541 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.06590 9.03080 0.03510 0.38867 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.02460 8.99240 0.03220 0.35808 統一全球債券組合基金 11.95520 11.96080 -0.00560 -0.04682 統一全球新科技基金(人民幣) 16.78000 16.55000 0.23000 1.38973 統一全球新科技基金(美元) 15.91000 15.73000 0.18000 1.14431 統一全球新科技基金(新台幣) 15.18000 15.01000 0.17000 1.13258 統一亞太基金 26.39000 26.35000 0.04000 0.15180 統一亞洲大金磚基金 12.90000 12.92000 -0.02000 -0.15480 統一奔騰基金 63.04000 63.24000 -0.20000 -0.31626 統一強棒貨幣市場基金 16.66060 16.66040 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.71000 10.72000 -0.01000 -0.09328 統一強漢基金(美元) 9.72000 9.75000 -0.03000 -0.30769 統一強漢基金(新台幣) 25.44000 25.53000 -0.09000 -0.35253 統一統信基金 33.10000 33.08000 0.02000 0.06046 統一黑馬基金 63.29000 63.54000 -0.25000 -0.39345 統一新亞洲科技能源基金 19.07000 19.03000 0.04000 0.21019 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.97090 7.97520 -0.00430 -0.05392 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.12570 10.13120 -0.00550 -0.05429 統一經建基金 48.22000 48.44000 -0.22000 -0.45417 統一龍馬基金 73.10000 73.12000 -0.02000 -0.02735 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 22.78000 22.73000 0.05000 0.21997 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 49.64000 49.16000 0.48000 0.97640 野村中國機會基金 13.39000 13.47000 -0.08000 -0.59391 野村巴西基金 5.06000 4.99000 0.07000 1.40281 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.21000 12.20000 0.01000 0.08197 野村台灣高股息基金 24.31000 24.19000 0.12000 0.49607 野村台灣運籌基金 37.58000 37.54000 0.04000 0.10655 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.49140 9.47950 0.01190 0.12553 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.42490 9.42120 0.00370 0.03927 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.47380 9.46800 0.00580 0.06126 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.69710 9.68490 0.01220 0.12597 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.58150 9.57770 0.00380 0.03968 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.54060 9.53470 0.00590 0.06188 野村平衡基金 19.78000 19.73000 0.05000 0.25342 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.40000 9.41000 -0.01000 -0.10627 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.91000 9.86000 0.05000 0.50710 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.60000 13.61000 -0.01000 -0.07348 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.24000 11.18000 0.06000 0.53667 野村全球生技醫療基金 18.40000 18.27000 0.13000 0.71155 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 9.99160 9.97640 0.01520 0.15236 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.99330 9.99650 -0.00320 -0.03201 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.98940 9.99410 -0.00470 -0.04703 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 9.99160 9.97640 0.01520 0.15236 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.99330 9.99650 -0.00320 -0.03201 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.98940 9.99410 -0.00470 -0.04703 野村全球品牌基金 28.81000 28.74000 0.07000 0.24356 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.46000 13.42000 0.04000 0.29806 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.52000 11.47000 0.05000 0.43592 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 20.13000 20.07000 0.06000 0.29895 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.67000 12.60000 0.07000 0.55556 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.05260 10.05220 0.00040 0.00398 野村全球短期收益基金-美元計價 10.48450 10.49150 -0.00700 -0.06672 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.38820 10.39520 -0.00700 -0.06734 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.62610 9.62070 0.00540 0.05613 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.37610 9.37210 0.00400 0.04268 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.95790 8.95560 0.00230 0.02568 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.32520 11.31910 0.00610 0.05389 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.80980 10.80520 0.00460 0.04257 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.38990 10.38720 0.00270 0.02599 野村成長基金 29.97000 30.02000 -0.05000 -0.16656 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.98630 8.97200 0.01430 0.15938 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.99020 8.98070 0.00950 0.10578 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.14390 9.13840 0.00550 0.06019 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.47140 9.45610 0.01530 0.16180 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.38030 9.37040 0.00990 0.10565 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.54240 9.53660 0.00580 0.06082 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.92000 8.91000 0.01000 0.11223 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.76000 12.75000 0.01000 0.07843 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.43000 9.43310 -0.00310 -0.03286 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.49070 9.49780 -0.00710 -0.07475 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.59400 9.60480 -0.01080 -0.11244 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.97610 9.98230 -0.00620 -0.06211 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.94880 9.95620 -0.00740 -0.07433 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.06300 10.07440 -0.01140 -0.11316 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.57710 8.57970 -0.00260 -0.03030 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.16050 9.15840 0.00210 0.02293 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.02640 9.02730 -0.00090 -0.00997 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.06650 13.07040 -0.00390 -0.02984 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.10120 12.09880 0.00240 0.01984 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.85640 9.85740 -0.00100 -0.01014 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00300 10.00000 0.00300 0.03000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.24360 10.23760 0.00600 0.05861 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.89730 9.89360 0.00370 0.03740 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.44300 9.44070 0.00230 0.02436 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.27260 11.27000 0.00260 0.02307 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.22570 10.22080 0.00490 0.04794 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.29100 11.27190 0.01910 0.16945 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.78150 10.77270 0.00880 0.08169 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.55900 10.55310 0.00590 0.05591 野村泰國基金 42.81000 42.86000 -0.05000 -0.11666 野村高科技基金 11.74000 11.71000 0.03000 0.25619 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.32660 10.31730 0.00930 0.09014 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.47400 10.45140 0.02260 0.21624 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.89690 10.78570 0.11120 1.03099 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.81970 9.80630 0.01340 0.13665 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.73360 9.72460 0.00900 0.09255 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.63060 9.60020 0.03040 0.31666 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.05040 12.02360 0.02680 0.22289 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.56690 13.41370 0.15320 1.14212 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.97150 10.95650 0.01500 0.13691 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.88210 10.87210 0.01000 0.09198 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.02490 10.99060 0.03430 0.31208 野村貨幣市場基金 16.26810 16.26790 0.00020 0.00123 野村新馬基金 16.04000 16.12000 -0.08000 -0.49628 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.04730 10.03910 0.00820 0.08168 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.97750 10.00510 -0.02760 -0.27586 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.97190 9.99940 -0.02750 -0.27502 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.85370 