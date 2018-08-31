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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/08/30  107/08/29  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                               10.55050   10.54920   0.00130    0.01232
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.30000   10.31000  -0.01000   -0.09699
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.90520    9.92540  -0.02020   -0.20352
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.90710    9.92720  -0.02010   -0.20247
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.85750    9.87940  -0.02190   -0.22167
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.85780    9.87960  -0.02180   -0.22066
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.19560    9.21120  -0.01560   -0.16936
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.46390    9.48280  -0.01890   -0.19931
中國信託台灣活力基金                                               14.98000   14.96000   0.02000    0.13369
中國信託台灣優勢基金                                               17.81000   17.72000   0.09000    0.50790
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.49000   10.44000   0.05000    0.47893
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.37000    9.36000   0.01000    0.10684
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.85000    9.83000   0.02000    0.20346
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.90000    9.83000   0.07000    0.71211
中國信託全球股票入息基金-累積型                                    10.56000   10.48000   0.08000    0.76336
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.88620    9.88920  -0.00300   -0.03034
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.25110    9.25390  -0.00280   -0.03026
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.28490   10.28440   0.00050    0.00486
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.58550    9.58510   0.00040    0.00417
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.95430   10.88140   0.07290    0.66995
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.53940    9.47580   0.06360    0.67118
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.22710   11.22990  -0.00280   -0.02493
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                              10.10430   10.10690  -0.00260   -0.02572
中國信託智能運動基金-台幣                                          11.28000   11.22000   0.06000    0.53476
中國信託智能運動基金-美元                                          11.01000   10.94000   0.07000    0.63985
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                      10.20000   10.15000   0.05000    0.49261
中國信託智慧城市建設基金-美元                                      10.09000   10.04000   0.05000    0.49801
中國信託華盈貨幣市場基金                                           10.98680   10.98660   0.00020    0.00182
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.46960    9.47740  -0.00780   -0.08230
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.11790    9.12540  -0.00750   -0.08219
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.61020    9.61850  -0.00830   -0.08629
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.24790    9.25600  -0.00810   -0.08751
中國信託精穩基金                                                   18.46200   18.46260  -0.00060   -0.00325
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.79000   11.74000   0.05000    0.42589
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     11.41000   11.35000   0.06000    0.52863
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     12.00000   11.94000   0.06000    0.50251
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     11.68000   11.62000   0.06000    0.51635
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元大2001基金                                                       65.13000   64.76000   0.37000    0.57134
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             39.28280   39.26030   0.02250    0.05731
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       18.38000   18.51000  -0.13000   -0.70232
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.40920   11.40830   0.00090    0.00789
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.56650   10.60180  -0.03530   -0.33296
元大上證50基金                                                     28.20000   28.55000  -0.35000   -1.22592
元大大中華TMT基金-人民幣                                           11.72000   11.75000  -0.03000   -0.25532
元大大中華TMT基金-新台幣                                           10.49000   10.55000  -0.06000   -0.56872
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.69000   13.62000   0.07000    0.51395
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.93100   12.90400   0.02700    0.20924
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      17.38100   17.35400   0.02700    0.15558
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.56800   10.59300  -0.02500   -0.23600
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.20900   10.26800  -0.05900   -0.57460
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.97000    2.96000   0.01000    0.33784
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.33000   13.33000   0.00000    0.00000
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.60330   45.73560  -0.13230   -0.28927
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.48470   10.48040   0.00430    0.04103
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.70910    9.70510   0.00400    0.04122
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.68770    9.71690  -0.02920   -0.30051
元大巴西指數基金                                                    5.31200    5.21200   0.10000    1.91865
元大巴菲特基金                                                     29.05000   29.12000  -0.07000   -0.24038
元大日經225基金                                                    28.71000   28.73000  -0.02000   -0.06961
元大台商收成基金                                                   24.98000   25.09000  -0.11000   -0.43842
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.95000   11.93000   0.02000    0.16764
元大台灣50單日正向2倍基金                                          41.23000   41.30000  -0.07000   -0.16949
元大台灣中型100基金                                                34.18000   34.25000  -0.07000   -0.20438
元大台灣加權股價指數基金                                           26.24700   26.27500  -0.02800   -0.10657
元大台灣卓越50基金                                                 87.95000   87.78000   0.17000    0.19367
元大台灣金融基金                                                   18.31000   18.42000  -0.11000   -0.59718
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        32.63000   32.70000  -0.07000   -0.21407
元大台灣高股息基金                                                 27.76000   27.77000  -0.01000   -0.03601
元大台灣電子科技基金                                               38.05000   37.88000   0.17000    0.44879
元大全球ETF成長組合基金                                            10.75000   10.72000   0.03000    0.27985
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.95000   14.91000   0.04000    0.26828
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.57000   13.60000  -0.03000   -0.22059
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.51000    9.53000  -0.02000   -0.20986
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.28000   13.26000   0.02000    0.15083
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.57200   12.59100  -0.01900   -0.15090
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.78000    8.78000   0.00000    0.00000
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.69000    6.69000   0.00000    0.00000
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.74000    8.73000   0.01000    0.11455
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.85000    6.84000   0.01000    0.14620
元大全球股票入息基金-美元配息                                       9.86100    9.82500   0.03600    0.36641
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.92000   10.88000   0.04000    0.36765
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     9.73000    9.70000   0.03000    0.30928
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.60000   13.64000  -0.04000   -0.29326
元大全球農業商機基金                                               17.81000   17.68000   0.13000    0.73529
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.45000   10.46000  -0.01000   -0.09560
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
元大印尼指數基金                                                    8.77200    8.76500   0.00700    0.07986
元大印度指數基金                                                   10.44800   10.53500  -0.08700   -0.82582
元大印度基金                                                       13.09000   13.15000  -0.06000   -0.45627
元大多多基金                                                       19.98000   19.97000   0.01000    0.05008
元大多福基金                                                       57.40000   57.21000   0.19000    0.33211
元大亞太成長基金                                                    9.44000    9.44000   0.00000    0.00000
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.61020    8.63410  -0.02390   -0.27681
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.09020    7.10990  -0.01970   -0.27708
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.61900    9.58200   0.03700    0.38614
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                      10.05000   10.01000   0.04000    0.39960
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.78000    9.75000   0.03000    0.30769
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                            10.05000   10.01000   0.04000    0.39960
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.10600   10.02700   0.07900    0.78787
元大卓越基金                                                       49.65000   49.69000  -0.04000   -0.08050
元大店頭基金                                                        9.21000    9.15000   0.06000    0.65574
元大泛歐成長基金                                                    9.59000    9.58000   0.01000    0.10438
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.26950   10.26890   0.00060    0.00584
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.56660    9.56450   0.00210    0.02196
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.63680   31.64230  -0.00550   -0.01738
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   38.16340   38.08260   0.08080    0.21217
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        18.95470   18.99170  -0.03700   -0.19482
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        19.34950   19.27410   0.07540    0.39120
元大美國政府7至10年期債券基金                                      38.79750   38.79200   0.00550    0.01418
元大高科技基金                                                     20.62000   20.64000  -0.02000   -0.09690
元大得利貨幣市場基金                                               16.25470   16.25450   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               11.98270   11.98260   0.00010    0.00083
元大富櫃50基金                                                     13.41000   13.29000   0.12000    0.90293
元大華夏中小基金                                                    7.46000    7.52000  -0.06000   -0.79787
元大新中國基金-人民幣                                               9.75000    9.78000  -0.03000   -0.30675
元大新中國基金-美元                                                 9.21600    9.27300  -0.05700   -0.61469
元大新中國基金-新台幣                                               9.14000    9.20000  -0.06000   -0.65217
元大新主流基金                                                     27.86000   27.83000   0.03000    0.10780
元大新東協平衡基金-美元                                             9.44700    9.48200  -0.03500   -0.36912
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.17000    9.21000  -0.04000   -0.43431
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.22590   10.22720  -0.00130   -0.01271
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.55640    9.58480  -0.02840   -0.29630
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.21720   10.25350  -0.03630   -0.35403
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.89740    8.92900  -0.03160   -0.35390
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.84920    9.85580  -0.00660   -0.06697
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.45010    9.45640  -0.00630   -0.06662
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.95730    9.96970  -0.01240   -0.12438
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.55780    9.56980  -0.01200   -0.12539
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.59160    9.59760  -0.00600   -0.06252
元大新興亞洲基金                                                   11.70000   11.70000   0.00000    0.00000
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          8.95190    8.98390  -0.03200   -0.35619
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.72940    8.76060  -0.03120   -0.35614
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.15950    9.19770  -0.03820   -0.41532
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          8.93140    8.96860  -0.03720   -0.41478
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.10230   15.10210   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       40.56000   40.55000   0.01000    0.02466
元大實質多重資產基金-人民幣                                         9.08000    9.06000   0.02000    0.22075
元大實質多重資產基金-美元                                           8.42700    8.43100  -0.00400   -0.04744
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.85000    8.86000  -0.01000   -0.11287
元大滬深300單日反向1倍基金                                         15.74000   15.59000   0.15000    0.96216
元大滬深300單日正向2倍基金                                         13.39000   13.67000  -0.28000   -2.04828
元大摩臺基金                                                       40.63000   40.56000   0.07000    0.17258
元大標普500基金                                                    26.94000   26.79000   0.15000    0.55991
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.71000   12.78000  -0.07000   -0.54773
元大標普500單日正向2倍基金                                         36.34000   35.96000   0.38000    1.05673
元大標智滬深300基金                                                16.04000   16.18000  -0.14000   -0.86527
元大歐洲50基金                                                     24.86000   24.82000   0.04000    0.16116
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.51890    9.53790  -0.01900   -0.19921
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.18380   10.18340   0.00040    0.00393
元大績效基金                                                       57.67000   57.63000   0.04000    0.06941
元大韓國KOSPI200基金                                               22.70000   22.67000   0.03000    0.13233
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.69000   15.77000  -0.08000   -0.50729
日盛上選基金                                                       34.82000   34.82000   0.00000    0.00000
日盛小而美基金                                                     19.31000   19.31000   0.00000    0.00000
日盛中國內需動力基金                                                9.67000    9.72000  -0.05000   -0.51440
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.65120   11.63810   0.01310    0.11256
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.76060    9.74970   0.01090    0.11180
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.67270   11.67150   0.00120    0.01028
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.77300    9.77210   0.00090    0.00921
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.59380   10.59480  -0.00100   -0.00944
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.85420    8.85500  -0.00080   -0.00903
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.62000   10.65000  -0.03000   -0.28169
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.19000   10.25000  -0.06000   -0.58537
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.48000   10.55000  -0.07000   -0.66351
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
日盛日盛基金                                                       14.15000   14.22000  -0.07000   -0.49226
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.49000    9.49000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.45000    9.45000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                 10.89000   10.83000   0.06000    0.55402
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.16510   10.16590  -0.00080   -0.00787
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.53550    9.53620  -0.00070   -0.00734
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.98200    9.98480  -0.00280   -0.02804
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.36570    9.36830  -0.00260   -0.02775
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.41690    2.41210   0.00480    0.19900
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.67710    1.67370   0.00340    0.20314
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.36570    0.36570   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25460    0.25460   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.14750   12.14900  -0.00150   -0.01235
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.31840    8.31940  -0.00100   -0.01202
日盛亞洲機會基金                                                    7.15000    7.12000   0.03000    0.42135
日盛首選基金                                                       17.77000   17.79000  -0.02000   -0.11242
日盛高科技基金                                                     18.90000   18.84000   0.06000    0.31847
日盛貨幣市場基金                                                   14.77030   14.77010   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     41.22000   41.44000  -0.22000   -0.53089
日盛精選五虎基金                                                   39.08000   39.16000  -0.08000   -0.20429
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.48520   13.48500   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 32.77000   32.73000   0.04000    0.12221
台新MSCI中國基金                                                   20.90000   20.90000   0.00000    0.00000
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                        17.37000   17.35000   0.02000    0.11527
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                        23.56000   23.62000  -0.06000   -0.25402
台新大眾貨幣市場基金                                               14.16190   14.16170   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.40670   10.38330   0.02340    0.22536
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.56040   10.56660  -0.00620   -0.05868
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.09680   10.10860  -0.01180   -0.11673
台新中國通基金                                                     45.36000   45.42000  -0.06000   -0.13210
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.48660    0.48980  -0.00320   -0.65333
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              14.91800   15.02600  -0.10800   -0.71875
台新中國精選中小基金-美元                                           0.34390    0.34730  -0.00340   -0.97898
台新中國精選中小基金-新台幣                                        10.56000   10.67000  -0.11000   -1.03093
台新主流基金                                                       24.58000   24.60000  -0.02000   -0.08130
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      20.60000   20.63000  -0.03000   -0.14542
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.67530    0.67610  -0.00080   -0.11833
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      15.34000   15.37000  -0.03000   -0.19519
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.50160    0.50220  -0.00060   -0.11947
台新台灣中小基金                                                   35.66000   35.73000  -0.07000   -0.19591
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            10.06440   10.03110   0.03330    0.33197
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.40610    9.40150   0.00460    0.04893
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.81000    8.81000   0.00000    0.00000
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.53200   10.52690   0.00510    0.04845
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.50040   10.49110   0.00930    0.08865
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.33270   11.32270   0.01000    0.08832
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.79000   10.78000   0.01000    0.09276
台新印度基金                                                       16.44000   16.57000  -0.13000   -0.78455
台新亞美短期債券基金                                               10.92690   10.94130  -0.01440   -0.13161
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.56000    8.56290  -0.00290   -0.03387
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28470    0.28460   0.00010    0.03514
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.89530   11.89930  -0.00400   -0.03362
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.39000    0.38990   0.00010    0.02565
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.09110   11.09100   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 30.10840   30.06220   0.04620    0.15368
台新智慧生活基金-美元                                              10.88430   10.79240   0.09190    0.85153
台新智慧生活基金-新台幣                                            11.14000   11.05000   0.09000    0.81448
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.34050    8.34260  -0.00210   -0.02517
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.48940    8.49650  -0.00710   -0.08356
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.96680    8.96900  -0.00220   -0.02453
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.13440    9.14200  -0.00760   -0.08313
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.38480   10.41890  -0.03410   -0.32729
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.33350    0.33440  -0.00090   -0.26914
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.74410    7.76950  -0.02540   -0.32692
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.26190    0.26260  -0.00070   -0.26657
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.40000    5.40000   0.00000    0.00000
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        21.10000   21.11000  -0.01000   -0.04737
台新羅傑斯環球資源指數基金                                         10.88800   10.84800   0.04000    0.36873
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產全球大消費基金                                             15.89000   15.78000   0.11000    0.69708
未來資產亞洲高收益債券基金A                                        11.82490   11.83190  -0.00700   -0.05916
未來資產亞洲高收益債券基金B                                         9.54960    9.55520  -0.00560   -0.05861
未來資產亞洲新富基金                                               20.74000   20.76000  -0.02000   -0.09634
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.56660   12.56640   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                                 12.69000   12.73000  -0.04000   -0.31422
未來資產新興市場債券基金A                                           8.73300    8.73860  -0.00560   -0.06408
未來資產新興市場債券基金B                                           6.63950    6.64380  -0.00430   -0.06472
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.10380   11.10300   0.00080    0.00721
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.93020    9.96440  -0.03420   -0.34322
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.28470    9.27910   0.00560    0.06035
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.55380   10.54740   0.00640    0.06068
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.91020    7.93130  -0.02110   -0.26603
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.05320    9.07750  -0.02430   -0.26769
永豐中小基金                                                       55.16000   55.08000   0.08000    0.14524
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.76470    1.76070   0.00400    0.22718
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.33470    2.32950   0.00520    0.22322
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.06140    8.07180  -0.01040   -0.12884
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.34850   10.36180  -0.01330   -0.12836
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.90000    4.86000   0.04000    0.82305
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    22.09000   22.00000   0.09000    0.40909
永豐主流品牌基金                                                   18.83000   18.88000  -0.05000   -0.26483
永豐永豐基金                                                       37.58000   37.21000   0.37000    0.99436
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.92650    9.91600   0.01050    0.10589
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.99520    9.98460   0.01060    0.10616
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.87380    9.86460   0.00920    0.09326
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.94360    9.93440   0.00920    0.09261
永豐亞洲民生消費基金                                               11.36000   11.41000  -0.05000   -0.43821
永豐南非幣2021保本基金                                             12.94030   12.94260  -0.00230   -0.01777
永豐高科技基金                                                     25.43000   25.43000   0.00000    0.00000
永豐貨幣市場基金                                                   13.88310   13.88290   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.09930    2.09470   0.00460    0.21960
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.48260    2.47710   0.00550    0.22203
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.72440    7.73440  -0.01000   -0.12929
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.36930   10.38270  -0.01340   -0.12906
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.04440    7.05960  -0.01520   -0.21531
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.84950   10.87310  -0.02360   -0.21705
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  9.39000    9.43000  -0.04000   -0.42418
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.47000    7.52000  -0.05000   -0.66489
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 17.14000   17.27000  -0.13000   -0.75275
永豐臺灣加權ETF基金                                                57.37000   57.41000  -0.04000   -0.06967
永豐領航科技基金                                                   41.78000   41.53000   0.25000    0.60197
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.58000   11.60000  -0.02000   -0.17241
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.19000   11.22000  -0.03000   -0.26738
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.14000   10.12000   0.02000    0.19763
永豐趨勢平衡基金                                                   46.93000   46.95000  -0.02000   -0.04260
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.57670   11.57570   0.00100    0.00864
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.48460    9.48400   0.00060    0.00633
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.73780    9.73710   0.00070    0.00719
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.48980    9.48830   0.00150    0.01581
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.66250    9.66090   0.00160    0.01656
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.49600    9.49520   0.00080    0.00843
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                         9.87870    9.87790   0.00080    0.00810
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.46740    9.46570   0.00170    0.01796
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.71990    9.71810   0.00180    0.01852
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.99000   10.98000   0.01000    0.09107
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.73000    9.75000  -0.02000   -0.20513
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.41000   10.43000  -0.02000   -0.19175
兆豐國際中小基金                                                   16.23000   16.31000  -0.08000   -0.49050
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        14.25000   14.34000  -0.09000   -0.62762
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          18.94000   19.11000  -0.17000   -0.88959
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          18.84000   19.00000  -0.16000   -0.84211
兆豐國際生命科學基金                                               16.93000   16.81000   0.12000    0.71386
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.44620   10.43500   0.01120    0.10733
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.69630   10.68010   0.01620    0.15168
兆豐國際全球基金                                                   32.72000   32.55000   0.17000    0.52227
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.27470   10.27410   0.00060    0.00584
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.02040   10.01830   0.00210    0.02096
兆豐國際國民基金                                                   22.80000   22.79000   0.01000    0.04388
兆豐國際第一基金                                                   13.35000   13.42000  -0.07000   -0.52161
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                             9.97140    9.97540  -0.00400   -0.04010
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.91020    7.91340  -0.00320   -0.04044
兆豐國際萬全基金                                                   20.78000   20.87000  -0.09000   -0.43124
兆豐國際電子基金                                                   26.06000   25.95000   0.11000    0.42389
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          23.22000   23.24000  -0.02000   -0.08606
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              16.07000   16.04000   0.03000    0.18703
兆豐國際豐台灣基金                                                 33.61000   33.70000  -0.09000   -0.26706
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.50290   12.50270   0.00020    0.00160
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                       11.93000   11.96000  -0.03000   -0.25084
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.15380   11.16340  -0.00960   -0.08600
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.01020   12.01630  -0.00610   -0.05076
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.77360   10.77860  -0.00500   -0.04639
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.54110   11.54710  -0.00600   -0.05196
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.15660    8.16360  -0.00700   -0.08575
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.50780    9.51100  -0.00320   -0.03365
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.05110    9.05530  -0.00420   -0.04638
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.98160    8.98690  -0.00530   -0.05897
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.32630    9.33060  -0.00430   -0.04608
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.68000   10.66000   0.02000    0.18762
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.50000   11.48000   0.02000    0.17422
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.76000   10.74000   0.02000    0.18622
合庫全球新興市場基金                                                9.21000    9.22000  -0.01000   -0.10846
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.36000    9.37000  -0.01000   -0.10672
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
合庫貨幣市場基金                                                   10.13010   10.13000   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.41490    9.42660  -0.01170   -0.12412
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.67540    9.68850  -0.01310   -0.13521
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.97450    9.99080  -0.01630   -0.16315
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.39780   11.40650  -0.00870   -0.07627
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.51590   13.51770  -0.00180   -0.01332
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.75370    8.76550  -0.01180   -0.13462
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.41790    9.43060  -0.01270   -0.13467
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.84290    7.85570  -0.01280   -0.16294
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.72800    8.73400  -0.00600   -0.06870
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.08560   10.08550   0.00010    0.00099
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.14000   10.11000   0.03000    0.29674
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.28000   10.28000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                           10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                           10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
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安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                          10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                        10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                            10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                          10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
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安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.49000   10.44000   0.05000    0.47893
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.67000   10.62000   0.05000    0.47081
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                    10.15000   10.11000   0.04000    0.39565
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.33000   10.30000   0.03000    0.29126
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      10.98320   10.98140   0.00180    0.01639
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.98210   10.01180  -0.02970   -0.29665
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.79320    9.82800  -0.03480   -0.35409
安聯中國東協基金                                                   15.76000   15.77000  -0.01000   -0.06341
安聯中國策略基金                                                   13.89000   14.02000  -0.13000   -0.92725
安聯中華新思路基金-人民幣                                          13.89000   13.85000   0.04000    0.28881
安聯中華新思路基金-美元                                            13.02000   13.03000  -0.01000   -0.07675
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          12.17000   12.19000  -0.02000   -0.16407
安聯台灣大壩基金                                                   28.97000   28.92000   0.05000    0.17289
安聯台灣科技基金                                                   48.32000   48.24000   0.08000    0.16584
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.49200   12.49180   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                   32.03000   31.91000   0.12000    0.37606
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.15810   10.16520  -0.00710   -0.06985
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.09150   15.10450  -0.01300   -0.08607
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.66470    9.67300  -0.00830   -0.08581
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.67000   11.61000   0.06000    0.51680
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.91000   11.86000   0.05000    0.42159
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.37400   12.37070   0.00330    0.02668
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.16640   10.16990  -0.00350   -0.03442
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.26790   12.27320  -0.00530   -0.04318
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.54170    9.53940   0.00230    0.02411
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.38040    9.38360  -0.00320   -0.03410
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.05080    9.05470  -0.00390   -0.04307
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.59000   11.55000   0.04000    0.34632
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.45000   11.43000   0.02000    0.17498
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.16000   11.09000   0.07000    0.63120
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.43000   10.40000   0.03000    0.28846
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.77000    9.74000   0.03000    0.30801
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.46000   11.42000   0.04000    0.35026
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.91000   10.87000   0.04000    0.36799
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                            10.29000   10.24000   0.05000    0.48828
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.81000    9.77000   0.04000    0.40942
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.06480   12.05710   0.00770    0.06386
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.98420   10.98480  -0.00060   -0.00546
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.64980   10.65160  -0.00180   -0.01690
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.95570    8.95340   0.00230    0.02569
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.73720    8.73760  -0.00040   -0.00458
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.44570    8.44720  -0.00150   -0.01776
安聯全球人口趨勢基金                                               12.00000   11.96000   0.04000    0.33445
安聯全球生技趨勢基金-美元                                          10.35000   10.22000   0.13000    1.27202
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        38.80000   38.31000   0.49000    1.27904
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.93000    8.90000   0.03000    0.33708
安聯全球計量平衡基金                                               13.05000   13.03000   0.02000    0.15349
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.01440   12.02060  -0.00620   -0.05158
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.41520   10.42050  -0.00530   -0.05086
安聯全球新興市場基金                                               17.78000   17.79000  -0.01000   -0.05621
安聯全球農金趨勢基金                                                9.83000    9.74000   0.09000    0.92402
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.40000    9.34000   0.06000    0.64240
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.73000   10.70000   0.03000    0.28037
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.55000   10.52000   0.03000    0.28517
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.61000   10.57000   0.04000    0.37843
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                      10.48000   10.45000   0.03000    0.28708
安聯亞洲動態策略基金                                               23.39000   23.32000   0.07000    0.30017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.06540   10.06380   0.00160    0.01590
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.82130    9.81960   0.00170    0.01731
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               83.55750   83.52580   0.03170    0.03795
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.43010   12.43910  -0.00900   -0.07235
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               65.54400   65.51570   0.02830    0.04320
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.66930    9.67640  -0.00710   -0.07337
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.58200    2.58160   0.00040    0.01549
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.50500   10.53590  -0.03090   -0.29328
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.19520    2.18930   0.00590    0.26949
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.71720    8.74350  -0.02630   -0.30079
宏利台灣動力基金                                                   32.61000   32.63000  -0.02000   -0.06129
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.30940   10.29190   0.01750    0.17004
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                             10.05910   10.05250   0.00660    0.06566
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                8.11260    8.10130   0.01130    0.13948
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              8.06770    8.06110   0.00660    0.08187
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.09000   11.07000   0.02000    0.18067
宏利全球債券組合基金                                               13.05900   13.06840  -0.00940   -0.07193
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.78270    2.78670  -0.00400   -0.14354
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.71980   11.73850  -0.01870   -0.15930
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.69180    8.70550  -0.01370   -0.15737
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.42630    2.41730   0.00900    0.37232
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.91100   10.93360  -0.02260   -0.20670
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.84540    3.86290  -0.01750   -0.45303
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.62090    0.62350  -0.00260   -0.41700
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       17.97000   18.05000  -0.08000   -0.44321
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.83880   11.83310   0.00570    0.04817
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.53350   10.53120   0.00230    0.02184
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.20590   10.20710  -0.00120   -0.01176
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.99920    8.99480   0.00440    0.04892
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.58850    8.58660   0.00190    0.02213
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.49820    8.49910  -0.00090   -0.01059
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.50640    8.52120  -0.01480   -0.17368
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.73430    2.73960  -0.00530   -0.19346
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.39680    0.39760  -0.00080   -0.20121
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.04210   12.07110  -0.02900   -0.24024
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.90390    0.90570  -0.00180   -0.19874
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.32080    7.33880  -0.01800   -0.24527
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.02540    2.02930  -0.00390   -0.19218
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29140    0.29200  -0.00060   -0.20548
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.97520    8.99740  -0.02220   -0.24674
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32780    0.32850  -0.00070   -0.21309
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.64190   13.64170   0.00020    0.00147
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.68000    2.67000   0.01000    0.37453
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           12.16000   12.11000   0.05000    0.41288
宏利臺灣股息收益基金                                               28.41000   28.53000  -0.12000   -0.42061
宏利澳幣保本基金                                                   12.16550   12.16810  -0.00260   -0.02137
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.94000    9.90000   0.04000    0.40404
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.86000   10.82000   0.04000    0.36969
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.01000   11.00000   0.01000    0.09091
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.72000   11.66000   0.06000    0.51458
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        11.36000   11.35000   0.01000    0.08811
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                      10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      12.01000   12.01000   0.00000    0.00000
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.22770   10.20170   0.02600    0.25486
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.55860    9.56360  -0.00500   -0.05228
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.94730    8.95720  -0.00990   -0.11053
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.64230   10.65410  -0.01180   -0.11076
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.29000    9.27000   0.02000    0.21575
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.05000   10.03000   0.02000    0.19940
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.07000   10.04000   0.03000    0.29880
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                               10.10000   10.05000   0.05000    0.49751
貝萊德新台幣基金                                                   12.93400   12.93400   0.00000    0.00000
貝萊德寶利基金                                                     27.06000   27.11000  -0.05000   -0.18443
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.22530   11.23030  -0.00500   -0.04452
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.90410    9.95440  -0.05030   -0.50530
保德信大中華基金-人民幣                                             9.84000    9.79000   0.05000    0.51073
保德信大中華基金-美元                                               9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
保德信大中華基金-新台幣                                            29.00000   29.03000  -0.03000   -0.10334
保德信中小型股基金                                                 46.91000   46.86000   0.05000    0.10670