9.84610 0.00760 0.07719 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.81650 9.81650 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.81460 9.81310 0.00150 0.01529 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.85370 9.84610 0.00760 0.07719 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.81650 9.81650 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.81460 9.81310 0.00150 0.01529 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.86150 9.87300 -0.01150 -0.11648 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.81760 9.83840 -0.02080 -0.21142 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.80380 9.82630 -0.02250 -0.22898 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.86150 9.87300 -0.01150 -0.11648 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.81760 9.83840 -0.02080 -0.21142 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.80380 9.82630 -0.02250 -0.22898 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.10300 10.10760 -0.00460 -0.04551 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.94820 7.95080 -0.00260 -0.03270 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.78170 11.78560 -0.00390 -0.03309 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.24000 7.24000 0.00000 0.00000 野村精選貨幣市場基金 12.07950 12.07950 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.49000 12.49000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.62000 11.65000 -0.03000 -0.25751 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.33000 11.38000 -0.05000 -0.43937 野村歐洲高股息基金季配型 7.99000 8.01000 -0.02000 -0.24969 野村歐洲高股息基金累積型 11.33000 11.36000 -0.03000 -0.26408 野村積極成長基金 12.65000 12.67000 -0.02000 -0.15785 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.51000 9.48000 0.03000 0.31646 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 34.66000 34.56000 0.10000 0.28935 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.34700 10.34700 0.00000 0.00000 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.64470 8.64250 0.00220 0.02546 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.97460 7.97530 -0.00070 -0.00878 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.89990 7.90120 -0.00130 -0.01645 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.73360 11.73180 0.00180 0.01534 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.57260 10.57340 -0.00080 -0.00757 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.50600 10.50770 -0.00170 -0.01618 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.83000 10.76000 0.07000 0.65056 野村環球基金-人民幣計價 16.56000 16.43000 0.13000 0.79124 野村環球基金-美元計價 12.92000 12.83000 0.09000 0.70148 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 18.02000 17.90000 0.12000 0.67039 野村鴻利基金 22.79000 22.73000 0.06000 0.26397 野村鴻揚貨幣市場基金 16.85970 16.85960 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 20.35000 20.34000 0.01000 0.04916 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.53000 9.48000 0.05000 0.52743 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 14.13000 14.30000 -0.17000 -1.18881 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.93000 14.94000 -0.01000 -0.06693 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.14110 10.14610 -0.00500 -0.04928 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.30600 13.31280 -0.00680 -0.05108 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.44840 9.47430 -0.02590 -0.27337 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.44030 9.46460 -0.02430 -0.25675 凱基台商天下基金 13.34000 13.27000 0.07000 0.52751 凱基台灣精五門基金 20.94000 20.93000 0.01000 0.04778 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.89090 10.86710 0.02380 0.21901 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.93000 13.85000 0.08000 0.57762 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.67820 12.64470 0.03350 0.26493 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.45000 12.42000 0.03000 0.24155 凱基凱旋貨幣市場基金 11.54410 11.54400 0.00010 0.00087 凱基開創基金 27.44000 27.42000 0.02000 0.07294 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 23.40000 23.20000 0.20000 0.86207 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.75280 22.54160 0.21120 0.93693 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.62000 17.64000 -0.02000 -0.11338 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.88960 16.90090 -0.01130 -0.06686 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.76000 7.74000 0.02000 0.25840 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 12.41000 12.33000 0.08000 0.64882 凱基銀髮商機基金-美元計價B 12.18100 12.14080 0.04020 0.33111 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.61000 11.58000 0.03000 0.25907 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.15570 12.05500 0.10070 0.83534 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.42000 12.32000 0.10000 0.81169 凱基護城河基金-台幣計價A 13.63000 13.59000 0.04000 0.29433 凱基護城河基金-美元計價B 13.39810 13.35260 0.04550 0.34076 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.15000 13.30000 -0.15000 -1.12782 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 38.05000 37.14000 0.91000 2.45019 富邦NASDAQ-100基金 32.14000 31.76000 0.38000 1.19647 富邦上証180基金 27.59000 27.95000 -0.36000 -1.28801 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19520 0.19620 -0.00100 -0.50968 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.00000 6.03000 -0.03000 -0.49751 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.82000 7.76000 0.06000 0.77320 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 35.34000 36.06000 -0.72000 -1.99667 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.40870 11.40500 0.00370 0.03244 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.54980 10.55480 -0.00500 -0.04737 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.16390 10.19500 -0.03110 -0.30505 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.96860 9.96540 0.00320 0.03211 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.14410 9.14840 -0.00430 -0.04700 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.81690 8.84390 -0.02700 -0.30530 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.18360 20.22780 -0.04420 -0.21851 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.34790 11.34690 0.00100 0.00881 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.41840 10.45530 -0.03690 -0.35293 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.89620 12.88520 0.01100 0.08537 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89780 1.89700 0.00080 0.04217 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.39990 9.39190 0.00800 0.08518 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43130 1.43080 0.00050 0.03495 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.76580 11.76160 0.00420 0.03571 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71740 1.71880 -0.00140 -0.08145 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.15840 10.15490 0.00350 0.03447 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50170 1.50290 -0.00120 -0.07985 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.54000 14.56000 -0.02000 -0.13736 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 23.41000 23.39000 0.02000 0.08551 富邦日本東証基金 22.31000 22.36000 -0.05000 -0.22361 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 44.89000 45.14000 -0.25000 -0.55383 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 49.80000 50.09000 -0.29000 -0.57896 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 54.17000 54.08000 0.09000 0.16642 富邦台灣心基金 23.23000 23.16000 0.07000 0.30225 富邦台灣釆吉50基金 50.73000 50.63000 0.10000 0.19751 富邦台灣科技指數基金 57.43000 56.84000 0.59000 1.03800 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.44580 41.39810 0.04770 0.11522 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.41320 41.39610 0.01710 0.04131 富邦全球不動產基金-(美元) 0.30020 0.29960 0.00060 0.20027 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.42000 9.41000 0.01000 0.10627 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.50730 2.50150 0.00580 0.23186 