保德信中國中小基金-人民幣                                           9.18000    9.23000  -0.05000   -0.54171
保德信中國中小基金-美元                                             8.92000    9.01000  -0.09000   -0.99889
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.57000    8.66000  -0.09000   -1.03926
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.24690    9.29970  -0.05280   -0.56776
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.30570    9.35520  -0.04950   -0.52912
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.37340    9.42230  -0.04890   -0.51898
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                10.11940   10.17210  -0.05270   -0.51808
保德信中國品牌基金-人民幣                                           8.90000    9.00000  -0.10000   -1.11111
保德信中國品牌基金-美元                                             8.87000    8.96000  -0.09000   -1.00446
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           9.62000    9.71000  -0.09000   -0.92688
保德信台商全方位基金                                               36.32000   36.29000   0.03000    0.08267
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          30.76000   30.74000   0.02000    0.06506
保德信全球消費商機基金                                             18.73000   18.68000   0.05000    0.26767
保德信全球基礎建設基金                                             12.53000   12.53000   0.00000    0.00000
保德信全球資源基金                                                  8.24000    8.22000   0.02000    0.24331
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.40000   10.34000   0.06000    0.58027
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      34.31000   34.14000   0.17000    0.49795
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.82310    9.82230   0.00080    0.00814
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.64050   10.63970   0.00080    0.00752
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.28470    9.28950  -0.00480   -0.05167
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.04260   10.04780  -0.00520   -0.05175
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.20380    8.21160  -0.00780   -0.09499
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.81880   10.82920  -0.01040   -0.09604
保德信亞太基金                                                     21.92000   21.93000  -0.01000   -0.04560
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.50100    8.50090   0.00010    0.00118
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.26350   11.26340   0.00010    0.00089
保德信店頭市場基金                                                 33.72000   33.57000   0.15000    0.44683
保德信拉丁美洲基金                                                  6.59000    6.56000   0.03000    0.45732
保德信金平衡基金                                                   30.64000   30.70000  -0.06000   -0.19544
保德信金滿意基金                                                   44.08000   44.17000  -0.09000   -0.20376
保德信科技島基金                                                   27.04000   27.06000  -0.02000   -0.07391
保德信高成長基金                                                   96.28000   96.72000  -0.44000   -0.45492
保德信第一基金                                                     27.00000   26.99000   0.01000    0.03705
保德信貨幣市場基金                                                 15.76910   15.76890   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.74480   10.71400   0.03080    0.28747
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.87630   10.85150   0.02480    0.22854
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.97640   10.95110   0.02530    0.23103
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.40330   10.38540   0.01790    0.17236
保德信新世紀基金                                                   10.64000   10.69000  -0.05000   -0.46773
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.98540    7.99690  -0.01150   -0.14381
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.79620   10.81190  -0.01570   -0.14521
保德信新興趨勢組合基金                                             11.29000   11.23000   0.06000    0.53428
保德信瑞騰基金                                                     15.54610   15.54600   0.00010    0.00064
保德信歐洲組合基金                                                 10.66000   10.62000   0.04000    0.37665
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.71320    9.72660  -0.01340   -0.13777
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型             9.94140    9.95510  -0.01370   -0.13762
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.65180    9.66970  -0.01790   -0.18511
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.76290    9.77970  -0.01680   -0.17178
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.84430    9.85400  -0.00970   -0.09844
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.83080    9.84150  -0.01070   -0.10872
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.67620    9.69280  -0.01660   -0.17126
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.67890    9.69550  -0.01660   -0.17121
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                   9.96880    9.98970  -0.02090   -0.20922
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.95930    9.97260  -0.01330   -0.13337
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.01710   10.02590  -0.00880   -0.08777
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.83610    9.85390  -0.01780   -0.18064
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.83590    9.85370  -0.01780   -0.18064
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.55940    9.56980  -0.01040   -0.10868
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.39770    9.41320  -0.01550   -0.16466
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.95550    1.95350   0.00200    0.10238
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.66280    2.66050   0.00230    0.08645
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29500    0.29570  -0.00070   -0.23673
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.43600    0.43690  -0.00090   -0.20600
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.43690    8.45900  -0.02210   -0.26126
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.70020   11.73080  -0.03060   -0.26085
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.49460    9.48980   0.00480    0.05058
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.61830   11.61120   0.00710    0.06115
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.62240    8.64290  -0.02050   -0.23719
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.57440   10.59950  -0.02510   -0.23680
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.05280   10.06950  -0.01670   -0.16585
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.97790    9.99780  -0.01990   -0.19904
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.03380   10.04480  -0.01100   -0.10951
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.59230   10.60390  -0.01160   -0.10939
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.94230    9.95800  -0.01570   -0.15766
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.74470    9.75930  -0.01460   -0.14960
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.05060   10.06570  -0.01510   -0.15001
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.72090    9.74010  -0.01920   -0.19712
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.91080    9.92930  -0.01850   -0.18632
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.39940   10.38210   0.01730    0.16663
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.12740    6.15020  -0.02280   -0.37072
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.51840   10.55760  -0.03920   -0.37130
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.64940   11.64930   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                           20.09000   20.00000   0.09000    0.45000
施羅德樂活中小基金-I類型                                         4583.13000 4563.56000  19.57000    0.42883
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.27830   10.29310  -0.01480   -0.14379
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.29300   11.30150  -0.00850   -0.07521
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.53930   10.54950  -0.01020   -0.09669
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.14330    9.15640  -0.01310   -0.14307
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.56780    9.57510  -0.00730   -0.07624
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.37950    9.38860  -0.00910   -0.09693
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.47930   10.49430  -0.01500   -0.14293
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     11.02830   11.03660  -0.00830   -0.07520
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.97240   10.98300  -0.01060   -0.09651
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.30000    6.30000   0.00000    0.00000
柏瑞巨人基金                                                       13.32000   13.30000   0.02000    0.15038
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.65460   13.65440   0.00020    0.00146
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.32000   16.34000  -0.02000   -0.12240
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.45100   13.46220  -0.01120   -0.08320
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.82580   11.83050  -0.00470   -0.03973
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.43400   12.44010  -0.00610   -0.04903
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.87970    8.88710  -0.00740   -0.08327
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.77830    6.78400  -0.00570   -0.08402
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.76330    8.76680  -0.00350   -0.03992
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.51450    8.51120   0.00330    0.03877
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.74760   10.75290  -0.00530   -0.04929
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.32800    8.32970  -0.00170   -0.02041
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.00120   12.00600  -0.00480   -0.03998
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.65290   11.66260  -0.00970   -0.08317
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.85940   11.85480   0.00460    0.03880
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.31880   11.32440  -0.00560   -0.04945
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.98260    8.99010  -0.00750   -0.08343
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.79160    9.79550  -0.00390   -0.03981
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.73220    9.72840   0.00380    0.03906
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.55880    9.56350  -0.00470   -0.04915
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.41380    9.41570  -0.00190   -0.02018
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.31840   10.31890  -0.00050   -0.00485
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.18330   10.17900   0.00430    0.04224
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.06640   10.06350   0.00290    0.02882
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.14440   10.13980   0.00460    0.04537
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                     10.07140   10.07180  -0.00040   -0.00397
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.87220    9.86800   0.00420    0.04256
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.82180    9.81890   0.00290    0.02953
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.90040    9.89590   0.00450    0.04547
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.29920   10.29960  -0.00040   -0.00388
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.18320   10.17900   0.00420    0.04126
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.06650   10.06350   0.00300    0.02981
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.14450   10.13990   0.00460    0.04537
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                     10.07140   10.07180  -0.00040   -0.00397
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.87240    9.86820   0.00420    0.04256
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.82180    9.81890   0.00290    0.02953
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.90040    9.89590   0.00450    0.04547
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.68750   10.68970  -0.00220   -0.02058
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.87200   11.86780   0.00420    0.03539
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.28450   11.28330   0.00120    0.01064
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.07160    9.07340  -0.00180   -0.01984
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.76670    9.76320   0.00350    0.03585
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.63440    9.63350   0.00090    0.00934
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.39960   10.40170  -0.00210   -0.02019
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.05430   11.05040   0.00390    0.03529
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.90200   10.90090   0.00110    0.01009
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.07180    9.07360  -0.00180   -0.01984
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.76710    9.76360   0.00350    0.03585
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.63490    9.63390   0.00100    0.01038
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.25000   13.23000   0.02000    0.15117
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.16000   14.13000   0.03000    0.21231
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.29000    9.28000   0.01000    0.10776
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.73000    8.72000   0.01000    0.11468
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.73000    9.71000   0.02000    0.20597
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.52000   11.51000   0.01000    0.08688
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.65000   11.63000   0.02000    0.17197
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.89000   11.87000   0.02000    0.16849
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.19000   13.16000   0.03000    0.22796
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.33000   13.31000   0.02000    0.15026
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.05000    8.95000   0.10000    1.11732
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.42330   11.42600  -0.00270   -0.02363
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.48420    7.48600  -0.00180   -0.02404
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.96000   10.95000   0.01000    0.09132
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.66000   10.65000   0.01000    0.09390
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.59000    9.59000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.69000   10.68000   0.01000    0.09363
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.45000   10.44000   0.01000    0.09579
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.32590   11.32790  -0.00200   -0.01766
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         10.99150   10.98880   0.00270    0.02457
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.12350   10.12230   0.00120    0.01186
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.30150    8.30290  -0.00140   -0.01686
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.34120    9.33890   0.00230    0.02463
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.36670    9.36560   0.00110    0.01175
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.57320   10.57060   0.00260    0.02460
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.94620    9.94790  -0.00170   -0.01709
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.10700   10.10580   0.00120    0.01187
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.67750    9.67520   0.00230    0.02377
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.96970    8.97130  -0.00160   -0.01783
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.89510    8.88320   0.01190    0.13396
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.39070    9.38960   0.00110    0.01172
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.58110   11.63300  -0.05190   -0.44614
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.06060   11.10520  -0.04460   -0.40161
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.50490   10.54810  -0.04320   -0.40955
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.90490    6.93580  -0.03090   -0.44551
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.64400    8.67880  -0.03480   -0.40098
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.23370    9.27170  -0.03800   -0.40985
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                             9.95540    9.99990  -0.04450   -0.44500
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.52160   10.56490  -0.04330   -0.40985
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.35500    9.39260  -0.03760   -0.40032
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.80530    8.84470  -0.03940   -0.44546
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.43040    9.46920  -0.03880   -0.40975
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.22940   11.23940  -0.01000   -0.08897
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.80280   11.80720  -0.00440   -0.03727
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.83130   10.83770  -0.00640   -0.05905
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.18200    9.19020  -0.00820   -0.08923
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.71720    9.72080  -0.00360   -0.03703
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.71190    9.71760  -0.00570   -0.05866
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.12480   11.12900  -0.00420   -0.03774
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.01910   10.02810  -0.00900   -0.08975
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.32060   10.32670  -0.00610   -0.05907
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.55010    9.55860  -0.00850   -0.08893
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.33640    9.34470  -0.00830   -0.08882
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.93820    9.94190  -0.00370   -0.03722
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.47260    9.47810  -0.00550   -0.05803
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           18.35000   18.38000  -0.03000   -0.16322
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.28000   17.28000   0.00000    0.00000
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.87010   12.88570  -0.01560   -0.12106
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.85240   10.85430  -0.00190   -0.01750
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.76690   11.75500   0.01190    0.10123
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.42340   12.41870   0.00470    0.03785
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   11.30060   11.30080  -0.00020   -0.00177
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.87140    9.87310  -0.00170   -0.01722
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                 10.39960   10.38900   0.01060    0.10203
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                 10.34360   10.33970   0.00390    0.03772
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                   10.30300   10.30320  -0.00020   -0.00194
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                         10.01240   10.01420  -0.00180   -0.01797
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                 10.19460   10.18420   0.01040    0.10212
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.91200   11.90750   0.00450    0.03779
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                   10.24370   10.24390  -0.00020   -0.00195
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        14.46000   14.32000   0.14000    0.97765
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        25.58000   26.10000  -0.52000   -1.99234
國泰大中華基金                                                     20.50000   20.45000   0.05000    0.24450
國泰小龍基金                                                       15.75000   15.69000   0.06000    0.38241
國泰中小成長基金                                                   44.17000   44.02000   0.15000    0.34075
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      4.19860    4.21170  -0.01310   -0.31104
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       18.91000   19.03000  -0.12000   -0.63058
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.71260    0.71680  -0.00420   -0.58594
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.67250    0.67660  -0.00410   -0.60597
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.18360    2.17810   0.00550    0.25251
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.64430    9.65190  -0.00760   -0.07874
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   8.18800    8.19440  -0.00640   -0.07810
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31570    0.31580  -0.00010   -0.03167
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.50980   11.50880   0.00100    0.00869
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.68360    1.68820  -0.00460   -0.27248
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                          9.98930   10.01960  -0.03030   -0.30241
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.33040    0.33120  -0.00080   -0.24155
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      4.41230    4.41960  -0.00730   -0.16517
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       19.86000   19.96000  -0.10000   -0.50100
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.64140    0.64430  -0.00290   -0.45010
國泰中港台基金人民幣級別                                            3.29220    3.29980  -0.00760   -0.23032
國泰中港台基金台幣級別                                             14.83000   14.91000  -0.08000   -0.53655
國泰中港台基金美元級別                                              0.48450    0.48700  -0.00250   -0.51335
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   28.07000   28.05000   0.02000    0.07130
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.35000   12.37000  -0.02000   -0.16168
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       37.26000   37.20000   0.06000    0.16129
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.37310   10.37940  -0.00630   -0.06070
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                         10.37320   10.37960  -0.00640   -0.06166
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.37360   10.37990  -0.00630   -0.06069
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.33750    0.33750   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.33750    0.33750   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.33750    0.33750   0.00000    0.00000
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.41230   12.41220   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                       28.02000   27.91000   0.11000    0.39412
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.50740    2.49410   0.01330    0.53326
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        11.31000   11.29000   0.02000    0.17715
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.36800    0.36710   0.00090    0.24516
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.50580    0.50270   0.00310    0.61667
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       13.30000   13.28000   0.02000    0.15060
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.46050    0.45940   0.00110    0.23944
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.96000    5.92000   0.04000    0.67568
國泰全球資源基金美元級別                                            0.19130    0.18990   0.00140    0.73723
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.41970    0.41830   0.00140    0.33469
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.37940    0.37820   0.00120    0.31729
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.44500    0.44360   0.00140    0.31560
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           11.24000   11.21000   0.03000    0.26762
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)             10.01000    9.98000   0.03000    0.30060
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.51900    0.51550   0.00350    0.67895
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.08000   21.07000   0.01000    0.04746
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        22.58000   22.63000  -0.05000   -0.22095
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.52260    2.51550   0.00710    0.28225
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           11.41000   11.41600  -0.00600   -0.05256
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                             10.26080   10.26620  -0.00540   -0.05260
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.37110    0.37120  -0.00010   -0.02694
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.33380    0.33380   0.00000    0.00000
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.50690    0.50510   0.00180    0.35637
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           11.86000   11.91000  -0.05000   -0.41982
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.39900    0.40050  -0.00150   -0.37453
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    19.20000   19.15000   0.05000    0.26110
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.62520    0.62330   0.00190    0.30483
國泰科技生化基金                                                   35.56000   35.37000   0.19000    0.53718
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          27.85000   27.80000   0.05000    0.17986
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           13.04000   13.07000  -0.03000   -0.22953
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    39.68650   39.62310   0.06340    0.16001
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    19.39440   19.43440  -0.04000   -0.20582
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    19.62350   19.55490   0.06860    0.35081
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   40.18050   40.20610  -0.02560   -0.06367
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   41.39210   41.39520  -0.00310   -0.00749
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.31660   43.33010  -0.01350   -0.03116
國泰紐幣2021保本基金                                               12.17490   12.17060   0.00430    0.03533
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.46860   12.46500   0.00360    0.02888
國泰紐幣保本基金                                                   12.43350   12.43420  -0.00070   -0.00563
國泰高科技基金                                                     13.22000   13.14000   0.08000    0.60883
國泰國泰基金台幣I級別                                              23.75000   23.63000   0.12000    0.50783
國泰國泰基金台幣級別                                               23.75000   23.63000   0.12000    0.50783
國泰富時中國A50基金                                                18.13000   18.38000  -0.25000   -1.36017
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33720    0.33710   0.00010    0.02966
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.47040    0.46860   0.00180    0.38412
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)              11.68000   11.61000   0.07000    0.60293
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)               0.37860    0.37630   0.00230    0.61121
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.52830    0.52320   0.00510    0.97477
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.92000   10.91000   0.01000    0.09166
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)                10.48000   10.47000   0.01000    0.09551
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)               0.35430    0.35350   0.00080    0.22631
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.49430    0.49150   0.00280    0.56968
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.53130   10.55970  -0.02840   -0.26895
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.56040    7.58080  -0.02040   -0.26910
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.35610    0.35700  -0.00090   -0.25210
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.25370    0.25430  -0.00060   -0.23594
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.23200    2.23030   0.00170    0.07622
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                   10.01020   10.03690  -0.02670   -0.26602
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.32500    0.32570  -0.00070   -0.21492
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       40.02770   40.12280  -0.09510   -0.23702
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            19.14000   19.36000  -0.22000   -1.13636
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.89000   11.90000  -0.01000   -0.08403
國泰新興市場基金美元級別                                            0.38730    0.38760  -0.00030   -0.07740
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.22410    2.22120   0.00290    0.13056
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.46560    1.46370   0.00190    0.12981
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33640    0.33690  -0.00050   -0.14841
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.36240    0.36300  -0.00060   -0.16529
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.22390    0.22420  -0.00030   -0.13381
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.31650   10.33410  -0.01760   -0.17031
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.67090    6.68220  -0.01130   -0.16911
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.53000   13.51000   0.02000    0.14804
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   37.80000   37.93000  -0.13000   -0.34274
國泰價值卓越基金                                                   15.69000   15.59000   0.10000    0.64144
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                          11.54000   11.49000   0.05000    0.43516
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.39510    0.39330   0.00180    0.45767
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.85730   38.94630  -0.08900   -0.22852
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.93000   21.84000   0.09000    0.41209
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.60000   19.60000   0.00000    0.00000
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  20.29000   20.17000   0.12000    0.59494
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       12.09070   12.09460  -0.00390   -0.03225
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39680    0.39680   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                           9.64510    9.64050   0.00460    0.04772
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                           8.33090    8.35400  -0.02310   -0.27651
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                          10.72060   10.71560   0.00500    0.04666
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.36670    9.39260  -0.02590   -0.27575
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.18950   11.18880   0.00070    0.00626
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.84870    9.88400  -0.03530   -0.35714
第一金大中華基金                                                   28.40000   28.21000   0.19000    0.67352
第一金小型精選基金                                                 39.49000   39.19000   0.30000    0.76550
第一金中國世紀基金-人民幣                                          13.07000   13.09000  -0.02000   -0.15279
第一金中國世紀基金-美元                                             8.23670    8.27520  -0.03850   -0.46525
第一金中國世紀基金-美元-N                                           8.23750    8.27600  -0.03850   -0.46520
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.64000    9.69000  -0.05000   -0.51600
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.64000    9.69000  -0.05000   -0.51600
第一金中概平衡基金                                                 26.89000   26.79000   0.10000    0.37327
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.25230   15.25210   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          177.86400  177.86200   0.00200    0.00112
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.24900   10.19450   0.05450    0.53460
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.24900   10.19450   0.05450    0.53460
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.39000   10.34000   0.05000    0.48356
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.39000   10.34000   0.05000    0.48356
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                                 14.84700   14.75950   0.08750    0.59284
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                               14.84750   14.76010   0.08740    0.59214
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                               14.20000   14.12000   0.08000    0.56657
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                             14.20000   14.13000   0.07000    0.49540
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.89810    9.89670   0.00140    0.01415
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.90150    9.90010   0.00140    0.01414
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.54260    9.54390  -0.00130   -0.01362
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.56760    9.56890  -0.00130   -0.01359
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.37710   10.37550   0.00160    0.01542
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.01460   10.01600  -0.00140   -0.01398
第一金全球大趨勢基金                                               24.27000   24.13000   0.14000    0.58019
第一金全球不動產證券化基金A                                         8.38140    8.35590   0.02550    0.30517
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.96020    5.94210   0.01810    0.30461
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.48950    9.48840   0.00110    0.01159
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.49060    9.48960   0.00100    0.01054
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.20000    9.20000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.21000    9.20000   0.01000    0.10870
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.85100    9.84990   0.00110    0.01117
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.85230    9.85120   0.00110    0.01117
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.56000    9.55000   0.01000    0.10471
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.56000    9.56000   0.00000    0.00000
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.66620    8.65790   0.00830    0.09587
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.24210   10.23230   0.00980    0.09578
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.70560    9.69430   0.01130    0.11656
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.70480    9.69350   0.01130    0.11657
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.99390    7.99000   0.00390    0.04881
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.86670    8.86400   0.00270    0.03046
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.86720    8.86440   0.00280    0.03159
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.20300   11.19010   0.01290    0.11528
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.20400   11.19100   0.01300    0.11616
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.03040   10.02550   0.00490    0.04888
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.83180   14.82720   0.00460    0.03102
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                              14.62560   14.58880   0.03680    0.25225
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                            14.64380   14.60700   0.03680    0.25193
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                            13.74000   13.71000   0.03000    0.21882
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                          13.77000   13.74000   0.03000    0.21834
第一金亞洲科技基金                                                 19.52000   19.46000   0.06000    0.30832
第一金亞洲新興市場基金                                             13.45000   13.54000  -0.09000   -0.66470
第一金店頭市場基金                                                 10.01000    9.90000   0.11000    1.11111
第一金創新趨勢基金                                                 25.41000   25.32000   0.09000    0.35545
第一金電子基金                                                     35.63000   35.47000   0.16000    0.45109
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       21.08000   21.09000  -0.01000   -0.04742
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           18.71000   18.68000   0.03000    0.16060
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                          8.99000    8.98000   0.01000    0.11136
統一大中華中小基金(美元)                                            8.28000    8.30000  -0.02000   -0.24096
統一大中華中小基金(新台幣)                                         12.19000   12.21000  -0.02000   -0.16380
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.46000   10.42000   0.04000    0.38388
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
統一大東協高股息基金(新台幣)                                       10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
統一大滿貫基金-A類型                                               36.26000   36.22000   0.04000    0.11044
統一大滿貫基金-I類型                                               36.26000   36.22000   0.04000    0.11044
統一大龍印基金                                                     15.32000   15.33000  -0.01000   -0.06523
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.58000    9.63000  -0.05000   -0.51921
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.84000    8.91000  -0.07000   -0.78563
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.99000   10.08000  -0.09000   -0.89286
統一中小基金                                                       26.85000   26.94000  -0.09000   -0.33408
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.81610    9.79390   0.02220    0.22667
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.23500    9.24040  -0.00540   -0.05844
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.94040    8.94870  -0.00830   -0.09275
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.66270   11.63630   0.02640    0.22688
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.89960   10.90610  -0.00650   -0.05960
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.54690   10.55680  -0.00990   -0.09378
統一台灣動力基金                                                   18.40000   18.46000  -0.06000   -0.32503
統一全天候基金-A類型                                              114.16000  114.69000  -0.53000   -0.46212
統一全天候基金-I類型                                              114.19000  114.71000  -0.52000   -0.45332
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.99210    8.93180   0.06030    0.67512
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               8.76460    8.73080   0.03380    0.38714
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.72470    8.69370   0.03100    0.35658
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.30130    9.23890   0.06240    0.67541
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               9.06590    9.03080   0.03510    0.38867
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             9.02460    8.99240   0.03220    0.35808
統一全球債券組合基金                                               11.95520   11.96080  -0.00560   -0.04682
統一全球新科技基金(人民幣)                                         16.78000   16.55000   0.23000    1.38973
統一全球新科技基金(美元)                                           15.91000   15.73000   0.18000    1.14431
統一全球新科技基金(新台幣)                                         15.18000   15.01000   0.17000    1.13258
統一亞太基金                                                       26.39000   26.35000   0.04000    0.15180
統一亞洲大金磚基金                                                 12.90000   12.92000  -0.02000   -0.15480
統一奔騰基金                                                       63.04000   63.24000  -0.20000   -0.31626
統一強棒貨幣市場基金                                               16.66060   16.66040   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                               10.71000   10.72000  -0.01000   -0.09328
統一強漢基金(美元)                                                  9.72000    9.75000  -0.03000   -0.30769
統一強漢基金(新台幣)                                               25.44000   25.53000  -0.09000   -0.35253
統一統信基金                                                       33.10000   33.08000   0.02000    0.06046
統一黑馬基金                                                       63.29000   63.54000  -0.25000   -0.39345
統一新亞洲科技能源基金                                             19.07000   19.03000   0.04000    0.21019
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.97090    7.97520  -0.00430   -0.05392
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.12570   10.13120  -0.00550   -0.05429
統一經建基金                                                       48.22000   48.44000  -0.22000   -0.45417
統一龍馬基金                                                       73.10000   73.12000  -0.02000   -0.02735
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     22.78000   22.73000   0.05000    0.21997
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              49.64000   49.16000   0.48000    0.97640
野村中國機會基金                                                   13.39000   13.47000  -0.08000   -0.59391
野村巴西基金                                                        5.06000    4.99000   0.07000    1.40281
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          12.21000   12.20000   0.01000    0.08197
野村台灣高股息基金                                                 24.31000   24.19000   0.12000    0.49607
野村台灣運籌基金                                                   37.58000   37.54000   0.04000    0.10655
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.49140    9.47950   0.01190    0.12553
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.42490    9.42120   0.00370    0.03927
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.47380    9.46800   0.00580    0.06126
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.69710    9.68490   0.01220    0.12597
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.58150    9.57770   0.00380    0.03968
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.54060    9.53470   0.00590    0.06188
野村平衡基金                                                       19.78000   19.73000   0.05000    0.25342
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.40000    9.41000  -0.01000   -0.10627
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.91000    9.86000   0.05000    0.50710
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           13.60000   13.61000  -0.01000   -0.07348
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        11.24000   11.18000   0.06000    0.53667
野村全球生技醫療基金                                               18.40000   18.27000   0.13000    0.71155
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                             9.99160    9.97640   0.01520    0.15236
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                               9.99330    9.99650  -0.00320   -0.03201
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.98940    9.99410  -0.00470   -0.04703
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                             9.99160    9.97640   0.01520    0.15236
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                               9.99330    9.99650  -0.00320   -0.03201
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                             9.98940    9.99410  -0.00470   -0.04703
野村全球品牌基金                                                   28.81000   28.74000   0.07000    0.24356
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 13.46000   13.42000   0.04000    0.29806
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              11.52000   11.47000   0.05000    0.43592
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 20.13000   20.07000   0.06000    0.29895
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.67000   12.60000   0.07000    0.55556
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.05260   10.05220   0.00040    0.00398
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.48450   10.49150  -0.00700   -0.06672
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.38820   10.39520  -0.00700   -0.06734
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             9.62610    9.62070   0.00540    0.05613
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               9.37610    9.37210   0.00400    0.04268