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33950 0.33990 -0.00040 -0.11768 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.54900 10.55970 -0.01070 -0.10133 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.17500 2.17000 0.00500 0.23041 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32520 0.32550 -0.00030 -0.09217 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.09230 9.10150 -0.00920 -0.10108 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 24.60000 24.79000 -0.19000 -0.76644 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.55000 13.49000 0.06000 0.44477 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 34.52000 34.85000 -0.33000 -0.94692 富邦吉祥貨幣市場基金 15.64130 15.64110 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.92490 40.03330 -0.10840 -0.27077 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 40.00340 39.95510 0.04830 0.12089 富邦長紅基金 66.48000 66.17000 0.31000 0.46849 富邦科技基金 25.41000 25.23000 0.18000 0.71344 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.45860 40.46060 -0.00200 -0.00494 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.26600 40.17510 0.09090 0.22626 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.36910 39.36110 0.00800 0.02032 富邦恒生國企ETF基金 20.59000 20.80000 -0.21000 -1.00962 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.87000 13.77000 0.10000 0.72622 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 28.64000 29.12000 -0.48000 -1.64835 富邦高成長基金 25.39000 25.31000 0.08000 0.31608 富邦基金 14.01000 13.96000 0.05000 0.35817 富邦基金I類型 14.01000 13.96000 0.05000 0.35817 富邦深証100基金 9.06000 9.21000 -0.15000 -1.62866 富邦富時歐洲ETF基金 20.85000 20.88000 -0.03000 -0.14368 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41350 0.41370 -0.00020 -0.04834 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.35990 12.35710 0.00280 0.02266 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.55680 9.55470 0.00210 0.02198 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30660 0.30670 -0.00010 -0.03261 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.89190 8.88990 0.00200 0.02250 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.31360 9.35850 -0.04490 -0.47978 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.79250 9.84550 -0.05300 -0.53832 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.20010 9.24450 -0.04440 -0.48029 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.66330 9.71560 -0.05230 -0.53831 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.93000 21.11000 -0.18000 -0.85268 富邦精準基金 47.93000 47.96000 -0.03000 -0.06255 富邦精銳中小基金 12.02000 12.00000 0.02000 0.16667 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 19.37000 19.45000 -0.08000 -0.41131 富邦臺灣公司治理100基金 22.74000 22.74000 0.00000 0.00000 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.34000 7.33000 0.01000 0.13643 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 16.34000 16.39000 -0.05000 -0.30506 富邦標普美國特別股ETF基金 20.07000 20.05000 0.02000 0.09975 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.33170 10.30100 0.03070 0.29803 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.27460 10.28450 -0.00990 -0.09626 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.37590 10.39220 -0.01630 -0.15685 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.05050 10.02060 0.02990 0.29839 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.95000 9.95960 -0.00960 -0.09639 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.03010 10.04590 -0.01580 -0.15728 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 31.34000 31.39000 -0.05000 -0.15929 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.72580 8.72030 0.00550 0.06307 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.26440 9.25970 0.00470 0.05076 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.97860 8.97360 0.00500 0.05572 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.71340 9.70710 0.00630 0.06490 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.72750 9.72250 0.00500 0.05143 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.42930 9.42400 0.00530 0.05624 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.50360 9.49820 0.00540 0.05685 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.49450 8.49620 -0.00170 -0.02001 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.52990 9.53250 -0.00260 -0.02728 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.99990 9.00190 -0.00200 -0.02222 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.55100 10.55270 -0.00170 -0.01611 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.32650 10.32930 -0.00280 -0.02711 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.82580 9.82810 -0.00230 -0.02340 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.12640 9.12840 -0.00200 -0.02191 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.65720 9.65940 -0.00220 -0.02278 富達卓越領航全球組合基金 15.62000 15.57000 0.05000 0.32113 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.66810 8.67110 -0.00300 -0.03460 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.37990 9.38420 -0.00430 -0.04582 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.05450 9.05820 -0.00370 -0.04085 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.86670 9.87020 -0.00350 -0.03546 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.83630 9.84080 -0.00450 -0.04573 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.53120 9.53500 -0.00380 -0.03985 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.14710 9.15080 -0.00370 -0.04043 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.60310 9.60690 -0.00380 -0.03955 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.32000 9.30000 0.02000 0.21505 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.81000 8.82000 -0.01000 -0.11338 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.12000 8.16000 -0.04000 -0.49020 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.37000 9.45000 -0.08000 -0.84656 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.12000 9.21000 -0.09000 -0.97720 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.65410 9.63180 0.02230 0.23152 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.17410 9.16960 0.00450 0.04908 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.77770 8.77550 0.00220 0.02507 富蘭克林華美中華基金 12.75000 12.70000 0.05000 0.39370 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.45000 21.41000 0.04000 0.18683 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.69000 20.68000 0.01000 0.04836 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.24000 11.19000 0.05000 0.44683 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.86000 10.83000 0.03000 0.27701 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.90680 7.90880 -0.00200 -0.02529 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.04010 9.04090 -0.00080 -0.00885 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.71950 9.72020 -0.00070 -0.00720 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.26020 9.26250 -0.00230 -0.02483 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.16910 11.16640 0.00270 0.02418 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.82300 8.82080 0.00220 0.02494 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.25270 9.25050 0.00220 0.02378 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.34920 13.34660 0.00260 0.01948 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.35170 10.34980 0.00190 0.01836 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.19590 10.19630 -0.00040 -0.00392 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.73200 7.73230 -0.00030 -0.00388 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.21100 9.21130 -0.00030 -0.00326 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.77350 10.77680 -0.00330 -0.03062 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.62950 7.63190 -0.00240 -0.03145 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.10800 9.11080 -0.00280 -0.03073 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.49070 10.49170 -0.00100 -0.00953 