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.95790    8.95560   0.00230    0.02568
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.32520   11.31910   0.00610    0.05389
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.80980   10.80520   0.00460    0.04257
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.38990   10.38720   0.00270    0.02599
野村成長基金                                                       29.97000   30.02000  -0.05000   -0.16656
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.98630    8.97200   0.01430    0.15938
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.99020    8.98070   0.00950    0.10578
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.14390    9.13840   0.00550    0.06019
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.47140    9.45610   0.01530    0.16180
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.38030    9.37040   0.00990    0.10565
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.54240    9.53660   0.00580    0.06082
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.92000    8.91000   0.01000    0.11223
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.76000   12.75000   0.01000    0.07843
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.43000    9.43310  -0.00310   -0.03286
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.49070    9.49780  -0.00710   -0.07475
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.59400    9.60480  -0.01080   -0.11244
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.97610    9.98230  -0.00620   -0.06211
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.94880    9.95620  -0.00740   -0.07433
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.06300   10.07440  -0.01140   -0.11316
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.57710    8.57970  -0.00260   -0.03030
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.16050    9.15840   0.00210    0.02293
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           9.02640    9.02730  -0.00090   -0.00997
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.06650   13.07040  -0.00390   -0.02984
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.10120   12.09880   0.00240    0.01984
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.85640    9.85740  -0.00100   -0.01014
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.00300   10.00000   0.00300    0.03000
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                          10.24360   10.23760   0.00600    0.05861
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.89730    9.89360   0.00370    0.03740
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.44300    9.44070   0.00230    0.02436
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.27260   11.27000   0.00260    0.02307
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.22570   10.22080   0.00490    0.04794
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.29100   11.27190   0.01910    0.16945
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.78150   10.77270   0.00880    0.08169
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.55900   10.55310   0.00590    0.05591
野村泰國基金                                                       42.81000   42.86000  -0.05000   -0.11666
野村高科技基金                                                     11.74000   11.71000   0.03000    0.25619
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.32660   10.31730   0.00930    0.09014
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.47400   10.45140   0.02260    0.21624
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.89690   10.78570   0.11120    1.03099
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.81970    9.80630   0.01340    0.13665
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.73360    9.72460   0.00900    0.09255
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.63060    9.60020   0.03040    0.31666
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.05040   12.02360   0.02680    0.22289
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.56690   13.41370   0.15320    1.14212
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.97150   10.95650   0.01500    0.13691
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.88210   10.87210   0.01000    0.09198
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.02490   10.99060   0.03430    0.31208
野村貨幣市場基金                                                   16.26810   16.26790   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                       16.04000   16.12000  -0.08000   -0.49628
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.04730   10.03910   0.00820    0.08168
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.97750   10.00510  -0.02760   -0.27586
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.97190    9.99940  -0.02750   -0.27502
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.85370    9.84610   0.00760    0.07719
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.81650    9.81650   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.81460    9.81310   0.00150    0.01529
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.85370    9.84610   0.00760    0.07719
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.81650    9.81650   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.81460    9.81310   0.00150    0.01529
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.86150    9.87300  -0.01150   -0.11648
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.81760    9.83840  -0.02080   -0.21142
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.80380    9.82630  -0.02250   -0.22898
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.86150    9.87300  -0.01150   -0.11648
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.81760    9.83840  -0.02080   -0.21142
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.80380    9.82630  -0.02250   -0.22898
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.10300   10.10760  -0.00460   -0.04551
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.94820    7.95080  -0.00260   -0.03270
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.78170   11.78560  -0.00390   -0.03309
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.24000    7.24000   0.00000    0.00000
野村精選貨幣市場基金                                               12.07950   12.07950   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    12.49000   12.49000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.62000   11.65000  -0.03000   -0.25751
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            11.33000   11.38000  -0.05000   -0.43937
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.99000    8.01000  -0.02000   -0.24969
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.33000   11.36000  -0.03000   -0.26408
野村積極成長基金                                                   12.65000   12.67000  -0.02000   -0.15785
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        9.51000    9.48000   0.03000    0.31646
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    34.66000   34.56000   0.10000    0.28935
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.34700   10.34700   0.00000    0.00000
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.64470    8.64250   0.00220    0.02546
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.97460    7.97530  -0.00070   -0.00878
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.89990    7.90120  -0.00130   -0.01645
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.73360   11.73180   0.00180    0.01534
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.57260   10.57340  -0.00080   -0.00757
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.50600   10.50770  -0.00170   -0.01618
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       10.83000   10.76000   0.07000    0.65056
野村環球基金-人民幣計價                                            16.56000   16.43000   0.13000    0.79124
野村環球基金-美元計價                                              12.92000   12.83000   0.09000    0.70148
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    18.02000   17.90000   0.12000    0.67039
野村鴻利基金                                                       22.79000   22.73000   0.06000    0.26397
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.85970   16.85960   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       20.35000   20.34000   0.01000    0.04916
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.53000    9.48000   0.05000    0.52743
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     14.13000   14.30000  -0.17000   -1.18881
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        14.93000   14.94000  -0.01000   -0.06693
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.14110   10.14610  -0.00500   -0.04928
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.30600   13.31280  -0.00680   -0.05108
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.44840    9.47430  -0.02590   -0.27337
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.44030    9.46460  -0.02430   -0.25675
凱基台商天下基金                                                   13.34000   13.27000   0.07000    0.52751
凱基台灣精五門基金                                                 20.94000   20.93000   0.01000    0.04778
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.57000   10.55000   0.02000    0.18957
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                    10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.89090   10.86710   0.02380    0.21901
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     13.93000   13.85000   0.08000    0.57762
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       12.67820   12.64470   0.03350    0.26493
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     12.45000   12.42000   0.03000    0.24155
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.54410   11.54400   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                       27.44000   27.42000   0.02000    0.07294
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         23.40000   23.20000   0.20000    0.86207
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         22.75280   22.54160   0.21120    0.93693
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.62000   17.64000  -0.02000   -0.11338
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.88960   16.90090  -0.01130   -0.06686
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.76000    7.74000   0.02000    0.25840
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       12.41000   12.33000   0.08000    0.64882
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         12.18100   12.14080   0.04020    0.33111
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       11.61000   11.58000   0.03000    0.25907
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.15570   12.05500   0.10070    0.83534
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.42000   12.32000   0.10000    0.81169
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.63000   13.59000   0.04000    0.29433
凱基護城河基金-美元計價B                                           13.39810   13.35260   0.04550    0.34076
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         13.15000   13.30000  -0.15000   -1.12782
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         38.05000   37.14000   0.91000    2.45019
富邦NASDAQ-100基金                                                 32.14000   31.76000   0.38000    1.19647
富邦上証180基金                                                    27.59000   27.95000  -0.36000   -1.28801
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.19520    0.19620  -0.00100   -0.50968
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.00000    6.03000  -0.03000   -0.49751
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    7.82000    7.76000   0.06000    0.77320
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   35.34000   36.06000  -0.72000   -1.99667
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               11.40870   11.40500   0.00370    0.03244
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.54980   10.55480  -0.00500   -0.04737
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.16390   10.19500  -0.03110   -0.30505
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.96860    9.96540   0.00320    0.03211
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.14410    9.14840  -0.00430   -0.04700
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.81690    8.84390  -0.02700   -0.30530
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.18360   20.22780  -0.04420   -0.21851
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.34790   11.34690   0.00100    0.00881
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.41840   10.45530  -0.03690   -0.35293
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.89620   12.88520   0.01100    0.08537
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.89780    1.89700   0.00080    0.04217
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.39990    9.39190   0.00800    0.08518
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.43130    1.43080   0.00050    0.03495
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.76580   11.76160   0.00420    0.03571
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.71740    1.71880  -0.00140   -0.08145
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.15840   10.15490   0.00350    0.03447
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.50170    1.50290  -0.00120   -0.07985
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  14.54000   14.56000  -0.02000   -0.13736
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  23.41000   23.39000   0.02000    0.08551
富邦日本東証基金                                                   22.31000   22.36000  -0.05000   -0.22361
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    44.89000   45.14000  -0.25000   -0.55383
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    49.80000   50.09000  -0.29000   -0.57896
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    54.17000   54.08000   0.09000    0.16642
富邦台灣心基金                                                     23.23000   23.16000   0.07000    0.30225
富邦台灣釆吉50基金                                                 50.73000   50.63000   0.10000    0.19751
富邦台灣科技指數基金                                               57.43000   56.84000   0.59000    1.03800
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   41.44580   41.39810   0.04770    0.11522
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.41320   41.39610   0.01710    0.04131
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.30020    0.29960   0.00060    0.20027
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.42000    9.41000   0.01000    0.10627
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.50730    2.50150   0.00580    0.23186
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33950    0.33990  -0.00040   -0.11768
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.54900   10.55970  -0.01070   -0.10133
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.17500    2.17000   0.00500    0.23041
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32520    0.32550  -0.00030   -0.09217
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.09230    9.10150  -0.00920   -0.10108
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             24.60000   24.79000  -0.19000   -0.76644
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 13.55000   13.49000   0.06000    0.44477
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 34.52000   34.85000  -0.33000   -0.94692
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.64130   15.64110   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.92490   40.03330  -0.10840   -0.27077
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   40.00340   39.95510   0.04830    0.12089
富邦長紅基金                                                       66.48000   66.17000   0.31000    0.46849
富邦科技基金                                                       25.41000   25.23000   0.18000    0.71344
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.45860   40.46060  -0.00200   -0.00494
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        40.26600   40.17510   0.09090    0.22626
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.36910   39.36110   0.00800    0.02032
富邦恒生國企ETF基金                                                20.59000   20.80000  -0.21000   -1.00962
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.87000   13.77000   0.10000    0.72622
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              28.64000   29.12000  -0.48000   -1.64835
富邦高成長基金                                                     25.39000   25.31000   0.08000    0.31608
富邦基金                                                           14.01000   13.96000   0.05000    0.35817
富邦基金I類型                                                      14.01000   13.96000   0.05000    0.35817
富邦深証100基金                                                     9.06000    9.21000  -0.15000   -1.62866
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.85000   20.88000  -0.03000   -0.14368
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.41350    0.41370  -0.00020   -0.04834
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.35990   12.35710   0.00280    0.02266
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.55680    9.55470   0.00210    0.02198
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30660    0.30670  -0.00010   -0.03261
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.89190    8.88990   0.00200    0.02250
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.31360    9.35850  -0.04490   -0.47978
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                              9.79250    9.84550  -0.05300   -0.53832
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.20010    9.24450  -0.04440   -0.48029
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.66330    9.71560  -0.05230   -0.53831
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      20.93000   21.11000  -0.18000   -0.85268
富邦精準基金                                                       47.93000   47.96000  -0.03000   -0.06255
富邦精銳中小基金                                                   12.02000   12.00000   0.02000    0.16667
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       19.37000   19.45000  -0.08000   -0.41131
富邦臺灣公司治理100基金                                            22.74000   22.74000   0.00000    0.00000
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.34000    7.33000   0.01000    0.13643
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              16.34000   16.39000  -0.05000   -0.30506
富邦標普美國特別股ETF基金                                          20.07000   20.05000   0.02000    0.09975
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.33170   10.30100   0.03070    0.29803
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.27460   10.28450  -0.00990   -0.09626
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.37590   10.39220  -0.01630   -0.15685
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.05050   10.02060   0.02990    0.29839
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.95000    9.95960  -0.00960   -0.09639
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                           10.03010   10.04590  -0.01580   -0.15728
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   31.34000   31.39000  -0.05000   -0.15929
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.72580    8.72030   0.00550    0.06307
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.26440    9.25970   0.00470    0.05076
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.97860    8.97360   0.00500    0.05572
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.71340    9.70710   0.00630    0.06490
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.72750    9.72250   0.00500    0.05143
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.42930    9.42400   0.00530    0.05624
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.50360    9.49820   0.00540    0.05685
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.49450    8.49620  -0.00170   -0.02001
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.52990    9.53250  -0.00260   -0.02728
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.99990    9.00190  -0.00200   -0.02222
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.55100   10.55270  -0.00170   -0.01611
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.32650   10.32930  -0.00280   -0.02711
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.82580    9.82810  -0.00230   -0.02340
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.12640    9.12840  -0.00200   -0.02191
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.65720    9.65940  -0.00220   -0.02278
富達卓越領航全球組合基金                                           15.62000   15.57000   0.05000    0.32113
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.66810    8.67110  -0.00300   -0.03460
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.37990    9.38420  -0.00430   -0.04582
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.05450    9.05820  -0.00370   -0.04085
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.86670    9.87020  -0.00350   -0.03546
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.83630    9.84080  -0.00450   -0.04573
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.53120    9.53500  -0.00380   -0.03985
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.14710    9.15080  -0.00370   -0.04043
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.60310    9.60690  -0.00380   -0.03955
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.32000    9.30000   0.02000    0.21505
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                      10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.81000    8.82000  -0.01000   -0.11338
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        8.12000    8.16000  -0.04000   -0.49020
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          9.37000    9.45000  -0.08000   -0.84656
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        9.12000    9.21000  -0.09000   -0.97720
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.65410    9.63180   0.02230    0.23152
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.17410    9.16960   0.00450    0.04908
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.77770    8.77550   0.00220    0.02507
富蘭克林華美中華基金                                               12.75000   12.70000   0.05000    0.39370
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               21.45000   21.41000   0.04000    0.18683
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 20.69000   20.68000   0.01000    0.04836
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      11.24000   11.19000   0.05000    0.44683
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                    10.86000   10.83000   0.03000    0.27701
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.90680    7.90880  -0.00200   -0.02529
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.04010    9.04090  -0.00080   -0.00885
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.71950    9.72020  -0.00070   -0.00720
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.26020    9.26250  -0.00230   -0.02483
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.16910   11.16640   0.00270    0.02418
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.82300    8.82080   0.00220    0.02494
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        9.25270    9.25050   0.00220    0.02378
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.34920   13.34660   0.00260    0.01948
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.35170   10.34980   0.00190    0.01836
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.19590   10.19630  -0.00040   -0.00392
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.73200    7.73230  -0.00030   -0.00388
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          9.21100    9.21130  -0.00030   -0.00326
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.77350   10.77680  -0.00330   -0.03062
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.62950    7.63190  -0.00240   -0.03145
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        9.10800    9.11080  -0.00280   -0.03073
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.49070   10.49170  -0.00100   -0.00953
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.77680    7.77750  -0.00070   -0.00900
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.17580    8.18720  -0.01140   -0.13924
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.18880    9.19940  -0.01060   -0.11522
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.96070    9.97220  -0.01150   -0.11532
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.58030   12.59780  -0.01750   -0.13891
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.80000    8.79000   0.01000    0.11377
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 9.01000    9.00000   0.01000    0.11111
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           9.38000    9.34000   0.04000    0.42827
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.79000   10.74000   0.05000    0.46555
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           9.33000    9.24000   0.09000    0.97403
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.98000   11.86000   0.12000    1.01180
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             9.38000    9.37000   0.01000    0.10672
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.59000   10.58000   0.01000    0.09452
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.79000    8.78000   0.01000    0.11390
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.87000    9.84000   0.03000    0.30488
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.83000    9.80000   0.03000    0.30612
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.57000   10.54000   0.03000    0.28463
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.55000    9.52000   0.03000    0.31513
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.25000   10.23000   0.02000    0.19550
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.46800   13.42700   0.04100    0.30535
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.42000   10.41000   0.01000    0.09606
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.42000   10.41000   0.01000    0.09606
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.47000   10.47000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.42000   10.43000  -0.01000   -0.09588
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.42000   10.43000  -0.01000   -0.09588
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.13000   10.10000   0.03000    0.29703
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.77000    9.73000   0.04000    0.41110
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.95000    9.92000   0.03000    0.30242
富蘭克林華美第一富基金                                             41.20000   41.25000  -0.05000   -0.12121
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.30430   10.30420   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               9.68000    9.64000   0.04000    0.41494
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                              10.08000   10.04000   0.04000    0.39841
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.86000    9.83000   0.03000    0.30519
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                            10.26000   10.23000   0.03000    0.29326
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.90000   14.75000   0.15000    1.01695
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.96000   13.86000   0.10000    0.72150
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  16.13000   16.02000   0.11000    0.68664
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      7.95290    7.98410  -0.03120   -0.39078
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.88050   10.90250  -0.02200   -0.20179
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.52840    9.54550  -0.01710   -0.17914
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.92470   10.94430  -0.01960   -0.17909
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.82490    6.84260  -0.01770   -0.25867
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.99630    9.01760  -0.02130   -0.23620
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.07050   10.09430  -0.02380   -0.23578
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.44960   10.47670  -0.02710   -0.25867
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.50000   20.48000   0.02000    0.09766
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.63180   11.63100   0.00080    0.00688
復華人生目標基金                                                   39.13250   39.20440  -0.07190   -0.18340
復華大中華中小策略基金                                              9.16000    9.14000   0.02000    0.21882
復華中小精選基金                                                   76.85000   76.68000   0.17000    0.22170
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             49.87240   49.98170  -0.10930   -0.21868
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        9.19000    9.21000  -0.02000   -0.21716
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.22000    8.26000  -0.04000   -0.48426
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.47000   11.45000   0.02000    0.17467
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.54000   10.52000   0.02000    0.19011
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
復華台灣智能基金                                                   12.36000   12.35000   0.01000    0.08097
復華全方位基金                                                     31.69000   31.83000  -0.14000   -0.43984
復華全球大趨勢基金-美元                                            14.22000   14.06000   0.16000    1.13798
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          22.22000   21.98000   0.24000    1.09190
復華全球平衡基金-美元                                               9.73000    9.69000   0.04000    0.41280
復華全球平衡基金-新臺幣                                            20.61000   20.52000   0.09000    0.43860
復華全球物聯網科技基金-美元                                        17.40000   17.18000   0.22000    1.28056
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      16.65000   16.45000   0.20000    1.21581
復華全球原物料基金                                                  9.66000    9.60000   0.06000    0.62500
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.79000   13.73000   0.06000    0.43700
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.47490   11.48310  -0.00820   -0.07141
復華全球債券基金                                                   13.43540   13.45290  -0.01750   -0.13008
復華全球債券組合基金                                               14.64000   14.65000  -0.01000   -0.06826
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     14.99000   14.96000   0.03000    0.20053
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.51000   10.48000   0.03000    0.28626
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.78000    9.76000   0.02000    0.20492
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.98000   10.96000   0.02000    0.18248
復華有利貨幣市場基金                                               13.43710   13.43700   0.00010    0.00074
復華亞太平衡基金                                                   12.06000   12.06000   0.00000    0.00000
復華亞太成長基金                                                   15.38000   15.22000   0.16000    1.05125
復華亞太神龍科技基金-美元                                          10.23000   10.15000   0.08000    0.78818
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                        10.77000   10.70000   0.07000    0.65421
復華東協世紀基金                                                   12.53000   12.54000  -0.01000   -0.07974
復華南非幣長期收益基金A                                            13.05000   13.10000  -0.05000   -0.38168
復華南非幣長期收益基金B                                             8.09000    8.12000  -0.03000   -0.36946
復華南非幣短期收益基金A                                            13.53000   13.54000  -0.01000   -0.07386
復華南非幣短期收益基金B                                             8.98000    8.99000  -0.01000   -0.11123
復華美國新星基金-美元                                              13.48000   13.33000   0.15000    1.12528
復華美國新星基金-新臺幣                                            13.55000   13.41000   0.14000    1.04400
復華恒生基金                                                       21.05000   21.23000  -0.18000   -0.84786
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.67000    8.61000   0.06000    0.69686
復華恒生單日正向二倍基金                                           31.80000   32.30000  -0.50000   -1.54799
復華神盾基金                                                       26.32000   26.36900  -0.04900   -0.18582
復華高成長基金                                                     69.63000   69.71000  -0.08000   -0.11476
復華高益策略組合基金                                               13.07000   13.07000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                   14.39810   14.39790   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                           19.84000   19.81000   0.03000    0.15144
復華富時台灣高股息低波動基金                                       53.04000   53.36000  -0.32000   -0.59970
復華復華基金                                                       21.85000   21.87000  -0.02000   -0.09145
復華華人世紀基金                                                   16.89000   16.89000   0.00000    0.00000
復華傳家二號基金                                                   31.31700   31.41560  -0.09860   -0.31386
復華傳家基金                                                       25.08950   25.09870  -0.00920   -0.03666
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.94000   14.94000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.76000   11.73000   0.03000    0.25575
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.37000   14.35000   0.02000    0.13937
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.48000   10.49000  -0.01000   -0.09533
復華新興人民幣債券基金A                                            11.74000   11.74000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             9.00000    8.99000   0.01000    0.11123
復華新興市場10年期以上債券基金                                     19.53000   19.52000   0.01000    0.05123
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.34000    9.34000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.51000    5.51000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.26000   12.27000  -0.01000   -0.08150
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.29000   12.31000  -0.02000   -0.16247
復華新興市場短期收益基金                                           10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.03000    9.02000   0.01000    0.11086
復華滬深300 A股基金                                                20.53000   20.79000  -0.26000   -1.25060
復華數位經濟基金                                                   60.05000   59.66000   0.39000    0.65370
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                               11.21000   11.20000   0.01000    0.08929
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.72090    9.72850  -0.00760   -0.07812
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.55430    9.56330  -0.00900   -0.09411
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.87470    9.88230  -0.00760   -0.07691
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.67610    9.68530  -0.00920   -0.09499
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.55810    9.57300  -0.01490   -0.15565
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.01630   10.03770  -0.02140   -0.21320
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.55120    9.56140  -0.01020   -0.10668
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.00960   10.02620  -0.01660   -0.16557
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.55040    9.56060  -0.01020   -0.10669
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.01250   10.02910  -0.01660   -0.16552
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.85300    9.85060   0.00240    0.02436
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.57700   10.55130   0.02570    0.24357
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.86040    9.87420  -0.01380   -0.13976
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.85310    9.85070   0.00240    0.02436
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.57520   10.54950   0.02570    0.24361
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.86040    9.87420  -0.01380   -0.13976
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.86200    9.88130  -0.01930   -0.19532
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.27120    9.25970   0.01150    0.12419
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.42920    8.44930  -0.02010   -0.23789
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.36550    8.39040  -0.02490   -0.29677
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.53070   11.51630   0.01440    0.12504
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.50780   10.53280  -0.02500   -0.23735
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.54740   10.57880  -0.03140   -0.29682
景順主流基金                                                       18.26000   18.27000  -0.01000   -0.05473
景順台灣科技基金                                                   31.92000   31.91000   0.01000    0.03134
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                 10.12000   10.09000   0.03000    0.29732
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.89000    9.86000   0.03000    0.30426
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  9.43000    9.41000   0.02000    0.21254
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.27000   11.24000   0.03000    0.26690
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.77000   10.74000   0.03000    0.27933
景順全球科技基金                                                   23.28000   23.09000   0.19000    0.82287
景順全球康健基金                                                   19.59000   19.50000   0.09000    0.46154
景順貨幣市場基金                                                   15.93810   15.93790   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       33.57000   33.58000  -0.01000   -0.02978
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           15.23000   15.14000   0.09000    0.59445
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         14.17000   14.09000   0.08000    0.56778
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      11.19000   11.14000   0.05000    0.44883
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.32000   11.27000   0.05000    0.44366
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.41000   11.35000   0.06000    0.52863
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.55000   11.49000   0.06000    0.52219
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                             10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                           10.47000   10.48000  -0.01000   -0.09542
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.57000   10.57000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.74000   10.75000  -0.01000   -0.09302
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.67560    8.66700   0.00860    0.09923
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.99570    8.00910  -0.01340   -0.16731
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.10950   11.09890   0.01060    0.09550
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.21730   10.23440  -0.01710   -0.16708
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.66000    7.68000  -0.02000   -0.26042
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.40000    7.44000  -0.04000   -0.53763
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        10.81000   10.88000  -0.07000   -0.64338
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.32080    9.32900  -0.00820   -0.08790
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.46870    9.48250  -0.01380   -0.14553
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.60420    9.61260  -0.00840   -0.08739
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.75900    9.77340  -0.01440   -0.14734
華南永昌永昌基金                                                   19.51000   19.41000   0.10000    0.51520
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.29170   14.29920  -0.00750   -0.05245
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.29000   10.23000   0.06000    0.58651
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.89000    9.86000   0.03000    0.30426
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.15000   10.12000   0.03000    0.29644
華南永昌全球精品基金                                               16.61000   16.61000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             11.78000   11.74000   0.04000    0.34072
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           11.69000   11.66000   0.03000    0.25729
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             14.10000   14.04000   0.06000    0.42735
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.92000   13.87000   0.05000    0.36049
華南永昌物聯網精選基金                                             11.81000   11.77000   0.04000    0.33985
華南永昌策略報酬基金                                               10.00000   10.03000  -0.03000   -0.29910
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.20560   16.20530   0.00030    0.00185
華南永昌龍盈平衡基金                                               24.37910   24.32430   0.05480    0.22529
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.93800   11.93790   0.00010    0.00084
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.19080   10.18690   0.00390    0.03828
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.13020   10.16240  -0.03220   -0.31685
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.84470    9.84090   0.00380    0.03861
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.75590    9.78700  -0.03110   -0.31777
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.00820   10.00380   0.00440    0.04398
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.89180    9.92290  -0.03110   -0.31342
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.76460    9.76040   0.00420    0.04303
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.64430    9.67460  -0.03030   -0.31319
華頓中小型基金                                                     27.66000   27.59000   0.07000    0.25372
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.75060   11.71790   0.03270    0.27906
華頓台灣基金                                                       29.23000   29.24000  -0.01000   -0.03420
華頓平安貨幣市場基金                                               11.52040   11.52020   0.00020    0.00174
華頓全球時尚精品基金                                               18.10000   18.04000   0.06000    0.33259
華頓全球高收益債券基金A                                            13.40180   13.40900  -0.00720   -0.05370
華頓全球高收益債券基金B                                             8.30750    8.31200  -0.00450   -0.05414
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.89000    5.87000   0.02000    0.34072
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.63700    2.63510   0.00190    0.07210
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          11.87920   11.92080  -0.04160   -0.34897
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.38690    0.38800  -0.00110   -0.28351
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.40480   11.41350  -0.00870   -0.07623
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                           10.37290   10.37270   0.00020    0.00193
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.21410   10.26490  -0.05080   -0.49489
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              9.22020    9.26610  -0.04590   -0.49535
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.46920   10.51520  -0.04600   -0.43746
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              9.49010    9.53080  -0.04070   -0.42704
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       11.35000   11.34000   0.01000    0.08818
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.84000    9.88000  -0.04000   -0.40486
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         10.61000   10.64000  -0.03000   -0.28195
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.48660    2.48470   0.00190    0.07647
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.03960    2.03280   0.00680    0.33451
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.77000   11.79740  -0.02740   -0.23225
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.55500    9.57720  -0.02220   -0.23180
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.36420    0.36520  -0.00100   -0.27382