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.77680 7.77750 -0.00070 -0.00900 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.17580 8.18720 -0.01140 -0.13924 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.18880 9.19940 -0.01060 -0.11522 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.96070 9.97220 -0.01150 -0.11532 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.58030 12.59780 -0.01750 -0.13891 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.80000 8.79000 0.01000 0.11377 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 9.01000 9.00000 0.01000 0.11111 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.38000 9.34000 0.04000 0.42827 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.79000 10.74000 0.05000 0.46555 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 9.33000 9.24000 0.09000 0.97403 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.98000 11.86000 0.12000 1.01180 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.38000 9.37000 0.01000 0.10672 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.79000 8.78000 0.01000 0.11390 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.57000 10.54000 0.03000 0.28463 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.55000 9.52000 0.03000 0.31513 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.46800 13.42700 0.04100 0.30535 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.77000 9.73000 0.04000 0.41110 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242 富蘭克林華美第一富基金 41.20000 41.25000 -0.05000 -0.12121 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.30430 10.30420 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.68000 9.64000 0.04000 0.41494 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.08000 10.04000 0.04000 0.39841 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.86000 9.83000 0.03000 0.30519 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.90000 14.75000 0.15000 1.01695 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.96000 13.86000 0.10000 0.72150 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 16.13000 16.02000 0.11000 0.68664 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.95290 7.98410 -0.03120 -0.39078 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.88050 10.90250 -0.02200 -0.20179 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.52840 9.54550 -0.01710 -0.17914 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.92470 10.94430 -0.01960 -0.17909 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.82490 6.84260 -0.01770 -0.25867 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.99630 9.01760 -0.02130 -0.23620 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.07050 10.09430 -0.02380 -0.23578 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.44960 10.47670 -0.02710 -0.25867 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華1至5年期高收益債券基金 20.50000 20.48000 0.02000 0.09766 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 復華人民幣貨幣市場基金 11.63180 11.63100 0.00080 0.00688 復華人生目標基金 39.13250 39.20440 -0.07190 -0.18340 復華大中華中小策略基金 9.16000 9.14000 0.02000 0.21882 復華中小精選基金 76.85000 76.68000 0.17000 0.22170 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 49.87240 49.98170 -0.10930 -0.21868 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.19000 9.21000 -0.02000 -0.21716 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.22000 8.26000 -0.04000 -0.48426 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.47000 11.45000 0.02000 0.17467 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.54000 10.52000 0.02000 0.19011 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 復華六年到期新興市場債券基金 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 復華台灣智能基金 12.36000 12.35000 0.01000 0.08097 復華全方位基金 31.69000 31.83000 -0.14000 -0.43984 復華全球大趨勢基金-美元 14.22000 14.06000 0.16000 1.13798 復華全球大趨勢基金-新臺幣 22.22000 21.98000 0.24000 1.09190 復華全球平衡基金-美元 9.73000 9.69000 0.04000 0.41280 復華全球平衡基金-新臺幣 20.61000 20.52000 0.09000 0.43860 復華全球物聯網科技基金-美元 17.40000 17.18000 0.22000 1.28056 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 16.65000 16.45000 0.20000 1.21581 復華全球原物料基金 9.66000 9.60000 0.06000 0.62500 復華全球消費基金-新臺幣 13.79000 13.73000 0.06000 0.43700 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.47490 11.48310 -0.00820 -0.07141 復華全球債券基金 13.43540 13.45290 -0.01750 -0.13008 復華全球債券組合基金 14.64000 14.65000 -0.01000 -0.06826 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.99000 14.96000 0.03000 0.20053 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.51000 10.48000 0.03000 0.28626 復華全球戰略配置強基金-美元 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.98000 10.96000 0.02000 0.18248 復華有利貨幣市場基金 13.43710 13.43700 0.00010 0.00074 復華亞太平衡基金 12.06000 12.06000 0.00000 0.00000 復華亞太成長基金 15.38000 15.22000 0.16000 1.05125 復華亞太神龍科技基金-美元 10.23000 10.15000 0.08000 0.78818 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.77000 10.70000 0.07000 0.65421 復華東協世紀基金 12.53000 12.54000 -0.01000 -0.07974 復華南非幣長期收益基金A 13.05000 13.10000 -0.05000 -0.38168 復華南非幣長期收益基金B 8.09000 8.12000 -0.03000 -0.36946 復華南非幣短期收益基金A 13.53000 13.54000 -0.01000 -0.07386 復華南非幣短期收益基金B 8.98000 8.99000 -0.01000 -0.11123 復華美國新星基金-美元 13.48000 13.33000 0.15000 1.12528 復華美國新星基金-新臺幣 13.55000 13.41000 0.14000 1.04400 復華恒生基金 21.05000 21.23000 -0.18000 -0.84786 復華恒生單日反向一倍基金 8.67000 8.61000 0.06000 0.69686 復華恒生單日正向二倍基金 31.80000 32.30000 -0.50000 -1.54799 復華神盾基金 26.32000 26.36900 -0.04900 -0.18582 復華高成長基金 69.63000 69.71000 -0.08000 -0.11476 復華高益策略組合基金 13.07000 13.07000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.39810 14.39790 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 19.84000 19.81000 0.03000 0.15144 復華富時台灣高股息低波動基金 53.04000 53.36000 -0.32000 -0.59970 復華復華基金 21.85000 21.87000 -0.02000 -0.09145 復華華人世紀基金 16.89000 16.89000 0.00000 0.00000 復華傳家二號基金 31.31700 31.41560 -0.09860 -0.31386 復華傳家基金 25.08950 25.09870 -0.00920 -0.03666 復華奧林匹克全球組合基金 14.94000 14.94000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.76000 11.73000 0.03000 0.25575 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.37000 14.35000 0.02000 0.13937 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 復華新興人民幣短期收益基金 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533 復華新興人民幣債券基金A 11.74000 11.74000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.00000 8.99000 0.01000 0.11123 復華新興市場10年期以上債券基金 19.53000 19.52000 0.01000 0.05123 復華新興市場高收益債券基金A 9.34000 9.34000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金B 5.51000 5.51000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.26000 12.27000 -0.01000 -0.08150 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.29000 12.31000 -0.02000 -0.16247 復華新興市場短期收益基金 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.03000 9.02000 0.01000 0.11086 復華滬深300 A股基金 20.53000 20.79000 -0.26000 -1.25060 復華數位經濟基金 60.05000 59.66000 0.39000 0.65370 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 惠理康和兩岸價值基金 11.21000 11.20000 0.01000 0.08929 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.72090 9.72850 -0.00760 -0.07812 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.55430 9.56330 -0.00900 -0.09411 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.87470 9.88230 -0.00760 -0.07691 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.67610 9.68530 -0.00920 -0.09499 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.55810 9.57300 -0.01490 -0.15565 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.01630 10.03770 -0.02140 -0.21320 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.55120 9.56140 -0.01020 -0.10668 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.00960 10.02620 -0.01660 -0.16557 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.55040 9.56060 -0.01020 -0.10669 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.01250 10.02910 -0.01660 -0.16552 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.85300 9.85060 0.00240 0.02436 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.57700 10.55130 0.02570 0.24357 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.86040 