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.30190    0.30260  -0.00070   -0.23133
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.41000    3.40000   0.01000    0.29412
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.37000   15.37000   0.00000    0.00000
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.50000    0.50000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   25.01000   25.12000  -0.11000   -0.43790
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.83000   12.77000   0.06000    0.46985
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.53000    8.52000   0.01000    0.11737
匯豐安富基金                                                       26.10000   26.15000  -0.05000   -0.19120
匯豐成功基金                                                       42.61000   43.09000  -0.48000   -1.11395
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   11.33000   11.34000  -0.01000   -0.08818
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.77000   10.77000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                     10.44000   10.45000  -0.01000   -0.09569
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.45000   11.45000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     11.10000   11.10000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     11.14000   11.16000  -0.02000   -0.17921
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.56490    2.55550   0.00940    0.36783
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.33600    2.32630   0.00970    0.41697
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.52160   11.52480  -0.00320   -0.02777
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.89720    7.90010  -0.00290   -0.03671
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.37700    0.37700   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33580    0.33580   0.00000    0.00000
匯豐金磚動力基金                                                   14.02000   14.07000  -0.05000   -0.35537
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.98100   14.98090   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.67000    4.69000  -0.02000   -0.42644
匯豐新鑽動力基金                                                   11.05000   11.03000   0.02000    0.18132
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.33070    5.35490  -0.02420   -0.45192
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     8.92770    8.95200  -0.02430   -0.27145
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 53.80000   54.03000  -0.23000   -0.42569
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 53.80000   54.03000  -0.23000   -0.42569
匯豐龍騰電子基金                                                   37.47000   37.51000  -0.04000   -0.10664
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.21090   12.22570  -0.01480   -0.12106
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     19.30000   19.41000  -0.11000   -0.56672
新光中國成長基金(人民幣)                                           10.17000   10.20000  -0.03000   -0.29412
新光中國成長基金(美元)                                             10.27000   10.32000  -0.05000   -0.48450
新光中國成長基金(新臺幣)                                           10.20000   10.26000  -0.06000   -0.58480
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.37870   10.36560   0.01310    0.12638
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.61100    9.63600  -0.02500   -0.25944
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.87180    9.90370  -0.03190   -0.32210
新光台灣富貴基金                                                   23.77000   23.79000  -0.02000   -0.08407
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    9.00000    8.99000   0.01000    0.11123
新光全球生技醫療基金(美元)                                         12.50000   12.43000   0.07000    0.56315
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       12.14000   12.07000   0.07000    0.57995
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.04060   10.04840  -0.00780   -0.07762
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.77490    9.78860  -0.01370   -0.13996
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.67380    9.68140  -0.00760   -0.07850
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.40680    9.42000  -0.01320   -0.14013
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.22000    9.22000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.61000   10.56000   0.05000    0.47348
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                10.03000    9.97000   0.06000    0.60181
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                10.07000   10.01000   0.06000    0.59940
新光吉星貨幣市場基金                                               15.44470   15.44450   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.98000    9.94000   0.04000    0.40241
新光多重資產基金(A累積)美元                                         9.18000    9.16000   0.02000    0.21834
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.61000    9.60000   0.01000    0.10417
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       9.57000    9.56000   0.01000    0.10460
新光亞洲精選基金-美金                                              22.54000   22.56000  -0.02000   -0.08865
新光亞洲精選基金-新台幣                                            22.76000   22.79000  -0.03000   -0.13164
新光兩岸優勢基金                                                   11.79000   11.82000  -0.03000   -0.25381
新光店頭基金                                                       26.39000   26.17000   0.22000    0.84066
新光南非幣保本基金                                                 11.89000   11.89000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.54000   10.54000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.22000    9.22000   0.00000    0.00000
新光特選內需收益ETF基金                                            20.81000   20.93000  -0.12000   -0.57334
新光創新科技基金                                                   15.53000   15.47000   0.06000    0.38785
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.83300    9.83060   0.00240    0.02441
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.07040   10.07210  -0.00170   -0.01688
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.71450    9.71950  -0.00500   -0.05144
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.30870    9.30650   0.00220    0.02364
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.54040    9.54200  -0.00160   -0.01677
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.20020    9.20500  -0.00480   -0.05215
新光澳幣八年期保本基金                                             10.39000   10.38000   0.01000    0.09634
新光澳幣十年期保本基金                                             10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
新光澳幣保本基金                                                   11.91000   11.91000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.11910   10.11700   0.00210    0.02076
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.79570    9.79410   0.00160    0.01634
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.73970    9.74720  -0.00750   -0.07695
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.00650   10.01420  -0.00770   -0.07689
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.95980    9.96440  -0.00460   -0.04616
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.69200    9.69630  -0.00430   -0.04435
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.66990    9.67030  -0.00040   -0.00414
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.93690    9.93720  -0.00030   -0.00302
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.75000    7.71000   0.04000    0.51881
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            9.01000    9.02000  -0.01000   -0.11086
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.81710    9.80960   0.00750    0.07646
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.38380    9.37580   0.00800    0.08533
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.72240    9.71980   0.00260    0.02675
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.34930    9.34690   0.00240    0.02568
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.42380    9.41850   0.00530    0.05627
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.86160    9.85650   0.00510    0.05174
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.78650   13.78790  -0.00140   -0.01015
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.47000    8.47090  -0.00090   -0.01062
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群益10年期以上金融債ETF基金                                        37.85740   37.81240   0.04500    0.11901
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  38.73410   38.65720   0.07690    0.19893
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  39.76100   39.77270  -0.01170   -0.02942
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.19930   11.19880   0.00050    0.00446
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.00430   10.03980  -0.03550   -0.35359
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      12.59230   12.56930   0.02300    0.18299
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.48950    9.50170  -0.01220   -0.12840
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
群益大印度基金-人民幣                                              14.53370   14.53610  -0.00240   -0.01651
群益大印度基金-美元                                                13.78120   13.82640  -0.04520   -0.32691
群益大印度基金-新臺幣                                              13.01000   13.06000  -0.05000   -0.38285
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.87040   12.79380   0.07660    0.59873
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   12.51390   12.47820   0.03570    0.28610
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.70000   11.67000   0.03000    0.25707
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.89670   11.82580   0.07090    0.59954
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                   10.55540   10.52530   0.03010    0.28598
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                10.32840   10.26690   0.06150    0.59901
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   9.20060    9.17430   0.02630    0.28667
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.68000    9.66000   0.02000    0.20704
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.93550    9.87630   0.05920    0.59941
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   9.14700    9.12090   0.02610    0.28616
群益中小型股基金                                                   47.42000   47.35000   0.07000    0.14784
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.80860    9.80250   0.00610    0.06223
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.18120    9.20420  -0.02300   -0.24989
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.57350    8.60000  -0.02650   -0.30814
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.64130    8.63600   0.00530    0.06137
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.08810    8.10840  -0.02030   -0.25036
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.55350    7.57680  -0.02330   -0.30752
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      10.94130   10.94070   0.00060    0.00548
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.61110   10.61560  -0.00450   -0.04239
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.82200    9.84600  -0.02400   -0.24375
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.63810    8.66810  -0.03000   -0.34610
群益中國新機會基金N-美元                                            7.99710    8.04990  -0.05280   -0.65591
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.51000    8.57000  -0.06000   -0.70012
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.66070    7.68730  -0.02660   -0.34603
群益中國新機會基金-美元                                             8.55080    8.60730  -0.05650   -0.65642
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.12000    8.18000  -0.06000   -0.73350
群益平衡王基金                                                     19.40130   19.38900   0.01230    0.06344
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.36000    8.35000   0.01000    0.11976
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.04000    6.03000   0.01000    0.16584
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               11.25130   11.20210   0.04920    0.43920
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.82790   10.81420   0.01370    0.12669
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.08980   10.04570   0.04410    0.43899
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.70990    9.69760   0.01230    0.12684
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.16000    9.16000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.15720   10.14780   0.00940    0.09263
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.95490    9.94810   0.00680    0.06835
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.49910    9.49030   0.00880    0.09273
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.41470    9.40830   0.00640    0.06803
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.38000    9.38000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.21600   10.20660   0.00940    0.09210
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.26710   10.26010   0.00700    0.06823
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.38000   10.38000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.66640    9.65750   0.00890    0.09216
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                              10.07320   10.06630   0.00690    0.06855
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.11200   10.13200  -0.02000   -0.19739
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.32190    7.33630  -0.01440   -0.19628
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.17730   10.16910   0.00820    0.08064
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.08540   10.08050   0.00490    0.04861
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.22750   10.22530   0.00220    0.02152
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                     10.05850   10.05050   0.00800    0.07960
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.98470    9.97980   0.00490    0.04910
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.12540   10.12310   0.00230    0.02272
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.17730   10.16920   0.00810    0.07965
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.08540   10.08050   0.00490    0.04861
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.22750   10.22530   0.00220    0.02152
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                    10.05860   10.05050   0.00810    0.08059
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.98460    9.97970   0.00490    0.04910
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.12540   10.12310   0.00230    0.02272
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.62000   11.52000   0.10000    0.86806
群益全球關鍵生技基金-美元                                          16.40540   16.26400   0.14140    0.86940
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        16.11000   15.98000   0.13000    0.81352
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            10.74000   10.75000  -0.01000   -0.09302
群益印度中小基金N-美元                                             10.10650   10.14940  -0.04290   -0.42269
群益印度中小基金N-新臺幣                                            9.51000    9.55000  -0.04000   -0.41885
群益印度中小基金-人民幣                                            16.16530   16.18350  -0.01820   -0.11246
群益印度中小基金-美元                                              14.45510   14.51650  -0.06140   -0.42297
群益印度中小基金-新臺幣                                            16.64000   16.72000  -0.08000   -0.47847
群益多利策略組合基金                                               11.46000   11.47000  -0.01000   -0.08718
群益多重收益組合基金                                               13.60000   13.61000  -0.01000   -0.07348
群益多重資產組合基金                                               15.64000   15.63000   0.01000    0.06398
群益安家基金                                                       26.09270   26.00710   0.08560    0.32914
群益安穩貨幣市場基金                                               16.08550   16.08530   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               24.90000   24.59000   0.31000    1.26068
群益亞太中小基金                                                   12.25000   12.21000   0.04000    0.32760
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.60000   16.59000   0.01000    0.06028
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.73190    9.74640  -0.01450   -0.14877
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.47410    7.48520  -0.01110   -0.14829
群益店頭市場基金                                                  102.54000  102.59000  -0.05000   -0.04874
群益東方盛世基金                                                    9.14000    9.11000   0.03000    0.32931
群益東協成長基金-人民幣                                            13.18220   13.18820  -0.00600   -0.04550
群益東協成長基金-美元                                              11.66600   11.70770  -0.04170   -0.35618
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.48000   11.53000  -0.05000   -0.43365
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.42660   11.38960   0.03700    0.32486
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.84580   10.81230   0.03350    0.30983
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.29180   10.26330   0.02850    0.27769
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                               10.00210    9.96980   0.03230    0.32398
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.49700    9.46760   0.02940    0.31053
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                9.00970    8.98470   0.02500    0.27825
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.78820    9.75660   0.03160    0.32388
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.66600    9.63610   0.02990    0.31029
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                              10.06520   10.03730   0.02790    0.27796
群益長安基金                                                       28.88000   28.88000   0.00000    0.00000
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.37370   10.27360   0.10010    0.97434
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.69250   15.54110   0.15140    0.97419
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.08000   14.95000   0.13000    0.86957
群益真善美基金                                                     16.93020   16.91430   0.01590    0.09400
群益馬拉松基金                                                    124.74000  125.29000  -0.55000   -0.43898
群益深証中小板基金                                                 12.22000   12.39000  -0.17000   -1.37207
群益創新科技基金                                                   33.11000   33.13000  -0.02000   -0.06037
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.35860    9.36970  -0.01110   -0.11847
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.68390    8.72130  -0.03740   -0.42884
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.01000    9.05000  -0.04000   -0.44199
群益華夏盛世基金-人民幣                                            10.19150   10.20350  -0.01200   -0.11761
群益華夏盛世基金-美元                                               9.57530    9.61650  -0.04120   -0.42843
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            15.72000   15.79000  -0.07000   -0.44332
群益奧斯卡基金                                                     27.76000   27.88000  -0.12000   -0.43042
群益新興金鑽基金-美元                                              11.70060   11.66390   0.03670    0.31465
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.90000    8.87000   0.03000    0.33822
群益葛萊美基金                                                     24.28000   24.35000  -0.07000   -0.28747
群益道瓊美國地產ETF基金                                            20.75000   20.77000  -0.02000   -0.09629
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.01000    8.00000   0.01000    0.12500
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        14.36000   14.41000  -0.05000   -0.34698
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.94940   11.90730   0.04210    0.35356
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.33330   11.32950   0.00380    0.03354
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.26640   11.25760   0.00880    0.07817
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.71020    8.67950   0.03070    0.35371
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.14980    9.14670   0.00310    0.03389
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.40000    8.40000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.76320    8.75640   0.00680    0.07766
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.16490   10.16150   0.00340    0.03346
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                 9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                               9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
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德信大發基金                                                       29.86000   29.88000  -0.02000   -0.06693
德信中國精選成長基金                                               11.00000   11.04000  -0.04000   -0.36232
德信台灣主流中小基金                                               19.61000   19.49000   0.12000    0.61570
德信新興股票組合基金                                               11.03000   11.07000  -0.04000   -0.36134
德信萬保貨幣市場基金                                               11.93370   11.93360   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                       10.78780   10.79050  -0.00270   -0.02502
德信數位時代基金                                                   28.37000   28.29000   0.08000    0.28279
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.66230   11.66220   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            16.13000   16.10000   0.03000    0.18634
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      19.53000   19.47000   0.06000    0.30817
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.40240   10.36860   0.03380    0.32598
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     14.87470   14.82790   0.04680    0.31562
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.14360    8.14580  -0.00220   -0.02701
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.03060   11.02710   0.00350    0.03174
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.34100   11.33740   0.00360    0.03175