9.87420 -0.01380 -0.13976 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.85310 9.85070 0.00240 0.02436 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.57520 10.54950 0.02570 0.24361 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.86040 9.87420 -0.01380 -0.13976 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.86200 9.88130 -0.01930 -0.19532 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.27120 9.25970 0.01150 0.12419 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.42920 8.44930 -0.02010 -0.23789 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.36550 8.39040 -0.02490 -0.29677 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.53070 11.51630 0.01440 0.12504 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.50780 10.53280 -0.02500 -0.23735 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.54740 10.57880 -0.03140 -0.29682 景順主流基金 18.26000 18.27000 -0.01000 -0.05473 景順台灣科技基金 31.92000 31.91000 0.01000 0.03134 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.43000 9.41000 0.02000 0.21254 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.27000 11.24000 0.03000 0.26690 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.77000 10.74000 0.03000 0.27933 景順全球科技基金 23.28000 23.09000 0.19000 0.82287 景順全球康健基金 19.59000 19.50000 0.09000 0.46154 景順貨幣市場基金 15.93810 15.93790 0.00020 0.00125 景順潛力基金 33.57000 33.58000 -0.01000 -0.02978 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.23000 15.14000 0.09000 0.59445 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.17000 14.09000 0.08000 0.56778 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 11.19000 11.14000 0.05000 0.44883 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.32000 11.27000 0.05000 0.44366 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.41000 11.35000 0.06000 0.52863 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.55000 11.49000 0.06000 0.52219 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.74000 10.75000 -0.01000 -0.09302 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.67560 8.66700 0.00860 0.09923 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.99570 8.00910 -0.01340 -0.16731 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.10950 11.09890 0.01060 0.09550 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.21730 10.23440 -0.01710 -0.16708 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.66000 7.68000 -0.02000 -0.26042 華南永昌中國A股基金(美元) 7.40000 7.44000 -0.04000 -0.53763 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.81000 10.88000 -0.07000 -0.64338 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.32080 9.32900 -0.00820 -0.08790 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.46870 9.48250 -0.01380 -0.14553 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.60420 9.61260 -0.00840 -0.08739 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.75900 9.77340 -0.01440 -0.14734 華南永昌永昌基金 19.51000 19.41000 0.10000 0.51520 華南永昌全球亨利組合基金 14.29170 14.29920 -0.00750 -0.05245 華南永昌全球神農水資源基金 10.29000 10.23000 0.06000 0.58651 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.15000 10.12000 0.03000 0.29644 華南永昌全球精品基金 16.61000 16.61000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.78000 11.74000 0.04000 0.34072 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.69000 11.66000 0.03000 0.25729 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 14.10000 14.04000 0.06000 0.42735 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.92000 13.87000 0.05000 0.36049 華南永昌物聯網精選基金 11.81000 11.77000 0.04000 0.33985 華南永昌策略報酬基金 10.00000 10.03000 -0.03000 -0.29910 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.20560 16.20530 0.00030 0.00185 華南永昌龍盈平衡基金 24.37910 24.32430 0.05480 0.22529 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.93800 11.93790 0.00010 0.00084 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.19080 10.18690 0.00390 0.03828 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.13020 10.16240 -0.03220 -0.31685 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.84470 9.84090 0.00380 0.03861 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.75590 9.78700 -0.03110 -0.31777 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.00820 10.00380 0.00440 0.04398 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.89180 9.92290 -0.03110 -0.31342 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.76460 9.76040 0.00420 0.04303 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.64430 9.67460 -0.03030 -0.31319 華頓中小型基金 27.66000 27.59000 0.07000 0.25372 華頓中國多重機會平衡基金 11.75060 11.71790 0.03270 0.27906 華頓台灣基金 29.23000 29.24000 -0.01000 -0.03420 華頓平安貨幣市場基金 11.52040 11.52020 0.00020 0.00174 華頓全球時尚精品基金 18.10000 18.04000 0.06000 0.33259 華頓全球高收益債券基金A 13.40180 13.40900 -0.00720 -0.05370 華頓全球高收益債券基金B 8.30750 8.31200 -0.00450 -0.05414 華頓全球黑鑽油源基金 5.89000 5.87000 0.02000 0.34072 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.63700 2.63510 0.00190 0.07210 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.87920 11.92080 -0.04160 -0.34897 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.38690 0.38800 -0.00110 -0.28351 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.40480 11.41350 -0.00870 -0.07623 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.37290 10.37270 0.00020 0.00193 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.21410 10.26490 -0.05080 -0.49489 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.22020 9.26610 -0.04590 -0.49535 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.46920 10.51520 -0.04600 -0.43746 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.49010 9.53080 -0.04070 -0.42704 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.35000 11.34000 0.01000 0.08818 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.84000 9.88000 -0.04000 -0.40486 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.61000 10.64000 -0.03000 -0.28195 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.48660 2.48470 0.00190 0.07647 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.03960 2.03280 0.00680 0.33451 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.77000 11.79740 -0.02740 -0.23225 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.55500 9.57720 -0.02220 -0.23180 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36420 0.36520 -0.00100 -0.27382 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30190 0.30260 -0.00070 -0.23133 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.41000 3.40000 0.01000 0.29412 匯豐中國動力基金(台幣) 15.37000 15.37000 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(美元) 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 25.01000 25.12000 -0.11000 -0.43790 匯豐全球趨勢組合基金 12.83000 12.77000 0.06000 0.46985 匯豐全球關鍵資源基金 8.53000 8.52000 0.01000 0.11737 匯豐安富基金 26.10000 26.15000 -0.05000 -0.19120 匯豐成功基金 42.61000 43.09000 -0.48000 -1.11395 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.33000 11.34000 -0.01000 -0.08818 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.77000 10.77000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.45000 11.45000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.10000 11.10000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.14000 11.16000 -0.02000 -0.17921 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.56490 2.55550 0.00940 0.36783 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.33600 2.32630 0.00970 0.41697 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.52160 11.52480 -0.00320 -0.02777 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.89720 7.90010 -0.00290 -0.03671 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37700 0.37700 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33580 0.33580 0.00000 0.00000 匯豐金磚動力基金 14.02000 14.07000 -0.05000 -0.35537 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.98100 14.98090 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.67000 4.69000 -0.02000 -0.42644 匯豐新鑽動力基金 11.05000 11.03000 0.02000 0.18132 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.33070 5.35490 -0.02420 -0.45192 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.92770 8.95200 -0.02430 -0.27145 匯豐龍鳳基金-A類型 53.80000 54.03000 -0.23000 -0.42569 匯豐龍鳳基金-I類型 53.80000 54.03000 -0.23000 -0.42569 匯豐龍騰電子基金 37.47000 37.51000 -0.04000 -0.10664 匯豐雙高收益債券組合基金 12.21090 12.22570 -0.01480 -0.12106 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 19.30000 19.41000 -0.11000 -0.56672 新光中國成長基金(人民幣) 10.17000 10.20000 -0.03000 -0.29412 新光中國成長基金(美元) 10.27000 10.32000 -0.05000 -0.48450 新光中國成長基金(新臺幣) 10.20000 10.26000 -0.06000 -0.58480 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.37870 10.36560 0.01310 0.12638 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.61100 9.63600 -0.02500 -0.25944 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.87180 9.90370 -0.03190 -0.32210 新光台灣富貴基金 23.77000 23.79000 -0.02000 -0.08407 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 9.00000 8.99000 0.01000 0.11123 新光全球生技醫療基金(美元) 12.50000 12.43000 0.07000 0.56315 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 12.14000 12.07000 0.07000 0.57995 新光全球債券基金(A累積)美元 10.04060 10.04840 -0.00780 -0.07762 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.77490 9.78860 -0.01370 -0.13996 新光全球債券基金(B配息)美元 9.67380 9.68140 -0.00760 -0.07850 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.40680 9.42000 -0.01320 -0.14013 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.61000 10.56000 0.05000 0.47348 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 10.03000 9.97000 0.06000 0.60181 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 10.07000 10.01000 0.06000 0.59940 新光吉星貨幣市場基金 15.44470 15.44450 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241 新光多重資產基金(A累積)美元 9.18000 9.16000 0.02000 0.21834 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460 新光亞洲精選基金-美金 22.54000 22.56000 -0.02000 -0.08865 新光亞洲精選基金-新台幣 22.76000 22.79000 -0.03000 -0.13164 新光兩岸優勢基金 11.79000 11.82000 -0.03000 -0.25381 新光店頭基金 26.39000 26.17000 0.22000 0.84066 新光南非幣保本基金 11.89000 11.89000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000 新光特選內需收益ETF基金 20.81000 20.93000 -0.12000 -0.57334 新光創新科技基金 15.53000 15.47000 0.06000 0.38785 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.83300 9.83060 0.00240 0.02441 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.07040 10.07210 -0.00170 -0.01688 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.71450 9.71950 -0.00500 -0.05144 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.30870 9.30650 0.00220 0.02364 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.54040 9.54200 -0.00160 -0.01677 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.20020 9.20500 -0.00480 -0.05215 新光澳幣八年期保本基金 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 新光澳幣十年期保本基金 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 新光澳幣保本基金 11.91000 11.91000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.11910 10.11700 0.00210 0.02076 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.79570 9.79410 0.00160 0.01634 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.73970 9.74720 -0.00750 -0.07695 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.00650 10.01420 -0.00770 -0.07689 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.95980 9.96440 -0.00460 -0.04616 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.69200 9.69630 -0.00430 -0.04435 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.66990 9.67030 -0.00040 -0.00414 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.93690 9.93720 -0.00030 -0.00302 瑞銀全球創新趨勢基金 7.75000 7.71000 0.04000 0.51881 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.01000 9.02000 -0.01000 -0.11086 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.81710 9.80960 0.00750 0.07646 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.38380 9.37580 0.00800 0.08533 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.72240 9.71980 0.00260 0.02675 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.34930 9.34690 0.00240 0.02568 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.42380 9.41850 0.00530 0.05627 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.86160 9.85650 0.00510 0.05174 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.78650 13.78790 -0.00140 -0.01015 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.47000 8.47090 -0.00090 -0.01062 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 37.85740 37.81240 0.04500 0.11901 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.73410 38.65720 0.07690 0.19893 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.76100 39.77270 -0.01170 -0.02942 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.19930 11.19880 0.00050 0.00446 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.00430 10.03980 -0.03550 -0.35359 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.59230 12.56930 0.02300 0.18299 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.48950 9.50170 -0.01220 -0.12840 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 群益大印度基金-人民幣 14.53370 14.53610 -0.00240 -0.01651 群益大印度基金-美元 13.78120 13.82640 -0.04520 -0.32691 群益大印度基金-新臺幣 13.01000 13.06000 -0.05000 -0.38285 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.87040 12.79380 0.07660 0.59873 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.51390 12.47820 0.03570 0.28610 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.70000 11.67000 0.03000 0.25707 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.89670 11.82580 0.07090 0.59954 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.55540 10.52530 0.03010 0.28598 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.32840 10.26690 0.06150 0.59901 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.20060 9.17430 0.02630 0.28667 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.93550 9.87630 0.05920 0.59941 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.14700 9.12090 0.02610 0.28616 群益中小型股基金 47.42000 47.35000 0.07000 0.14784 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.80860 9.80250 0.00610 0.06223 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.18120 9.20420 -0.02300 -0.24989 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.57350 8.60000 -0.02650 -0.30814 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.64130 8.63600 0.00530 0.06137 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.08810 8.10840 -0.02030 -0.25036 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.55350 7.57680 -0.02330 -0.30752 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.94130 10.94070 0.00060 0.00548 群益中國高收益債券基金-美元 10.61110 10.61560 -0.00450 -0.04239 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.82200 9.84600 -0.02400 -0.24375 群益中國新機會基金N-人民幣 8.63810 8.66810 -0.03000 -0.34610 群益中國新機會基金N-美元 7.99710 8.04990 -0.05280 -0.65591 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.51000 8.57000 -0.06000 -0.70012 群益中國新機會基金-人民幣 7.66070 7.68730 -0.02660 -0.34603 群益中國新機會基金-美元 8.55080 8.60730 -0.05650 -0.65642 群益中國新機會基金-新臺幣 8.12000 8.18000 -0.06000 -0.73350 群益平衡王基金 19.40130 19.38900 0.01230 0.06344 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.36000 8.35000 0.01000 0.11976 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.04000 6.03000 0.01000 0.16584 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.25130 11.20210 0.04920 0.43920 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.82790 10.81420 0.01370 0.12669 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.08980 10.04570 0.04410 0.43899 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.70990 9.69760 0.01230 0.12684 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.16000 9.16000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.15720 10.14780 0.00940 0.09263 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.95490 9.94810 0.00680 0.06835 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.49910 9.49030 0.00880 0.09273 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.41470 9.40830 0.00640 0.06803 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.21600 10.20660 0.00940 