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.05640   13.05990  -0.00350   -0.02680
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                     18.61000   18.61000   0.00000    0.00000
摩根中小基金                                                       23.68000   23.79000  -0.11000   -0.46238
摩根中國A股基金                                                    13.21000   13.37000  -0.16000   -1.19671
摩根中國A股基金(美元)                                              10.43000   10.54000  -0.11000   -1.04364
摩根中國亮點基金                                                   13.27000   13.32000  -0.05000   -0.37538
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.04380   11.11920  -0.07540   -0.67811
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.21320   12.25530  -0.04210   -0.34352
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.38060    9.44020  -0.05960   -0.63134
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        12.39420   12.47870  -0.08450   -0.67715
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                14.19690   14.24600  -0.04910   -0.34466
摩根台灣金磚基金-累積型                                            20.71000   20.78000  -0.07000   -0.33686
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        20.71000   20.78000  -0.07000   -0.33686
摩根台灣增長基金                                                   52.54000   52.75000  -0.21000   -0.39810
摩根平衡基金                                                       28.88000   28.96000  -0.08000   -0.27624
摩根全球α基金                                                     19.76000   19.70000   0.06000    0.30457
摩根全球平衡基金                                                   15.17280   15.20970  -0.03690   -0.24261
摩根全球發現基金                                                   12.95000   12.93000   0.02000    0.15468
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.76200    9.77980  -0.01780   -0.18201
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.73860   10.74370  -0.00510   -0.04747
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.15160   10.16830  -0.01670   -0.16424
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.45200   11.47380  -0.02180   -0.19000
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.05630   10.07280  -0.01650   -0.16381
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.72110   10.71240   0.00870    0.08121
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.71270   13.70160   0.01110    0.08101
摩根亞洲基金                                                       57.75000   57.69000   0.06000    0.10400
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.46430    8.46690  -0.00260   -0.03071
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.85510    9.84830   0.00680    0.06905
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.72850    8.72860  -0.00010   -0.00115
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.26930   12.27290  -0.00360   -0.02933
摩根東方內需機會基金                                               18.30000   18.28000   0.02000    0.10941
摩根東方科技基金                                                   34.75000   34.64000   0.11000    0.31755
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                            10.32000   10.29000   0.03000    0.29155
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.71000   11.70000   0.01000    0.08547
摩根金龍收成基金                                                   21.85000   21.84000   0.01000    0.04579
摩根第一貨幣市場基金                                               15.07950   15.07930   0.00020    0.00133
摩根絕對日本基金                                                   14.66000   14.69000  -0.03000   -0.20422
摩根新金磚五國基金                                                 11.19000   11.23000  -0.04000   -0.35619
摩根新絲路基金                                                      9.82000    9.84000  -0.02000   -0.20325
摩根新興35基金                                                     13.27000   13.28000  -0.01000   -0.07530
摩根新興日本基金                                                   24.76000   24.76000   0.00000    0.00000
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.28360    7.30140  -0.01780   -0.24379
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.51740    9.52880  -0.01140   -0.11964
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.27780    9.29910  -0.02130   -0.22905
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.48280   10.50830  -0.02550   -0.24267
摩根新興科技基金                                                   57.20000   57.29000  -0.09000   -0.15710
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.34340    8.34820  -0.00480   -0.05750
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.57320   10.57930  -0.00610   -0.05766
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.52500    8.54480  -0.01980   -0.23172
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.27650    9.28720  -0.01070   -0.11521
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.73170    8.74750  -0.01580   -0.18062
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.77840    9.80110  -0.02270   -0.23161
摩根龍揚基金                                                       32.65000   32.63000   0.02000    0.06129
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.14000   11.12000   0.02000    0.17986
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.90000   10.89000   0.01000    0.09183
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.46000   11.46000   0.00000    0.00000
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.32440    9.33510  -0.01070   -0.11462
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.25500   11.26800  -0.01300   -0.11537
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聯邦中國龍基金                                                     25.31000   25.34000  -0.03000   -0.11839
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.78990   11.78510   0.00480    0.04073
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.04410   11.04250   0.00160    0.01449
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.01790   10.02080  -0.00290   -0.02894
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.24100   10.23680   0.00420    0.04103
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.65150    9.65010   0.00140    0.01451
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.74890    8.75150  -0.00260   -0.02971
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      10.39140   10.35950   0.03190    0.30793
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.40780   10.38190   0.02590    0.24947
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.78940    9.76250   0.02690    0.27554
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.89740    9.87600   0.02140    0.21669
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.54760    9.52130   0.02630    0.27622
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.65250    9.63160   0.02090    0.21699
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.36340   11.34390   0.01950    0.17190
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.15390   11.11970   0.03420    0.30756
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.27280   10.24650   0.02630    0.25667
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.77870   10.76010   0.01860    0.17286
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.56360   10.53120   0.03240    0.30766
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.73190    9.70700   0.02490    0.25652
聯邦金鑽平衡基金                                                   23.66220   23.72570  -0.06350   -0.26764
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.78740    9.75230   0.03510    0.35992
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                     10.06340   10.03320   0.03020    0.30100
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.78740    9.75230   0.03510    0.35992
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                     10.06340   10.03320   0.03020    0.30100
聯邦貨幣市場基金                                                   13.16400   13.16380   0.00020    0.00152
聯邦精選科技基金                                                   12.83000   12.85000  -0.02000   -0.15564
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.06790   16.07380  -0.00590   -0.03671
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.73510   12.61970   0.11540    0.91444
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.32690   12.25860   0.06830    0.55716
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.83000   11.76450   0.06550    0.55676
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.79990   11.80310  -0.00320   -0.02711
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.06850   11.07850  -0.01000   -0.09026
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.52960   10.53250  -0.00290   -0.02753
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.62860    8.63640  -0.00780   -0.09032
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       37.71000   37.82000  -0.11000   -0.29085
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.55000   15.57000  -0.02000   -0.12845
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.30000   10.31000  -0.01000   -0.09699
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.57000   12.58000  -0.01000   -0.07949
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              13.27000   13.28000  -0.01000   -0.07530
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.44000   12.45000  -0.01000   -0.08032
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.97000    7.98000  -0.01000   -0.12531
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                12.08000   12.10000  -0.02000   -0.16529
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.24000   11.27000  -0.03000   -0.26619
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.43000    9.45000  -0.02000   -0.21164
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          12.10000   12.13000  -0.03000   -0.24732
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          15.43000   15.43000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            15.39000   15.40000  -0.01000   -0.06494
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)          10.18000   10.21000  -0.03000   -0.29383
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.86000   20.81000   0.05000    0.24027
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.97000   18.92000   0.05000    0.26427
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.08000   13.05000   0.03000    0.22989
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          15.77000   15.73000   0.04000    0.25429
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          16.57000   16.52000   0.05000    0.30266
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            15.57000   15.54000   0.03000    0.19305
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)          10.34000   10.32000   0.02000    0.19380
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            15.74000   15.71000   0.03000    0.19096
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          14.12000   14.09000   0.03000    0.21292
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            14.14000   14.11000   0.03000    0.21262
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           9.61000    9.59000   0.02000    0.20855
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            14.82000   14.78000   0.04000    0.27064
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.41000   18.42000  -0.01000   -0.05429
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.27000   17.28000  -0.01000   -0.05787
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.81000   10.82000  -0.01000   -0.09242
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.41000   13.41000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.26000   14.27000  -0.01000   -0.07008
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.27000   13.28000  -0.01000   -0.07530
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               8.17000    8.17000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                13.19000   13.20000  -0.01000   -0.07576
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.63000   14.63000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.62000   14.62000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                   14.99690   14.99670   0.00020    0.00133
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.39760   10.41560  -0.01800   -0.17282
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.69060   13.71010  -0.01950   -0.14223
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.52290    7.53600  -0.01310   -0.17383
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.98000   13.99000  -0.01000   -0.07148
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.03000   14.04000  -0.01000   -0.07123
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.26000    9.27000  -0.01000   -0.10787
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                   23.44000   23.37000   0.07000    0.29953
瀚亞中國基金-人民幣                                                11.78000   11.87000  -0.09000   -0.75821
瀚亞中國基金-新台幣                                                12.40000   12.53000  -0.13000   -1.03751
瀚亞巴西基金                                                        4.32000    4.27000   0.05000    1.17096
瀚亞外銷基金                                                       44.83000   44.73000   0.10000    0.22356
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.57000   11.52000   0.05000    0.43403
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.27000   11.26000   0.01000    0.08881
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.73000   10.72000   0.01000    0.09328
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                   10.19000   10.14000   0.05000    0.49310
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.52000    9.51000   0.01000    0.10515
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.97000    9.93000   0.04000    0.40282
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.70000    9.68000   0.02000    0.20661
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.64370   10.66190  -0.01820   -0.17070
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.33910   10.34810  -0.00900   -0.08697
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.24600   12.25970  -0.01370   -0.11175
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.15430   10.14250   0.01180    0.11634
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.51610    7.52810  -0.01200   -0.15940
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        8.02480    8.03180  -0.00700   -0.08715
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.11930    8.12830  -0.00900   -0.11072
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.16280    7.15460   0.00820    0.11461
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.87740    8.88730  -0.00990   -0.11139
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.24780    9.26250  -0.01470   -0.15870
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.38100    9.38910  -0.00810   -0.08627
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.25330    9.26360  -0.01030   -0.11119
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.73000   11.67000   0.06000    0.51414
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.48000   11.46000   0.02000    0.17452
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.09000   11.08000   0.01000    0.09025
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.85000   10.80000   0.05000    0.46296
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.76000   10.74000   0.02000    0.18622
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.43000   10.42000   0.01000    0.09597
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                             9.92010    9.92990  -0.00980   -0.09869
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.90330    9.87600   0.02730    0.27643
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.89110    9.89500  -0.00390   -0.03941
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.92010    9.92990  -0.00980   -0.09869
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.74000   14.81000  -0.07000   -0.47265
瀚亞印度基金-美元                                                  14.02000   14.13000  -0.11000   -0.77849
瀚亞印度基金-新台幣                                                30.97000   31.23000  -0.26000   -0.83253
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      12.26000   12.27000  -0.01000   -0.08150
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.22000   10.23000  -0.01000   -0.09775
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         12.13000   12.04000   0.09000    0.74751
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.96000   10.91000   0.05000    0.45830
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         15.40000   15.34000   0.06000    0.39113
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          9.68000    9.60000   0.08000    0.83333
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            9.44000    9.39000   0.05000    0.53248
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          9.42000    9.38000   0.04000    0.42644
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.91000   11.93000  -0.02000   -0.16764
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.96720   11.92050   0.04670    0.39176
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.78810   13.64990   0.13820    1.01246
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.99960   10.97230   0.02730    0.24881
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.76280   10.74100   0.02180    0.20296
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.91840   11.83850   0.07990    0.67492
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.26310    9.22780   0.03530    0.38254
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                       10.12020   10.03730   0.08290    0.82592
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          9.16580    9.14300   0.02280    0.24937
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.95820    8.94000   0.01820    0.20358
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.32950    9.26430   0.06520    0.70378
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.66600   14.64620   0.01980    0.13519
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.94260   10.88690   0.05570    0.51162
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.84870   10.82800   0.02070    0.19117
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.77270   12.75550   0.01720    0.13484
瀚亞非洲基金-南非幣                                                11.90000   11.84000   0.06000    0.50676
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                20.97000   21.21000  -0.24000   -1.13154
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.56340   13.56330   0.00010    0.00074
瀚亞美國高科技基金                                                 28.33000   28.06000   0.27000    0.96222
瀚亞高科技基金                                                     61.48000   61.13000   0.35000    0.57255
瀚亞理財通基金                                                     28.41000   28.33000   0.08000    0.28239
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.53000    9.55000  -0.02000   -0.20942
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               9.04000    9.04000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.82000    8.84000  -0.02000   -0.22624
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.98000    9.00000  -0.02000   -0.22222
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.99000    8.98000   0.01000    0.11136
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.87000    8.88000  -0.01000   -0.11261
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.99000    9.01000  -0.02000   -0.22198
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.17000    9.18000  -0.01000   -0.10893
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.33000    9.35000  -0.02000   -0.21390
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.86000    8.85000   0.01000    0.11299
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.64000    8.65000  -0.01000   -0.11561
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.80000    8.82000  -0.02000   -0.22676
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.63000    9.65000  -0.02000   -0.20725
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.85000    8.84000   0.01000    0.11312
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.76000    8.77000  -0.01000   -0.11403
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.88000    8.90000  -0.02000   -0.22472
瀚亞菁華基金                                                       24.55000   24.48000   0.07000    0.28595
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      12.99360   13.03510  -0.04150   -0.31837
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.16430    9.19360  -0.02930   -0.31870
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.56080   10.54980   0.01100    0.10427
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.09880   10.91470   0.18410    1.68672
瀚亞新興豐收基金A-美元                                             10.45440   10.45380   0.00060    0.00574
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.83600    9.84120  -0.00520   -0.05284
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.05660    9.99840   0.05820    0.58209
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.42350    8.41510   0.00840    0.09982
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.50690    8.36580   0.14110    1.68663
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.96830    8.96780   0.00050    0.00558
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.32300    8.32730  -0.00430   -0.05164
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.95860    7.91250   0.04610    0.58262
瀚亞電通網基金                                                     15.83000   15.75000   0.08000    0.50794
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.68090   13.69540  -0.01450   -0.10587
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.43460   10.42720   0.00740    0.07097
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.93680    9.94270  -0.00590   -0.05934
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.49540   11.50750  -0.01210   -0.10515
瀚亞歐洲基金                                                       11.82000   11.88000  -0.06000   -0.50505
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