0.09210 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.26710 10.26010 0.00700 0.06823 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.66640 9.65750 0.00890 0.09216 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 10.07320 10.06630 0.00690 0.06855 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.11200 10.13200 -0.02000 -0.19739 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.32190 7.33630 -0.01440 -0.19628 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.17730 10.16910 0.00820 0.08064 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.08540 10.08050 0.00490 0.04861 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.22750 10.22530 0.00220 0.02152 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.05850 10.05050 0.00800 0.07960 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.98470 9.97980 0.00490 0.04910 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.12540 10.12310 0.00230 0.02272 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.17730 10.16920 0.00810 0.07965 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.08540 10.08050 0.00490 0.04861 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.22750 10.22530 0.00220 0.02152 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.05860 10.05050 0.00810 0.08059 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.98460 9.97970 0.00490 0.04910 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.12540 10.12310 0.00230 0.02272 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.62000 11.52000 0.10000 0.86806 群益全球關鍵生技基金-美元 16.40540 16.26400 0.14140 0.86940 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 16.11000 15.98000 0.13000 0.81352 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.74000 10.75000 -0.01000 -0.09302 群益印度中小基金N-美元 10.10650 10.14940 -0.04290 -0.42269 群益印度中小基金N-新臺幣 9.51000 9.55000 -0.04000 -0.41885 群益印度中小基金-人民幣 16.16530 16.18350 -0.01820 -0.11246 群益印度中小基金-美元 14.45510 14.51650 -0.06140 -0.42297 群益印度中小基金-新臺幣 16.64000 16.72000 -0.08000 -0.47847 群益多利策略組合基金 11.46000 11.47000 -0.01000 -0.08718 群益多重收益組合基金 13.60000 13.61000 -0.01000 -0.07348 群益多重資產組合基金 15.64000 15.63000 0.01000 0.06398 群益安家基金 26.09270 26.00710 0.08560 0.32914 群益安穩貨幣市場基金 16.08550 16.08530 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 24.90000 24.59000 0.31000 1.26068 群益亞太中小基金 12.25000 12.21000 0.04000 0.32760 群益亞太新趨勢平衡基金 16.60000 16.59000 0.01000 0.06028 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.73190 9.74640 -0.01450 -0.14877 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.47410 7.48520 -0.01110 -0.14829 群益店頭市場基金 102.54000 102.59000 -0.05000 -0.04874 群益東方盛世基金 9.14000 9.11000 0.03000 0.32931 群益東協成長基金-人民幣 13.18220 13.18820 -0.00600 -0.04550 群益東協成長基金-美元 11.66600 11.70770 -0.04170 -0.35618 群益東協成長基金-新臺幣 11.48000 11.53000 -0.05000 -0.43365 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.42660 11.38960 0.03700 0.32486 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.84580 10.81230 0.03350 0.30983 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.29180 10.26330 0.02850 0.27769 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.00210 9.96980 0.03230 0.32398 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.49700 9.46760 0.02940 0.31053 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.00970 8.98470 0.02500 0.27825 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.78820 9.75660 0.03160 0.32388 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.66600 9.63610 0.02990 0.31029 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 10.06520 10.03730 0.02790 0.27796 群益長安基金 28.88000 28.88000 0.00000 0.00000 群益美國新創亮點基金N-美元 10.37370 10.27360 0.10010 0.97434 群益美國新創亮點基金-美元 15.69250 15.54110 0.15140 0.97419 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.08000 14.95000 0.13000 0.86957 群益真善美基金 16.93020 16.91430 0.01590 0.09400 群益馬拉松基金 124.74000 125.29000 -0.55000 -0.43898 群益深証中小板基金 12.22000 12.39000 -0.17000 -1.37207 群益創新科技基金 33.11000 33.13000 -0.02000 -0.06037 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.35860 9.36970 -0.01110 -0.11847 群益華夏盛世基金N-美元 8.68390 8.72130 -0.03740 -0.42884 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.01000 9.05000 -0.04000 -0.44199 群益華夏盛世基金-人民幣 10.19150 10.20350 -0.01200 -0.11761 群益華夏盛世基金-美元 9.57530 9.61650 -0.04120 -0.42843 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.72000 15.79000 -0.07000 -0.44332 群益奧斯卡基金 27.76000 27.88000 -0.12000 -0.43042 群益新興金鑽基金-美元 11.70060 11.66390 0.03670 0.31465 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.90000 8.87000 0.03000 0.33822 群益葛萊美基金 24.28000 24.35000 -0.07000 -0.28747 群益道瓊美國地產ETF基金 20.75000 20.77000 -0.02000 -0.09629 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.01000 8.00000 0.01000 0.12500 群益臺灣加權單日正向2倍基金 14.36000 14.41000 -0.05000 -0.34698 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.94940 11.90730 0.04210 0.35356 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.33330 11.32950 0.00380 0.03354 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.26640 11.25760 0.00880 0.07817 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.71020 8.67950 0.03070 0.35371 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.14980 9.14670 0.00310 0.03389 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.40000 8.40000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.76320 8.75640 0.00680 0.07766 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.16490 10.16150 0.00340 0.03346 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 29.86000 29.88000 -0.02000 -0.06693 德信中國精選成長基金 11.00000 11.04000 -0.04000 -0.36232 德信台灣主流中小基金 19.61000 19.49000 0.12000 0.61570 德信新興股票組合基金 11.03000 11.07000 -0.04000 -0.36134 德信萬保貨幣市場基金 11.93370 11.93360 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.78780 10.79050 -0.00270 -0.02502 德信數位時代基金 28.37000 28.29000 0.08000 0.28279 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.66230 11.66220 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.13000 16.10000 0.03000 0.18634 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.53000 19.47000 0.06000 0.30817 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.40240 10.36860 0.03380 0.32598 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.87470 14.82790 0.04680 0.31562 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.14360 8.14580 -0.00220 -0.02701 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.03060 11.02710 0.00350 0.03174 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.34100 11.33740 0.00360 0.03175 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.05640 13.05990 -0.00350 -0.02680 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 18.61000 18.61000 0.00000 0.00000 摩根中小基金 23.68000 23.79000 -0.11000 -0.46238 摩根中國A股基金 13.21000 13.37000 -0.16000 -1.19671 摩根中國A股基金(美元) 10.43000 10.54000 -0.11000 -1.04364 摩根中國亮點基金 13.27000 13.32000 -0.05000 -0.37538 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.04380 11.11920 -0.07540 -0.67811 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.21320 12.25530 -0.04210 -0.34352 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.38060 9.44020 -0.05960 -0.63134 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.39420 12.47870 -0.08450 -0.67715 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.19690 14.24600 -0.04910 -0.34466 摩根台灣金磚基金-累積型 20.71000 20.78000 -0.07000 -0.33686 摩根台灣金磚基金-機構法人型 20.71000 20.78000 -0.07000 -0.33686 摩根台灣增長基金 52.54000 52.75000 -0.21000 -0.39810 摩根平衡基金 28.88000 28.96000 -0.08000 -0.27624 摩根全球α基金 19.76000 19.70000 0.06000 0.30457 摩根全球平衡基金 15.17280 15.20970 -0.03690 -0.24261 摩根全球發現基金 12.95000 12.93000 0.02000 0.15468 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.76200 9.77980 -0.01780 -0.18201 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.73860 10.74370 -0.00510 -0.04747 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.15160 10.16830 -0.01670 -0.16424 摩根多元入息成長基金-累積型 11.45200 11.47380 -0.02180 -0.19000 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.05630 10.07280 -0.01650 -0.16381 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.72110 10.71240 0.00870 0.08121 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.71270 13.70160 0.01110 0.08101 摩根亞洲基金 57.75000 57.69000 0.06000 0.10400 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.46430 8.46690 -0.00260 -0.03071 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.85510 9.84830 0.00680 0.06905 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.72850 8.72860 -0.00010 -0.00115 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.26930 12.27290 -0.00360 -0.02933 摩根東方內需機會基金 18.30000 18.28000 0.02000 0.10941 摩根東方科技基金 34.75000 34.64000 0.11000 0.31755 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.32000 10.29000 0.03000 0.29155 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.71000 11.70000 0.01000 0.08547 摩根金龍收成基金 21.85000 21.84000 0.01000 0.04579 摩根第一貨幣市場基金 15.07950 15.07930 0.00020 0.00133 摩根絕對日本基金 14.66000 14.69000 -0.03000 -0.20422 摩根新金磚五國基金 11.19000 11.23000 -0.04000 -0.35619 摩根新絲路基金 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325 摩根新興35基金 13.27000 13.28000 -0.01000 -0.07530 摩根新興日本基金 24.76000 24.76000 0.00000 0.00000 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.28360 7.30140 -0.01780 -0.24379 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.51740 9.52880 -0.01140 -0.11964 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.27780 9.29910 -0.02130 -0.22905 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.48280 10.50830 -0.02550 -0.24267 摩根新興科技基金 57.20000 57.29000 -0.09000 -0.15710 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.34340 8.34820 -0.00480 -0.05750 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.57320 10.57930 -0.00610 -0.05766 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.52500 8.54480 -0.01980 -0.23172 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.27650 9.28720 -0.01070 -0.11521 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.73170 8.74750 -0.01580 -0.18062 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.77840 9.80110 -0.02270 -0.23161 摩根龍揚基金 32.65000 32.63000 0.02000 0.06129 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.14000 11.12000 0.02000 0.17986 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.90000 10.89000 0.01000 0.09183 摩根環球股票收益基金-累積型 11.46000 11.46000 0.00000 0.00000 摩根總收益組合基金-月配息型 9.32440 9.33510 -0.01070 -0.11462 摩根總收益組合基金-累積型 11.25500 11.26800 -0.01300 -0.11537 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 25.31000 25.34000 -0.03000 -0.11839 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.78990 11.78510 0.00480 0.04073 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.04410 11.04250 0.00160 0.01449 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.01790 10.02080 -0.00290 -0.02894 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.24100 10.23680 0.00420 0.04103 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.65150 9.65010 0.00140 0.01451 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.74890 8.75150 -0.00260 -0.02971 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.39140 10.35950 0.03190 0.30793 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.40780 10.38190 0.02590 0.24947 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.78940 9.76250 0.02690 0.27554 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.89740 9.87600 0.02140 0.21669 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.54760 9.52130 0.02630 0.27622 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.65250 9.63160 0.02090 0.21699 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.36340 11.34390 0.01950 0.17190 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.15390 11.11970 0.03420 0.30756 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.27280 10.24650 0.02630 0.25667 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.77870 10.76010 0.01860 0.17286 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.56360 10.53120 0.03240 0.30766 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.73190 9.70700 0.02490 0.25652 聯邦金鑽平衡基金 23.66220 23.72570 -0.06350 -0.26764 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.78740 9.75230 0.03510 0.35992 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.06340 10.03320 0.03020 0.30100 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.78740 9.75230 0.03510 0.35992 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 10.06340 10.03320 0.03020 0.30100 聯邦貨幣市場基金 13.16400 13.16380 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 12.83000 12.85000 -0.02000 -0.15564 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.06790 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聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.24000 11.27000 -0.03000 -0.26619 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.43000 9.45000 -0.02000 -0.21164 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.10000 12.13000 -0.03000 -0.24732 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.43000 15.43000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.39000 15.40000 -0.01000 -0.06494 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.18000 10.21000 -0.03000 -0.29383 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.86000 20.81000 0.05000 0.24027 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.97000 18.92000 0.05000 0.26427 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 13.08000 13.05000 0.03000 0.22989 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.77000 15.73000 0.04000 0.25429 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.57000 16.52000 0.05000 0.30266 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.57000 15.54000 0.03000 0.19305 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.74000 15.71000 0.03000 0.19096 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.12000 14.09000 0.03000 0.21292 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.14000 14.11000 0.03000 0.21262 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.82000 14.78000 0.04000 0.27064 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.41000 18.42000 -0.01000 -0.05429 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.27000 17.28000 -0.01000 -0.05787 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.81000 10.82000 -0.01000 -0.09242 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.41000 13.41000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.26000 14.27000 -0.01000 -0.07008 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.27000 13.28000 -0.01000 -0.07530 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.17000 8.17000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.19000 13.20000 -0.01000 -0.07576 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.63000 14.63000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.62000 14.62000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 聯博貨幣市場基金 14.99690 14.99670 0.00020 0.00133 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.39760 10.41560 -0.01800 -0.17282 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.69060 13.71010 -0.01950 -0.14223 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.52290 7.53600 -0.01310 -0.17383 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.98000 13.99000 -0.01000 -0.07148 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.03000 14.04000 -0.01000 -0.07123 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.26000 9.27000 -0.01000 -0.10787 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 23.44000 23.37000 0.07000 0.29953 瀚亞中國基金-人民幣 11.78000 11.87000 -0.09000 -0.75821 瀚亞中國基金-新台幣 12.40000 12.53000 -0.13000 -1.03751 瀚亞巴西基金 4.32000 4.27000 0.05000 1.17096 瀚亞外銷基金 44.83000 44.73000 0.10000 0.22356 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.57000 11.52000 0.05000 0.43403 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.27000 11.26000 0.01000 0.08881 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 10.19000 10.14000 0.05000 0.49310 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 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